الأوربي يأسف لتجاهل كردستان دعوات التراجع عن الإستفتاء وخيبة أمل في واشنطن

تمسّك عربي ودولي بوحدة العراق وسلامته

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أكدت دول عربية وأجنبية وجهات دولية امس تمسكها بوحدة العراق وسلامته ، معربة عن قلقها من ان يؤدي استفتاء اقليم كردستان الى تقسيم العراق، داعية الى حوار للتوصل إلى تسوية شاملة للمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.وقالت الخارجية المصرية في بيان (نعرب عن قلقنا البالغ من التداعيات السلبية المحتملة لاستفتاء كردستان العراق)، مشيرة إلى أن (هناك مساعي متكررة عربيا ودوليا للحيلولة دون المضي قدما في تلك الخطوة دون جدوى).وأكدت (أهمية التزام جميع الأطراف بضبط النفس وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد تزيد من تعقيد الموقف)، مشددة على (ضرورة الدفع بالحوار البناء كأساس للتوصل إلى تسوية شاملة ومرضية بشأن القضايا العالقة بين بغداد وأربيل). وخلص البيان الى تأكيد (تمسك مصر بوحدة العراق وسلامته الإقليمية، وبما يحفظ مقدرات الشعب العراقي بكافة أطيافه). ورأى الأمين العام المساعد للجامعة العربية كمال حسن علي ان (الاستفتاء سيكون وبالاً على المنطقة).وأضاف أن (ما يحدث الآن في الاقليم هو نموذج لشرخ المنطقة). من جهتها، أعربت قطر عن قلقها الشديد بشأن الاستفتاء وحذرت من انه سوف يشكل خطراً على وحدة العراق وأمن واستقرار المنطقة.وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية امس أن (الاستفتاء ،الذي جرى العراق بدون التوافق عليه بين الحكومة المركزية في العراق وإقليم كردستان ، يجب ألا يؤدي إلى مزيد من التداعيات السلبية وتفاقم الخلاف والفرقة بين الشعب العراقي في الوقت الذي يجب أن ينصب التركيز على تحقيق أمن واستقرار ووحدة العراق والقضاء على الإرهاب)، مؤكداً (موقف دولة قطر الثابت بشأن أهمية وضرورة الحفاظ على وحدة العراق شعباً وأرضاً، وأن تهديد هذه الوحدة سوف يشكل خطراً على المنطقة بأسرها).ولفت المصدر الى (دعوة دولة قطر الطرفين للحوار البناء ومعالجة كافة مسائل الخلاف بينهما بما يحفظ وحدة العراق وتحقيق أمن واستقرار المنطقة). وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله امس أن موقف دولة الكويت دائما مع العراق الموحد باستقلاله وسيادته وأمنه واستقراره. وقال الجارالله لصحفيين (نتمنى ألا يؤثر الاستفتاء على المنطقة وأن نرى العراق موحدا وألا يؤثر هذا الاستفتاء على جهود العراق وعلى ما يقوم به من عمل جبار في تحرير أراضيه من براثن الإرهاب وما يسمى تنظيم داعش). وردا على سؤال عن وجود تنسيق إقليمي مع دول المنطقة بهذا الشأن، قال الجار الله (هناك تنسيق ومحاولات وسعي متواصل لتهدئة الأوضاع ونتمنى ألا تكون هناك تداعيات سلبية لهذا الاستفتاء).وأعرب الاتحاد الأوربي امس عن أسفه لتجاهل دعوات عدم إجراء الاستفتاء .وقال المتحدث باسم الاتحاد في بيان (لقد اكد الاتحاد الاوربي باستمرار دعمه الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة اراضيه، ولذا فقد التمسنا ان لا يُجرى الاستفتاء على هذا النحو الاحادي وعلى وجه الخصوص ان لا يُجرى في المناطق المتنازع عليها)، مبديا أسفه من أن (هذه النداءات لم تجد اذانا صاغية). وناشد البيان الاطراف (التزام الهدوء وضبط النفس، وتجديد الالتزام لحل جميع المسائل المعلقة سياسيا واقتصاديا من خلال حوار سلمي وبناء يقود الى حل متفق عليه من جانب الطرفين ضمن اطار الدستور العراقي)، مشيراً الى أن (وحدة العراق تظل اساسية لمواجهة التهديد المتبقي من جانب داعش، وان المهمة الشاقة لإعادة البناء في المناطق المحررة والتحدي الاساس في بناء عراق مزدهر وشامل وآمن ومستقر هي لمصلحة جميع الشعب العراقي)، منوها الى أن (الاتحاد الاوربي على اهبة الاستعداد لدعم مثل هذا الحوار). الى ذلك، قالت وزارة الخارجية امس ان اسبانيا ابدت رفضها للاستفتاء. ونقلت في بيان عن وزير الخارجية الإسباني ألفونسو دراستيس قوله خلال لقائه بنظيره العراقي إبراهيم الجعفري على هامش اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن (إسبانيا تدعم العراق وتقف إلى جانبه، وترفض استفتاء الانفصال). وجددت السفارة الأمريكية في بغداد امس رفضها لاستفتاء اقليم كردستان على الاستقلال ، معربة عن خيبة امل كبيرة اصابت الولايات المتحدة لإجراء الاستفتاء أحادي الجانب .وقال المتحدث باسم السفارة هيذر نورت في بيان (اصابت الولايات المتحدة خيبةُ أمل كبيرة جراء قرار حكومة إقليم كردستان بإجراء استفتاء على الاستقلال أحادي الجانب ليشمل مناطق تقع خارج إقليم كردستان العراق).

وأضاف (لن تتغير العلاقة التاريخية التي تربط الولايات المتحدة بشعب إقليم كردستان العراق في ضوء الاستفتاء غير الملزم، بيد إننا نعتقد أن من شأن خطوة من هذا النوع أن تزيد من حالة عدم الاستقرار والمشاق لكل من إقليم كردستان وشعبه). ورأى أن (الاستفتاء الأحادي الجانب سيفاقم من تعقيد علاقة حكومة الإقليم بكل من حكومة العراق والدول المجاورة الى حد كبير)، مضيفاً أن (الولايات المتحدة تعارض العنف والخطوات الأحادية الجانب من قبل أي طرف والرامية الى تغيير الحدود).وأكد البيان أن (الولايات المتحدة تدعم عراقا موحدا وفيدراليا وديمقراطيا مزدهرا وستواصل بحثها عن فرص تساعد العراقيين من خلالها على تحقيق تطلعاتهم ضمن إطار الدستور). وحذر رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران علي لاريجاني من أن استقلال الاقليم سيخلق توتراً جديداً.ونقلت بحسب وسائل اعلام ايرانية عن لاريجاني قوله أن (ايران تعد العراق دولة صديقة وجارة وقد دعمت مختلف المجموعات في العراق ولاسيما الشيعة والسنة والأكراد، وساهمت في تثبيت الديمقراطية)، موضحاً أن (الاقليم طلب من ايران الدعم إبان هجوم داعش على مناطقه، فلبت ايران الطلب وقدمت مساعدات مختلفة للحكومة العراقية وللاقليم). وتابع أن (مسؤولين في كردستان زاروا طهران التي أعلنت بشكل واضح أن استقلال كردستان سيخلق توتراً جديداً) ، مشيراً إلى أن (بعض المسؤولين في اقليم كردستان أعربوا عن شكرهم للعدو الصهيوني، وهذا العمل سيجلب للاقليم مشاكل جديدة)، منوها الى أن(العدو الصهيوني هو من يرغب في تمزيق المنطقة وتجزئتها).