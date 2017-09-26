شهود يؤكدون قطع الطرق الرابطة بين بغداد ومدن الإقليم

الخطوط الجوية لـ (الزمان): لاتوقف في حركة الطيران مع مطارات كردستان

بغداد – محمد الصالحي

اكدت سلطة الطيران المدني العراقي التابعة لوزارة النقل استمرار حركة الطيران بشكل طبيعي بين مطار بغداد ومطارات اقليم كردستان ، مشيرة الى عدم تلقيها اي اوامر بمنع الطائرات من الهبوط او الطيران الى الاقليم, فيما تشهد الاسواق في محافظات اقليم كردستان اقبالا واسعا على البضائع والادوية خشية فرض حصار من قبل الدول الاقليمية.وقال مصدر في شركة الخطوط الجوية لـ(الزمان) امس ان (حركة الطائرات من مطار بغداد الدولي الى مطاري اربيل والسليمانية في الاقليم مستمرة ولا توجد اي اوامر بمنع الطائرات من الهبوط في مطارات الاقليم )، مبينا ان (حركة الطيران بين مطارات العراق طبيعية ولم تشهد اي توقف او غلق باي واحد منها). وفي شأن متصل، طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي وزير النقل بتعليق جميع الرحلات الى اربيل والسليمانية.وقال المالكي في تصريح امس إن (تمادي رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود البارزاني وتنفيذه لما أراد بإجراء الاستفتاء ضاربا عرض الحائط جميع المواقف الداخلية والدولية يجعلنا أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية للرد بالأفعال وليس بالكلام فقط) مشددا على (ضرورة قيام وزير النقل بتعليق رخصة مطاري اربيل والسليمانية وتعليق الرحلات إليهما ومخاطبة منظمة الطيران المدني العالمي – إياتا – بذلك لمنع أية طائرة من الهبوط هناك). وأضاف أن (هذا الإجراء سيمثل ضربة قوية جدا لهم لأن إيقاف المطارين معناه خسائر اقتصادية كبيرة كما انه يشل الإقليم، إضافة الى تعليق جميع رخص الطيران لشركات الطيران المحلية في أربيل والسليمانية أو أية شركات تتعامل معهم). الى ذلك نفت هيئة المنافذ الحدودية الأنباء التي تحدثت عن غلق منفذي المنذرية ومندلي في محافظة ديالى. وقال رئيس الهيئة كاظم العقابي في تصريح امس (أنفي الأنباء التي تحدثت عن إغلاق منفذي المنذرية ومندلي الحدوديين مع إيران في محافظة ديالى) وأكد أن (العمل في المنفذين مستمر بشكل طبيعي) مشددا على (ضرورة توخي الحذر في نقل المعلومات). في غضون ذلك، افادت تقارير صحفية عربية بأن بغداد ستضع خيارين أمام أربيل بشأن المنافذ الحدودية أحدهما إطلاق حركة التجارة مع الإقليم عبر الحكومة الاتحادية. وقالت إن معلومات كشفت عن أن الحكومة ستلجأ إلى تسلم المنافذ الحدودية مع تركيا وإيران، بما فيها المنافذ التي يسيطر عليها الأكراد، بمساعدة البلدين وأن الحكومة العراقية ستضع حكومة الإقليم التي تتحكم بهذه المنافذ منذ أكثر من 25 عاماً أمام خيارين: إطلاق حركة التجارة مع الإقليم عبر الحكومة المركزية أو منع دخول البضائع، على أن يخضع مطاري السليمانية وأربيل للخيارين. من جهة اخرى، اكد شهود عيان اغلاق الطرق البرية بين الاقليم وبغداد بشكل شبه تام , مشيرين الى ان قوات من البيشمركة اشترطت جلب كفيل كردي لادخال المواطنين العرب الى المناطق المتنازع عليها ومحافظات الاقليم . وتابعوا ان (الاسواق شهدت خلال الساعات الماضية اقبالا شديدا من المواطنين خشية فرض حصار من الدول الاقليمية على الاقليم ). واضافوا ان (القوات الامنية المركزية فرضت اجراءات امنية مشددة ومنعت مرور مركبات الحمل القادمة من الاقليم بإتجاه محافظتي صلاح الدين وديالى فيما اشترطت تكفل احد المواطنين من العرب لاي زائر كردي ).