وزير تركي: البارزاني يريد تحويل العراق لحمام دم

أردوغان يلمّح إلى إستخدام

سلاح التجويع

انقرة – ماهر اوغلو

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتجويع الاقليم وقال أردوغان امس إن (إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ستعترف باستفتاء انفصال كردستان) وأشار إلى أن (تل أبيب لن تتمكن من مساعدة الإقليم اذا فرضت الدول المجاورة حصارا عليه).وهدد بوقف نقل النفط من كردستان ورأى ان (استفتاء الاقليم إشعال لفتيل صراع جديد في المنطقة، وهو غير مشروع ولا نعترف به ، كما سيشعر الأكراد في العراق بالجوع عندما تتوقف الشاحنات عن دخول شمال العراق).واضاف (عندما نبدأ بفرض عقوباتنا على إدارة الإقليم، لن يبقى بأيديهم أية مصادر للدخل) ، منوها الى ان (إدارة الإقليم أصرت على إجراء استفتاء الانفصال برغم كل تحذيراتنا).وتابع ان (الاستفتاء بالأساس باطل وفقاً للدستور العراقي الراهن، ولم يلقَ دعماً من أي بلد أو منظمة دولية، ماعدا إسرائيل)، مضيفاً ان (خطأ رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بإجراء الاستفتاء خيانة لتركيا ، ولم نكن نتوقع حتى اللحظة الأخيرة أن يرتكب البارزاني خطأ كهذا، فهذا القرار خيانة لدولتنا).وشدد على القول ان(من غير الممكن عد هذا الاستفتاء شرعياً، خاصة أنه أجري عقب مرحلة شهدت أعمالا غير قانونية مثل محو سجلات النفوس في الأماكن ذات الأغلبية التركمانية والعربية، وتهجير قسري) وأكد إن (تركيا ستتخذ إجراءاتها لمنع الانفصال الكردي وسيشعر الكرد في العراق بالجوع عندما تتوقف الشاحنات عن دخول شمال العراق)، لافتاً الى أن (جميع الخيارات متاحة أمامنا بما فيها العسكرية لكننا نأمل بالتوصل إلى الحلول السلمية عبر الحوار).

من جهته، قال الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوربي عمر جليك إنّ البارزاني يريد تحويل العراق إلى حمام دم جديد ، واصفاً الاستفتاء بـ(الكارثة). وقال جليك في مقابلة متلفزة أمس ان(قرار الاستفتاء يعد كارثة، واقحام كركوك في الاستفتاء، هو اقتراح مسعود البارزاني لتحويل العراق إلى حمام دم جديد).وأردف (بعد اتخاذ قرار الاستفتاء، وإصرار بارزاني على إجرائه، ودخول الأخير في منعطف لإعلان الانفصال، فإنّ أي سلاح يُقدم للبيشمركة سيستخدم ضد التركمان والعرب وبقية مكونات العراق).

في هذه الاثناء، أعلنت رئاسة الأركان التركية امس عن تدمير مقاتلات تابعة لسلاح الجو مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.وقالت في بيان أن (الغارات استهدفت معسكرات العمال الكردستاني في منطقتي زاب وأفشين- باسيان شمالي العراق)، موضحة أن (الغارات جاءت عقب رصد تحركات لعناصر الحزب، كانوا يستعدون لشن هجوم ضد القوات التركية).