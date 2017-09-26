الجبوري يتحدث عن خطوات لإنهاء أزمة الإستفتاء دون تدخل عسكري

نواب يرجّحون لـ (الزمان): جلسة ساخنة بحضور العبادي لإتخاذ قرارات مصيرية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقع عدد من النواب ان تكون جلسة البرلمان اليوم الاربعاء ساخنة واتخاذ قرارات مصيرية بشأن وحدة العراق بحضور رئيس الوزراء حيدر العبادي , فيما لوح رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بإتخاذ خطوات لإنهاء ازمة استفتاء اقليم كردستان دون تدخل عسكري , فيما دعت كتلة تغيير النيابية الى التهدئة والحوار وعدم تكرار سيناريو النظام السابق الذي سيمهد للانفصال النهائي. وقال النائب رعد الدهلكي لـ(الزمان) امس ان (جلسة البرلمان ساخنة وتشهد تضييف العبادي لمناقشة تداعيات الاستفتاء وكذلك لاطلاع ممثلي الشعب على رؤية الحكومة واجراءتها للحفاظ على وحدة العراق). من جهته قال النائب كامل الزيدي ان (البرلمان سيتخذ قرارات مصيرية تخص وحدة العراق كما “سيلزم الحكومة بإعادة النظر بسياساتها الخارجية والاقتصادية وعدم التعامل مع كردستان), لافتا الى (إبلاغ عدد من الدول العربية والأجنبية بإيقاف التعامل مع إلاقليم على خلفية إجراء الاستفتاء), واضاف ان (الكثير من الدول أكدت أنها ستتعامل مع شركة سومو في تصدير النفط). ووصف الجبوري الاستفتاء بالفتنة بين ابناء البيت الواحد وسيتم سحب فتيلها بحنكة وحلم كبيرين. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الجبوري خلال لقائه وزير الدفاع عرفان الحيالي وعددا من الضباط في مقر الوزارة القول (أنتم صمام الأمان في هذا الوطن وعليكم المعتمد لانكم استطعتم أن تحققوا ما لم تحققه اقوى جيوش العالم تدريبا وتسليحا في القضاء على الارهاب في الموصل والحويجة والمناطق الغربية وبدماء الشهداء الابرار الذين قدموا ارواحهم قرابين لوحدة العراق وسيادته), واصفا استفتاء كردستان بأنه (فتنة نشبت بين ابناء البيت الواحد سيتم سحب فتيلها بحنكة وحلم كبيرين), وقال ان (وطننا يمر بعد معركة الارهاب باختبار ليس بالهين حيث كنا نستعد لمرحلة البناء والاعمار وإعادة النازحين وبسط الأمن والاستقرار في المناطق المحررة), مضيفا (نواجه مشكلة ليست بالهينة تتطلب منا جهدا كبيرا وتكاتفا استثنائيا للحفاظ على وحدة العراق), وأكد الجبوري ان (الحكمة والصبر زادان مهمان في هذا الامتحان على ان لا نتردد في شد أحزمة العزم والحسم في حماية وحدة العراق وسيادته), متعهدا (سنبذل قصارى جهدنا في سبيل ان تنتهي هذه الأزمة دون ان نحتاجكم فأنتم ذخرنا للدفاع عن حدود الوطن من الأعداء). والتقت لجنة الأمن النيابية برئيس أركان الجيش ومدير الاستخبارات لتنفيذ توصياتها بشأن الاستفتاء. وقال بيان امس إن (اللجنة التقت برئيس أركان الجيش ومدير الاستخبارات العسكرية وضباط الركن في أركان الجيش للاطلاع على الاستعدادات العسكرية والتهيؤ لتنفيذ التوصيات التي أقرتها اللجنة بشأن الاستفتاء). واعدت اللجنة المالية النيابية اجراءات رادعة ضد الاقليم بعد قيامه بخطوة الاستفتاء. وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري في بيان امس إن (اللجنة اجتمعت مع جهات ووزارات عدة شملت ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي والمالية والتجارة والزراعة والصحة وهيئة الاعلام والاتصالات وهيئة المنافذ الحدودية ومصارف الرافدين والرشيد والعراقي التجاري والزراعي وهيئتي الضرائب والكمارك لبحث تداعيات الاستفتاء وضرورة اتخاذ القرارات المناسبة التي يجب ان تتخذها تلك المؤسسات خلال تعاملها مع الاقليم في مرحلة ما بعد الاستفتاء), مؤكدا ان (تلك الاجراءات ستعرض على البرلمان لغرض التصويت عليها). فيما اتهمت النائبة حنان الفتلاوي رئيس إلاقليم مسعود البارزاني بالسعي الى تقسيم العراق بإجراء دكتاتوري. وقالت الفتلاوي في بيان امس إن (الدولة منحت الاكراد حقوقاً متساوية تاريخية لم يحصلوا عليها في أية بقعة أخرى في العالم), مطالبة مجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة بـ(ستخدام الآليات الأممية لوقف هذا العبث والعمل من اجل الحفاظ على وحدة العراق), متهمة البارزاني بـ (السعي الى تقسيم العراق بإجراء دكتاتوري). ودعا النائب عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي الحكومة الى اتخاذ مواقف حازمة وفاعلة واستخدام اسلوب القوة الناعمة تجاه الاقليم .وقال الربيعي في تصريح امس ان (الوضع بحاجة للتفكير بعقل والعمل بخطوات فعلية تصاعدية لفك الارتباط تدريجيا مع الاقليم), داعيا الى (اتخاذ مواقف حازمة وفاعلة تجاه الراغبين بالتقسيم بان خطوتهم ماهي الا قفزة في الفراغ) على حد قوله. بدوره, حذر النائب عن كتلة تغيير مسعود حيدرمن أن أي إجراء متسرع من بغداد على أزمة الاستفتاء سيمهد الطريق للمضي بخطوة الاستقلال.واكد حيدر في تصريح امس إن (موقفنا واضح من الاستفتاء وسعينا مراراً لضبط النفس والجنوح إلى الحوار خشية الوصول إلى مفترق طرق), عادا ان (موقف بغداد كان الانجرار خلف ما يريده الطرف الآخر من الراغبين بتصعيد الموقف وهذا الأمر سيكون الخاسر فيه الشعب), لافتا الى ان (أي إجراء متسرع من بغداد على أزمة الاستفتاء او تكرار سيناريو النظام السابق عندما قام بسحب القوات من الاقليم سيمهد الطريق بشكل أسرع للمضي بخطوة الاستقلال والانفصال النهائي), داعيا المرجعية الدينية في النجف لأخذ دورها في الدعوة إلى (التهدئة والعودة إلى الحوار وإبقاء الأبواب مفتوحة لدرء الفتنة التي بدأت تلوح بالافق وتنذر بحرب مكونات).