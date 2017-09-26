الرصافة تشرع بتوسعة صالات عمليات إبن الهيثم للعيون

معالجة تشوه ولادي لشاب من ديالى يعاني عجزاً في القلب

بغداد – داليا احمد

نجح فريق طبي متخصص في جراحة الصدر والاوعية الدموية بمستشفى ابن النفيس التعليمي التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة في أجراء عملية لشاب يبلغ من العمر 28 عاماً يعاني عجزا القلب. وقال مدير المستشفى علي محيي الشمري في بيان امس انه (تم تشكيل لجنة طبية ضمت استشاري تشوهات القلب الولادية علاء الانباري واستشاري جراحة الصدر والاوعية الدموية عقيل سلمان يسر لتشخيص حالة المريض الذي يعاني من علامات عجز القلب دون معرفة الاسباب)، مضيفا انه (وبعد اجراء التشخيص اتضح ان المريض يعاني من وجود ناسور ولادي بين الشريان السباتي الايسر والشريان التاجي الايمن مما استدعى اجراء عملية جراحة الصدر من قبل يسر لتصليح التشوه). من جانبه قال يسر انه (قام بغلق الناسور المذكور في عملية جراحية من خلال فتحة عبر الترقوة اليسرى وتكللت العملية بالنجاح والمريض بحالة صحية جيدة)، لافتا الى ان (تلك الحالة من التشوه تعد نادرة وقد تكون الحالة الاولى من نوعها على مستوى العراق). فيما تسعى الدائرة الى توسعة صالات العمليات في مستشفى ابن الهيثم للعيون من اجل تقليل مواعيد اجراء العلميات . واعلن مدير عام الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي خلال اجتماع مجلس الإدارة عن (سعي الدائرة الى توسيع صالات العمليات بهدف تقليل مواعيد العمليات بمختلف تصنيفاتها الطبية لا سيما المعقدة منها والخاصة)، لافتا الى ان (المستشفى يكاد يكون المركز التخصصي الوحيد في العراق في مجال وطب وجراحة العيون)، كما ناقش الساعدي مع مدير مستشفى الشيخ زايد عمار حسن كاطع واقع الخدمات الطبية والصحية في المستشفى .وشدد الساعدي على (النهوض بالخدمات من خلال دعم الدائرة بكل الامكانيات المادية واللوجستية من اجل تقديم افضل الخدمات المقدمة الى المواطنين).وتابع البيان ان (الساعدي بحث ايضا خلال الاجتماع مع مديري قسم الامور الفنية احمد علاء جليل والقسم الهندسي علي حسون في الدائرة رفد المؤسسات الصحية الخاصة بالأطفال من خلال اضافة اجهزة اخرى في مجال العناية التنفسية الخاصة بالاطفال). واستقبل مركز الثورة لطب الاسنان التابع للدائرة 3444 مراجع خلال الشهر الماضي . وقال مدير المركز عباس حسين إن (المركز استقبل عددا من المراجعين المحالين من قبل مراكز الرعاية الصحية الاولية ضمن الرقعة الجغرافية حيث استقبل قسم الفحص والتشخيص 1135 وقسم الاشعة 449 مراجعا توزعت بين اشعة عادية و بانوراما، بينما استقبل قسم الجراحة 407 مراجعين)، مبينا ان (قسم حشوات الجذور استقبل 597 مراجعا والحشوات بنوعيها الامامية والخلفية الضوئية والمعدنية 378 مراجعا كما استقبل قسم أمراض اللثة 135 مراجعا).وشهد مستشفى فاطمة الزهراء ولادة نحو 1800 طفل خلال شهر واحد . وقال مدير المستشفى عباس عويد الحسيني ان (تلك الولادات توزعت بين الطبيعية 1033 حالة ولادة قيصرية 836 من ضمنها 32 ولادة طفل توأم ثنائية). الى ذلك اعلن قطاع الشعب للرعاية الصحية الاولية التابع للدائرة عن اجراء 23000 تحليل مختبري في مجموع المراكز الصحية التابعة له خلال شهر. وقال مدير شعبة المختبرات بالقطاع البكتريولوجي علي عبد الزهرة الجزائري ان (عدد الفحوصات المختبرية بلغت 23615 تحليلا مختبريا خلال الشهر الماضي)، واضاف انه (تم اجراء 2614 فحصا مخبريا لسكر الدم و467 فحصا ليوريا الدم و2242 فحصا لنسبة الهيموغلوبين بالدم و2298 فحصا لزوجة الدم و609 فحوص لكريات الدم البيض و1854 فحصا لمجموعات الدم وخاصة للمقبلين الجدد على الزواج)، مشيرا الى (اجراء 899 فحص فلم الدم للكشف عن الملاريا و506 فحوصات لدهون الدم الثلاثية و 128 فحصا للكيرياتنين). واجرت وحدة ا?مراض ا?نتقالية في مركز الرشاد الصحي في قطاع البلديات الثاني جولة تفتيشية لعدد من مواكب الخدمة الحسينية ضمن المناطق المعنية للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية. وقال مدير القطاع هاني فياض انه (تم ارسال الفرق الصحية للسيطرة والحد من الامراض المنقولة عن طريق الماء والغذاء)، لافتا الى ان (وحدة تعزيز الصحة قامت بارشاد وتوعية أعضاء هيئة المواكب لخلق الوعي الصحي لديهم ازاء حالات التسمم التي قد تحدث نتيجة تناول المأكولات والمشروبات الملوثة إلى جانب توزيع النشرات الصحية التثقيفية للتشديد على النظافة العامة للوقاية من الأمراض المعدية).