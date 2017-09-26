فتح محاور لتسريع وتيرة تحرير الحويجة

مقتل والي راوة وتشكيل حشد عشائري جديد

بغداد – الزمان

توقعت قيادة الحشد الشعبي ان تشهد الايام المقبلة القليلة تقدما كبيرا لقوات الحشد الشعبي والجيش في محور الزركة جنوبي كركوك، مبينة أن قوات الحشد وبجهوده الذاتية تمكنت من تأهيل الطريق دون اي تكاليف مالية . وقال القيادي في الحشد الشعبي المحور الشمالي علي الحسيني لـ ( الزمان) امس ان ( الايام المقبلة ستشهد تقدما كبيرا في عمليات تحرير الحويجة جنوبي كوكوك بعدما فتحت الطريق الرابط بين حمرين وطوز خورماتو عبر جسر الزركة). واضاف ان (القوات التي تشارك في محور الزركة كبيرة للغاية وتتمثل بثلاث الوية من الحشد الشعبي وقيادتي عمليات دجلة وصلاح الدين وقطعات من الشرطة الاتحادية وستندفع خلال الساعات المقبلة نحو وسط الحويجة). واوضح ان (اعادة جسر الزركة كان بمثابة معجزة كونه يمتد على نحو كيلو متر واحد وتم تدميره بالكامل من قبل عصابات داعش الا ان الجهد الهندسي للحشد تمكن تاهيل الطريق بواسطة شق طريق ترابي دون صرف مبالغ).وقال بيان لاعلام الحشد تلقته ( الزمان) امس ان (الجهد الهندسي لهيئة الحشد فتحت الطريق الرابط بين حمرين وطوز خورماتو جسر الزركة).وأضاف أنه (بذلك تم قطع كافة الإمدادات على تنظيم داعش). وقال مصدر امس ان (اربعة تجمعات لتنظيم داعش في المطيبيجة في صلاح الدين تعرضت الى قصف مدفعي من جهة محافظة ديالى). واضاف ان (القصف المدفعي على تجمعات ومضافات داعش تكرر اربع مرات خلال اقل من اسبوع في المطيبيجة). مبينا ان (ذلك اسهم في تقليل حركة مسلحي داعش بشكل كبير خشية عمليات القصف التي اوقعت وفق المعلومات الاولية خسائر بشرية ومادية في صفوفه). ومن جانبه قال عضو مجلس محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي في تصريح امس إنه (بالتنسيق مع القيادات الامنية والحكومية تم تشكيل حشد عشائري في قرى البو بكر والبو عواد والبو خيال في شمال ناحية العظيم والتي عادت اليها مئات الاسر النازحة خلال الايام الماضية).واضاف انه (اكثر من 100 مقاتل من الحشد العشائري تم تسليحهم بالبنادق مع اكمال نشر نقاط المرابطة الامنية حول القرى الثلاث لحمايتها ومنع حدوث اي خروقات امنية). لافتا الى ان (وجود الحشد العشائري ضروري لطمأنة الاهالي وتعزيز قدرتهم بالبقاء). وفي الانبار وقال القيادي في حشد عشائر البغدادي الشيخ قطري العبيدي في تصريح امس ان ( قوة من الجيش وأبناء العشائر نفذوا عملية نوعية على محيط مدينة راوة).وأضاف أن (القوة استطاعت خلال العملية قتل الإرهابي ابوانس وهو والي تنظيم داعش لمدينة راوه مع اثنين من مرافقيه). لافتا الى أن (القوة عادت بسلام بعد اكمال الواجب). وتابع العبيدي ان (قوة من الجيش تمكنت من العثور على احد الانفاق التابعة لتنظيم داعش وسط مدينة عنة).وأضاف أن (القوة تمكنت من قتل احد الانتحاريين التابعين لداعش الذي كان مختبأ داخل النفق دون وقوع خسائر بصفوف القوات الأمنية). يذكر أن القوات الأمنية والعشائر حررت الخميس الماضي مدينة عنة من داعش فيما تستعد تلك القوات الى تحرير مدينة راوة القريبة منها خلال الأيام القادمة.