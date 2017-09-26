القضاء يكشف تفاصيل سرقة المصرف الزراعي بديالى

قوة عسكرية تعتقل عصابة متورطة بقتل عائلة في الأنبار

بغداد – محمد الصالحي

تمكنت قوة من الجيش من اعتقال منفذي جريمة قتل عائلة في جزيرة البوذياب في الانبار، فيمــا اكدت السلطة القضائية استعادة اموال ضخمة مسروقة من المصرف الزراعي بديالى.

وقال قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي في تصريح امس ان (قوة من استخبارات الفرقة العاشرة بالجيش ضمن عمليات الأنبار تمكنت من القاء القبض على منفذي جريمة قتل عائلة في جزيرة البوذياب شمال الرمادي).واضاف أن (القوة قامت بتسليم المتهمين الى مديرية مكافحة اجرام الانبار).ومن جانبه قال قائد شرطة محافظة الانبار اللواء هادي رزيج في تصريح امس ان (قوة امنية من شرطة الانبار نفذت حملة امنية واسعة النطاق تركزت على مناطق مختلفة من مدينة الرمادي على خليفة ورود معلومات استخبارية افادت بوجود خلية ارهابية متورطة بعملية مقتل اسرة بأكملها شمالي مدينة الرمادي).واضاف ان (القوات الامنية داهمت مكان الخلية وتمكنت من اعتقال جمع افراد الخلية البالغ عددهم اربعة مجرمين واعترف المدعو اثير فواز صالح بعملية سطو مسلح استهدفت اسرة مكونة من خمسة مدنيين بينهم ثلاثة اطفال في منطقة البو ذياب شمالي الرمادي تم تصفيتهم بعد سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية فضلا على ان الخلية متورطة ايضا بجرائم متعددة يتم التحقيق معهم). موضحا ان (القوات الامنية تحقق مع افراد الخلية لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الجرائم التي ارتكبوها ضد اهالي المحافظة).يذكر ان مجموعة مسلحة داهمت قبل اسبوعين تقريبا منزل مدني في منطقة جزيرة الرمادي وقامت بقتلهم رميا بالرصاص بعد سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية . وفي البصرة قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشمري في تصريح امس ان (قيادة العمليات تدخلت بسرعة وفضت مشاجرة عشائرية مسلحة حصلت في ناحية النشوة الواقعة شمال شرق المحافظة). مبيناً أن (القوة المكلفة بتنفيذ الواجب القت القبض على 15 متهماً بتهمة الاشتراك في النزاع ومنع السلطات من القيام بمهامها، ومن ضمنهم شيخ عشيرة).ولفت الى أن (ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة تراجعت في الآونة الأخيرة). مضيفاً أن (القوات الأمنية لن تتهاون في ملاحقة مثيري تلك النزاعات والمشاركين فيها حفاظاً على الوضع الأمني في المحافظة). وفي بغداد قال مصر امس ان (عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق قرب سوق شعبية في منطقة سبع البور انفجرت ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين). وأضاف أن (عبوة ناسفة ثانية كانت مزروعة قرب محال تجارية في منطقة الكرغولية التابعة للنهروان شرقي بغداد انفجرت ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين). وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقته (الزمان) امس ان (لجنة تحقيقية من ثلاثة قضاة شكلها مجلس القضاء الأعلى من أجل نظر قضية سرقة مبلغ يصل إلى مليارين و123 مليون دينار مع مصوغات ذهبية من خزينة المصرف الزراعي في ديالى). وأضاف أن (القوات الأمنية بمتابعة قضائية وجهد استخباري تمكنت من القبض على مجموعة من المتهمين وتم توقيفهم وفق قانون العقوبات وقد اعترفوا وتم ضبط جميع المبالغ المسروقة التي بحوزتهم). لافتا إلى أن (متهما آخر تم القبض عليه ذكر أن شركاءه نقلوا بقية المال من ديالى إلى بغداد).وتابع أن (الجهد الأمني واللجنة القضائية أسهمت في ضبط قسم آخر من الأموال بالعملة العراقية والعملة الأجنبية وكذلك مصوغات ذهبية كانت بحوزة أحد المتهم).