تراخيص الملاعب تهدّد مشاركة الميناء بالدوري

خليجي 23 مشروع مصالحة لامنافسة على اللقب

الناصرية – باسم الركابي

يساور القلق جمهور الميناء البصري من عدم مشاركة فريق النادي لكرة القدم للموسم القادم المتوقع ان ينطلق في الخامس عشر من تشرين ثاني المقبل وذلك بسبب عدم تطبيق ضوابط التراخيص وتحديد الملعب الذي تقام فيه مباريات الفريق.

ويبدو ان شروط وزارة الرياضة والشباب صعبت الامور واغلقت الباب بوجه الميناء للعب في ملعب الفيحاء عشرة الاف متفرج ضمن المدينة الرياضية بالبصرة بعدما حددت الوزارة سقفا ماليا مقابل استغلال الملعب اضافة الى تقاسم واردات بيع التذاكر الدخولية للمباريات التي تظهر مهمة امام الحضور الكبير المتواصل لجمهور الميناء لمباريات فريقه جريا على العادة منذ عقود وهو يحرص على دفع تلك المبالغ عن طيب خاطر عندما كان يراها في وقتها تمثل دعما كبيرا لتمشيه الامور بشكل انسيابي والحال كان يجري مع الفرق الجماهيرية( الزوراء والطلاب والشرطة والجوية وبقـــــــية الفرق ) عندما كانت توزع ايرادات المباريات بنسب للفريقين والاخرى للاتحاد والحال لبقية فرق المحافظات التي توفر تلك المبالغ على صعيد السفر وشراء التجهيزات الرياضية قبل ان تدخل عملية الاحتراف المعلعل حيث عقود اللاعبين والمدربين والحديث اليوم عن تخصيص المليارات وسط ارتفاع شكاوى الفرق بسبب استمرار الضائقة المالية وباتت وارادت الملاعب لاتسد شيء لكن مهم ان تبقى عملية منظمة تحت اي ظرف يمر به النادي العريق الذي يختلف عن جميع الاندية العراقية في مواصلة تنظيم هذه العملية حتى اليوم التي لا تخلوا من فائدة ولان جمهوره يمارسها بحرص شديد.

الاخبار الواردة من البصرة ومن اشخاص قريبون من الادارة تقول بان الامور لازالت عالقة بسبب الخلاف على المبالغ التي حددتها الوزارة على الميناء والفرق الاخرى التي تظهر محقة في جبايتها امام استثمار المبالع لإدامة وصيانة الملاعب ومن اجل ادامتها وهي فكرة مهمة ودخولها في هذه الاوقات امر مهم من اجل الحفاظ على واقع الملاعب التي لايمكن ان تبقى مباحة وبعيدة عن الرقابة وكم منشأ اند تاكل واصبح خربة وتلاشت معالمه م خلال فترة قصيرة على افتتاحها لانها لاتعبر عن حرص من يستغلها كما يجب امام الوضع المرتبك في اغلب مفاصل المواقع.

جمهور اليابان

الا شاهدتهم كيف قام الجمهور المرافق لمنتخب اليابان برفع بقايا الفضلات وعبوات قناني المياه الفارغة في مدرجات ملعب الجوهرة في جدة مع ان فريقهم خرج خاسرا من ملعب المباراة وهنالك المزيد من المبادرات التي شاهدناها عندما تنظم الدول البطولات المختلفة.

وهذا لم يأتي صدفة بل يدخل ضمن تصرف وسلوك يومي لهؤلاء الناس في كل مكان يتواجدون فيه ويأتي ضمن مفهوم حماية الممتلكات العامة.

مقترح الوزارة

ومهم جدا ان تطرح الوزارة هذا الامر ودعمه في ذات الوقت عليها ان تراع وضع الاندية المالي الخانق والحرج الذي يواجه الفرق وان يصار الى استقطاع مبلغ مقبول يتفق عليه بين الوزارة والاندية مع تحديد ضوابط لاستغلال الملاعب التابعة للوزارة وحل هذا الامور من هذه الاوقات ولان اغلب فرق الدوري المهمة والمؤثـــــــرة في الـــــــدوري والـــــكرة العـــــــراقية ( الزوراء الجوية الشرطة الطلاب الميناء النفط ) لازالت غير قادرة كما يبدو وبعيدة عن تطبيق تعليمات تراخيص الملاعب والعد التنازلي للموعد الذي سينتهي في الثالث من الشهر المقبل سيكون اخر موعد لتحديد الفرق المشاركة في الدوري على ضوء تطبيق التعليمات التي حددتها اللجنة المشرفة.

ونتمنى على الوزير عبد الحسين عبطان الرجل المهتم بشؤون كرة القدم على بقية الانشطة الرياضية حيث الجهود الواضحة لرفع لحظر نتمنى عليه ان يحسم امر هذه الفرق انطلاقا من دوره الرسمي والاجتماعي و لان الامر من صلب واجباته في ان يدعم الفرق في اي موقع كانت وان يتجه نحو الحل الذي يفرض نفسه بقوة امام توفير اجواء العمل في الاندية التي نعم تأخرت وتخلفت وتعطلت لكن ظروف الرياضة والبلد تفرض ان تتظافر الجهود واستيعاب الامور بكل مسؤولية التي لازال الوزير يتحملها ويؤدي عملا مهما يرتبط بظروف البلد الحالية.

نعم هنالك قصور في اداء اغلب الاندية حتى تخلفت كثيرا في مجال البنى التحتية ولم تتعامل مع هذا الامر في فترة مع وجود الاموال لانها لليوم تؤدي عملا تقليديا عندما بقيت تعتمد على الجهات الرعاية ولم تعكس حقيقة العمل المطلوب منها الذي لايمكن ان يقتصر على مشاركة فريق كرة القدم بلاعبين جاهزين ولم ترتق الى مستوى واجباتها وتبني مهمة ادارة الاندية التي منها لليوم بدون مقر تمارس عملها.

وما يقال عن فريق الشرطة وفرق العاصمة التي تتابع وتنتدب اللاعبين الجاهزين ينطبق على الميناء عندما كان لوقت قريب يعزز صفوفه بلاعبين واعدين في كل موسم من خلال قاعدة اللاعبين الشباب التي كان يديرها المدرب عقيل هاتو بشكل لافت وقدم الكثير من اللاعبين للميناء الذي مهم يعود لتشكيل فرق الفئات العمرية.

والاهم هنا في ادارة الميناء المشغولة اليوم في ابرام العقود مع اللاعبين وسط خلافات حادة مع ادارة احمد المنتخبة قبل ايام وان بقاء هذا الحال سيعرقل من مسار الامور التي تحتاج الى تظافر الجهود وان ترجح مصلحة النادي على اي شيء اخر وان تعود الامور الى مجاريها قبل بداية الدوري العنوان الابرز في مجمل انشطة النادي العريق والنظر الى الامور وتقديما بالاتجاه الصحيح.

الاخبار الواردة من الميناء تؤكد بقاء عدد من لاعبي الموسم الاخير وفي المقدمة علي حصني احد ابرز نجوم الفريق الذي يمثل مكسبا كبيرا في تشكيلة الميناء.

ويقول احد انصار الفريق مهم ان تضع ادارة النادي الاصبع على الخلل الذي كشفته المشاركة الاخيرة عندما حل الفريق في الموقع السادس في التسلسل الفرقي في موقع مرفوض من قبل الانصار.

ونامل ان تاتي عملية ابرام العقود بمستوى المشاركة وسمعة الفريق الذي مهم ان يظهر منافسا بقوة في الدوري المقبل كما نتمنى ان تنتهتي خلافات الادارة بأسرع وقت وقبل بداية الدوري وردم المشاكل التي ستأخذ الكثير من الفريق الذي يجب ان يقدم بالفضل حال للمشاركة المقبلة .

بطولة الخليج العربي

جرت في العاصمة القطرية الدوحة قرعة بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين لكرة القدم امس الاول وأسفرت عن وقوع المنتخب القطري في المجوعة الأولى مع منتخبات البحرين والعراق واليمن.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والإمارات وسلطنة عمان وستنضم لها الكويت في حالة رفع الإيقاف عنها.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الخليج خلال الفترة من 23 ديسمبر / كانون الأول، وحتى 7 يناير / كانون الثاني بالدوحة.

وكان الاتحاد الخليجي قرر في أبريل 2016 إقامة خليجي 23 في قطر بدلا من الكويت، في ظل الحظر المفروض على الرياضة الكويتية. مهم جدا ان يعلن عن جدول وموعد اقامة بطولة الخليج العربي بعد تداول الأخبار عن تأجيلها بسبب الخلافات والحظر المفروض على دولة قطر من اشقاءها الامارات البحرين والسعودية لكن ان يعلن عن موعد اقامتها من هذه الاوقات يعكس رغبة الكل في المشاركة.

كما يبدو ذلك عندما لم نسمع ردا سلبيا من تلك الفرق بعد الاعلان عن مواعيد المباريات وتقسيم الفرق وهذا يعاني عزمها على المشاركة التي تظهر فوق كل الاعتبارات الاخرى والامر الاهم من اجراء المباريات ومن يحرز اللقب لان الكل ينظر الى ان تكون خطوة على طريق لم شمل الاشقاء العرب وتجاوز خلافتها عبر هذه البطولة التي لازالت تعكس الحب وتمنح السعادة .

ذاكرة العراقيين

ذاكرة العراقيين والكرة العراقية تحمل الكثير من الذكريات عن هذه البطولة التي احرزها منتخبنا ثلاث مرات في عام 1979 ببغداد والاخرى في عام 1984 في مسقط الأخيرة 1988 في السعودية بقيادة المرحوم عمو باب ولانها صاحبت الفضل علينا لانها كانت وراء انشاء المدينة الرياضية في البصرة سعيا لتنظيم البطولة التي استمرت تجري في ملاعب الدول الشقيقة قبلنا لانها اصطدمت بأسباب سياسية مؤكد ستزول وتكون البصرة او كربلاء او بغداد مكانا لأقامتها لان الامور اختلفت اليوم هنا في العراق بعد إنجاز عدد من الملاعب المتكاملة وليس بالبصرة التي كان منتظرا ان تنظم البطولة قبل سنوات بعدما شهدت اقامة اكثر من مباراة هياة لرفع الحظر الكروي ومهم ان تتوج الامور بإقامة بطولة خليجي 24 لاباس ان تقام في قطر والاهم ان تؤدي الى حل خلافات الاشقاء.

وبالنسبية لنا البطولة تختلف عن بقية البطولات عندما قدمت لنا في منتصف السبعينيات من القرن الماضي عناوين واسماء كروية صالت وجالت وجيلا كرويا بكل معنى الكلمة واسماء بقيت تتداول ليومنا هذا لانها كانت مشروع كروي حتى تقدم ليحقق الانجاز الكروي في تاريخ الكرة العراقية ممثلا في التأهل واللعب ببطولة كاس العالم 1986

كما تحمل الذاكرة الكروية الاسماء العراقية التي تعاقبت على تمثيل المنتخب العراقي بعدما شكلت مشاركات منتخبنا في بطولة الخليج نقطة التحول في البطولة لاسباب معروفة منها قوة المنتخب نفسه التي غيرت من ملامح المنافسة مع كل الظروف التي مر بها البلد لكنها استمرت تحمل نكهة كروبة خاصة بقيت على الدوام عند اهتمام دول الخليج وجماهيرها المتفاعلة معها لانه شكلت في بعض الاوقات الحدث الكروي الابرز.

واليوم تعود البطولة في هذه الاوقات الصعبة ووسط اجواء ساخنة قدتحرج الدولة المنظمة التي مؤكد تسعى الى تجاوز كل اوجه الخلاف مع بعض فرق البطولة في خطوة مهمة ولان قوة زخم البطولة ربما تفتح لحوار لتجاوز الخلافات بين اهل الخليج وان تكون البطولة مدخلا لحل هذه المشكلة للعودة الى العلاقات الاخوية على كافة المستويات التي يامل ان تنتهي عبر تنظيم البطولة.

وهنا تظهر مهمة المنتخب العراقي في ان يستعد من هذه الاوقات للبطولة الفرصة المواتية لتصحيح المسار عبر مشاركة مهمة ان تأتي متوازنة ومتكاملة وان يعتمد على مجموعة اللاعبين المحليين لعدم امكانية اشراك اللاعبين المحتفرين لان البطولة حارج اجندة الفيفا ولابد ان ياتي الحديث عن مشاركة لاعبو الدوري الذي مهم ان ينطلق قبل فترة مناسبة على اقامة خليجي 23 من اجل تهياته عبر مباريات الدوري الفرصة في إعداداهم فنيا وتشكيل الفريق المطلوب للدفاع عن سمعة المنتخب في هذا لمحفل الكروي الذي تحتضنه قطر الدولة المعروفة بحسن تنظيمها للبطولات الرياضية العربية والأسيوية.

ولما تمتلكه من وسائل اعلام واسعة ومتقدمة ولها نجاحات مشهوده ومن حسن حظ الفرق ان تقام البطولة في قطر التي تجاوزت الامور التنظيمية التقليدية وهي التي تستعد لتنظيم بطولة كاس العالم وتتسابق مع الزمن لتقديمها بأفضل حال انه الحدث الكروي الجميل والمنافسة العربية والحدث الذي لايمكن التقليل من شانه .

ويقول نجم منتخبنا الوطني واحد عناصره ممن شاركوا في البطولة هادي احمد كنت اكثر سعادة لو اقيمت البطولة بالبصرة بعد انجاز منشئات المدينة الرياضية ولازلنا ننتظرها ولايهم ان تقام في قطرالتي تقف في مقدمة دول المنطقة من حيث تنظيم البطولات المختلفة.

والاهم ان تعود للواجهة عبر اقامتها لانها تمثل حدثا كرويا تعايشنا معه لاعبا وكان لنا شرف تمثيل المنتخب الذي مهم ان تأتي مشاركته بالمستوى المطلوب ولأنه احد اطراف الصراع على اللقب عبر مشاركة اللاعبين المحليين الفرصة امام المدرب في التعرف على عدد من اللاعبين من خلال مباريات الدوري الذي ياتي قبل البطولة بفترة قصيرة والاهم ان يستعيد الفريق دوره في البطولة من خلال المنافسة على لقبها.