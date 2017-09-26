حمد يصف فرصة العراق بالجيدة

إتحاد الكرة: قرعة الدوحة متوازنة والنتائج خارج التوقعات

بغداد – الزمان

أعرب عدنان حمد، المدير الفني السابق للمنتخب العراقي لكرة القدم، عن أمله في إقامة كأس الخليج 23، في موعدها المحدد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال حمد، عقب قرعة كأس الخليج، التي أقيمت، اول امس الاثنين، بالدوحة: “المنتخبات الخليجية مستواها تطور بصورة واضحة”.

وتابع: “لكن في نفس الوقت، أجد أن المنتخب العراقي فرصته جيدة، بالرغم من وجوده في مجموعة قوية، مع كل من قطر، البلد المنظم، والبحرين واليمن، ولا يوجد منتخب أقل من نظيره في المستوى”.

وأشاد عدنان بحفل قرعة البطولة الخليجية، متمنيًا أن تقام بمشاركة المنتخبات الثمانية.

النتائج خارج التوقعات

من جهة اخرى عد الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اول امس الاثنين، قرعة بطولة كأس الخليج المقبلة “متوازنة”.

وقال عضو اتحاد اللعبة مالح مهدي ان “قرعة بطولة كأس الخليج التي جرت اليوم تعد متوازنة بين المنتخبات المشاركة في المنافسات”.

وأوضح مهدي ان “نتائج البطولة دائماً ما تأتي مخالفة للتوقعات، رغم تقارب مستويات المنتخبات الخليجية”.

وكانت قرعة بطولة كأس الخليج الـ23 أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات قطر والبحرين واليمن.

فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والإمارات وعُمان.

ومن المقرر إجراء البطولة بين الـ22 من كانون الأول وحتى الخامس من كانون الثاني المقبلين.ا

تصريحات الرميحي

على صعيد متصل كشف جاسم الرميحي الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم، موقف بطولة خليجي 23 المقرر إقامتها في الدوحة حال عدم مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين.

وأوضح الرميحي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اول امس الإثنين عقب مراسم إجراء القرعة بالعاصمة القطرية الدوحة أن البطولة في هذه الحالة سوف تقام بنظام الدوري من دور واحد.

وأضاف: “في حالة عدم مشاركة البحرين والأمارات والسعودية سوف يتم العودة للنظام الأساسي للمسابقات بإقامة البطولة من دور واحد في حالة عدم وصول العدد إلى 8 منتخبات ويتم اجراء القرعة لاحقا والقرار يعود للمكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الخليجي”.

وأشار إلى أن بطولة خليجي 23 سوف تقام في موعدها المحدد بمشاركة 7 منتخبات في انتظار رفع الإيقاف عن الكويت ليكتمل العدد إلى 8 منتخبات.وأكمل: “حضور القرعة من جانب الدول المشاركة ليس إلزاميا وأتمنى رفع الإيقاف عن المنتخب الكويتي ومشاركته في خليجي 23، والدول الخليجية جميعها تبذل جهدًا كبيرًا لحدوث ذلك”.

ولفت الرميحي إلى أن اللجنة المنظمة المحلية للبطولة سوف تعــــــــلن قريبًا الملاعب سواء لخوض المبـــــــاريات ام التدريبات.

وأجريت في العاصمة القطرية الدوحة، قرعة بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين لكرة القدم، وذلك صباح اليوم الإثنين بأحد الفنادق الكبرى في قطر.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب القطري في المجوعة الأولى مع منتخبات البحرين والعراق واليمن، في حين ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والإمارات وسلطنة عمان، وستنضم لها الكويت في حالة رفع الإيقاف عنها.ومن المقرر أن تقام بطولة كأس الخليج خلال الفترة من 23 / كانون الأول، وحتى 7 / كانون الثاني بالدوحة.وكان الاتحاد الخليجي قرر في نيسان 2016 إقامة خليجي 23 في قطر بدلا من الكويت، في ظل الحظر المفروض على الرياضة الكويتية.