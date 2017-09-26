سان جيرمان وكافاني في ورطة بدون نيمار

أرسنال يستدعي سلاح الضربات الثابتة وبيتيس يسحق ليفانتي

{ مدن – وكالات: اجتاز أرسنال ضيفه وست بروميتش ألبيون بهدفين نظيفين مساء اول امس الإثنين، في ختام الجولة السادسة من الدوري الإنكليزي. وأحرز ألكسندر لاكازيتي هدفي المباراة في الدقيقتين 20 و67 (من ركلة جزاء)، ليرتقي أرسنال إلى المركز السابع برصيد 10 نقاط، بفارق 6 نقاط عن المتصدرين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، فيما هبط وست بروميتش إلى المركز 12 بفارق الأهداف وراء ساوثهامبتون الذي يتساوى معه في النقاط (8). واعتمد مدرب أرسنال أرسين فينجر على طريقة اللعب 3-5-2، بوجود الثلاثي لوران كوسيلني وشكودران موستافي وناتشو مونريال في الخط الخلفي، ولعب سياد كولاسيناتش كظهير أيسر مقابل تمركز هكتور بيليرين في الجهة اليمنى. وعزز فينجر وسطه بالثلاثي جرانيت تشاكا ومحمد النني وأرون رامسي، وسط تباول للأدوار بين المهاجمين أليكسيس سانشيز وألكسندر لاكازيتي، في ظل الإبقاء على مسعود أوزيل كبديل. أما مدرب وست بروميتش توني بوليس، فلجأ إلى خطة دفاعية (5-3-2)، وقاد أحمد حجازي الخط الخلفي مع جوني إيفانز، ولعب كيران جيبس على الناحية اليسرى أمام فريقه السابق، فيما خاض جاريث باري مباراته رقم 633 في الدوري الممتاز (رقم قياسي في تاريخ المسابقة)، مانحا الحرية في التقدم لكل من جاك ليفرمور وجريجورز كريتشوفياك، مع تقاسم جاي رودريجيز وهال روبسون كانو لمركز رأس الحربة. بدأ أرسنال المباراة بركلة حرة سددها سانشيز بجانب المرمى في الدقيقة الرابعة، رد عليها وست بروميتش في الدقيقة الثامنة عندما انطلق رودريجيز في الناحية اليسرى، وراوغ موستافي قبل أن يسدد نحو الزاوية البعيدة، لكن كرته اصطدمت بالقائم وارتدت إلى ليفرمور الذي سددها بتسرع بجوار المرمى. وفي الدقيقة 11 مرر النني إلى بيليرين الذي أرسل كرة من لمسة واحدة قصيرة على رأس رامسي الذي سدد فوق المرمى، وبعدها بدقيقة جرب لاعب وست بروميتش جيبس حظه بتسديدة عنيفة نحو المدرجات. وأثمر ضغط أرسنال عن هدف في الدقيقة 20، بعدما نفذ سانشيز ركلة حرة، ارتدت من العارضة على رأس لاكازيتي التي أكملها في الشباك، ثم حاول ناتشو مونريال التسديد من مسافة قريبة لكن أحمد حجازي أبعد الكرة من أمامه، ووصل أرسنال ضغطه ونفذ سانشيز ركلة حرة جديدة بجوار المرمى. نشط وست بروميتش في ربع الساعة الأخير من الشوط الأول، وانسل كريتشوفياك من الناحية اليمنى ورفع الكرة نحو رودريجيز الذي ارتقى لها برأسه وسددها لكن ناتشو مونريال أبعدها من خط المرمى في الدقيقة 38 . عاد رودريجيز ليجرب حظه بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن، ثم أرسل الظهير الأيمن ألان نيوم كرة أمام مرمى أرسنال، فشل رودريجيز في الوصول إليها. بدا أرسنال عازما على إخماد ثورة وست بروميتش في الشوط الثاني، وشق كولاسيناتش طريقه من الناحية اليسرى ومرر داخل منطقة الجزاء إلى النني الذي بدوره أرسل الكرة قصيرة إلى لاكازيتي، وسدد الأخير كرة اصطدمت بقدم مدافع وذهبت فوق العارضة في الدقيقة 51، ثم تابع موستافي كرة بكعب القدم من ركلة ركنية، بين يدي الحارس فوستر. أجرى وست بروميتش تبديلين بإخراج ليفرمور وربسون كانو وإشراك جيمس موريسون وسالومون روندون، لكن شيئا لم يتغير وسط حذر منطقي من أرسنال الذي سرعان ما ضاعف تقدمه في الدقيقة 67، بعد ركلة ثابتة جديدة، ولكنها من علامة الجزاء، احتسبها الحكم بسبب مخالفة لرامسي، نفذها لاكازيتي بنجاح. بعدها بثلاث دقائق، رفع سانشيز كرة طويلة نحو لاكازيتي الذي سيطر عليها ومر من الحارس فوستر لكن الزاوية ضاقت أمامه ليسدد بعيدا عن المرمى. وسدد بيليرين كرة قوية اصطدمت برأس مدافع وخرجت إلى ركنية في الدقيقة 82، وأفسح لاكازيتي وسانشيز المجال بعدها لدخول أوليفييه جيرو وأوزيل، لتبقى النتيجة على حالها، وأنقذ فوستر مرمى وست بروميتش من تسديدة لرامزي من وضع شبه انفراد بالدقيقة الأخيرة.

رباعية بيتيس

من جهة اخرى تقدم ريال بيتيس إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد فوزه الساحق على ضيفه ليفانتي 4 – صفر اول امس الإثنين في ختام المرحلة السادسة من المسابقة. الفوز رفع رصيد بيتيس إلى 12 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد ليفانتي عند تسع نقاط في المركز التاسع. وتقدم مهاجم باراجواي أنطونيو سانابريا بهدف لبيتيس (47)، ثم أضاف فابيان رويز الهدف الثاني (55) وتكفل سرجيو ليون بالثالث (67) قبل أن يسجل سانابريا الهدف الثاني له والرابع لبيتيس (93). ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية، يليه أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، ثم اشبيلية (13) ثم فالنسيا (12)، ويأتي ريال مدريد حامل اللقب في المركز السادس بـ11 نقطة. وحقق بيتيس فوزه الثالث على التوالي، بعد فوزه على ديبورتيفو لاكورونيا 2 – 1، ثم فوزه المثير على ملعب ريال مدريد 1 – صفر في الجولة الماضية.

ورطة بدون نيمار

على صعيد اخر كشفت تقارير صحفية فرنسية، تأثير غياب البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان عن مباراة فريقه الأخيرة أمام مونبيليه في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي التي انتهت بالتعادل السلبي. وأعدت صحيفة ليكيب الفرنسية تقريرًا بالفيديو يسلط فيه الضوء على تأثير نيمار، حيث يشير إلى إحصاءات مزعجة تنذر بورطة كبيرة للفريق الباريسي ومديره الفني الإسباني أوناي إيمري. وقال التقرير إن هذا هو التعادل السلبي الأول لباريس سان جيرمان في الدوري منذ عام 2015 عندما حقق النتيجة ذاتها أمام أنجيه. ولفت إلى أن فريق باريس سان جيرمان نظم 18 هجمة فاشلة، بينما لم يسدد سوى كرة واحدة فقط على مرمى مونبيليه طوال 90 دقيقة، وتراجعت نسبة استحوذ الفريق على الكرة إلى 74.7% كأقل معدل منذ انضمام النجم البرازيلي مطلع الموسم الجاري. وامتد تأثير غياب نيمار إلى زميله وغريمه في الأزمة الأخيرة إدينسون كافاني، حيث ذكر التقرير أن المهاجم الأوروجوياني لم يصل إلى مرمى مونبيليه بأي تسديدة أو محاولة طوال الشوطين. وشهدت مباراة سان جيرمان وليون بالدوري الفرنسي هذا الموسم، خلافًا بين نيمار وكافاني، حول تسديد ركلة جزاء، قبل أن يتصدى لها الأخير ويهدرها، ومن وقتها توترت العلاقة بين الثنائي.