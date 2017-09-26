6 فرق تضم أبرز نجوم العالم

أساطير الكرة يتوجّهون إلى دبي للمشاركة في بريمير فوتسال

{ دبي – وكالات: يتوجه ألمع نجوم كرة القدم في العالم إلى دبي هذا الأسبوع للمشاركة في نهائيات بطولة بريمير فوتسال لكرة قدم الصالات 2017 . وسيمثل نجوم كرة القدم، ومنهم عدد من أساطير كرة القدم، فرقهم في الدور نصف النهائي من البطولة والمباراة النهائية التي يستضيفها نادي الوصل لكرة القدم في دبي بين يومي 26 أيلول وحتى 1 تشرين أول المقبل.

وتشارك ستة فرق في نهائيات البطولة بدبي، حيث سيقود كل من هذه الفرق أحد ألمع نجوم كرة القدم، مثل رونالدينيو وريان جيجز وأندرسون لويس دي سوزا المشهور باسم ديكو وميشيل سالجادو. وتم إطلاق أسماء مدن هندية على الفرق الستة التي تشارك في البطولة وتتنافس للفوز بلقب بطولة بريمير فوتسال لكرة قدم الصالات 2017، وهي:

دلهي دراجونز

يقود فريق دلهي دراجونز نجم كرة القدم رونالدينيو، والذي يعتبر أحد أشهر لاعبي كرة القدم. وقد فاز اللاعب البرازيلي بالعديد من الكؤوس والأوسمة الشخصية ولناديه وبلده خلال مسيرته الكروية مع عدد من الأندية.

بنجالورو رويالز

يقود فريق رويالز اللاعب بول سكولز أسطورة نادي مانشستر يونايتد، وقد أمضى اللاعب الإنكليزي مسيرته الكروية التي امتدت على مدى 20 عامًا مع الشياطين الحمر، حيث أصبح بطلاً لامعًا بفوزه بـ11 لقبًا في الدوري الإنكليزي الممتاز، ولقبين في دوري أبطال أوربا، ولقب في بطولة العالم للأندية FIFA.

مومباي وريورز

يقود فريق مومباي وريورز اللاعب ريان جيجز، زميل بول سكولز في مانشستر يونايتد وصاحب أكبر سجل مشاركة مع الشياطين الحمر، وفاز بـ13 لقبًا في الدوري الإنكليزي الممتاز، وأربعة ألقاب في كأس الاتحاد الإنكليزي، ولقبين في دوري أبطال أوربا، ولقب في كأس العالم للأندية FIFA.

تشيناي سينجامز

يقود الأسطورة الأرجنتيني هيرنان كريسبو فريق تشيناي سينجامز، حيث أنه شارك في أكثر من 670 مباراة لناديه وبلده خلال مسيرته الرائعة التي استمرت 19 عامًا. ولعب في نادي بارما بإيطاليا، وذلك قبل أن ينضم إلى بعض أبرز الأندية الأوربية، مثل إنتر ميلان وتشيلسي وميلان.

تيلوجو تايجرز

يقود اللاعب البرتغالي الشهير ديكو فريق تيلوجو تايجرز، حيث أنه انضم إلى عدد من أبرز الأندية الأوربية خلال مسيرته الكروية، على رأسها برشلونة وبورتو وتشيلسي، كما فاز ببعض أكثر الجوائز أهمية في عالم كرة القدم.

كيرلا كوبراس

يقود فريق كيرلا كوبراس اللاعب ميشيل سالجادو، الإسباني الشهير وأسطورة نادي ريال مدريد، الذي فاز بالدوري الإسباني عدة مرات، كما فاز مرتين بدوري أبطال أوربا، ومرة بكأس السوبر الأوربي وثلاث مرات بكأس السوبر الإسباني. ويترأس بطولة بريمير فوتسال لويس فيجو أسطورة نادي ريال مدريد والفائز مرتين بجائزة أفضل لاعب، بينما يشغل اللاعب أليسنادرو روزا فييرا (الشهير باسم فالكو) منصب نائب الرئيس، وهو مشهور بلقب بيليه كرة قدم الصالات.