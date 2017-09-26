ألونسو يوجّه بوصلته لعالم التدريب

{ مدريد – وكالات: كشف اللاعب الإسباني المعتزل، تشابي ألونسو، أنه سوف يتجه لعالم التدريب، بعد قضاء 17 عامًا في الملاعب، مع العديد من الأندية العملاقة. وقال ألونسو، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في إنستجرام: بعد 17 عامًا من اللعب، فكرت في الخطوة التالية في حياتي المهنية، واتخذت قرار الذهاب إلى عالم التدريب والإدارة، إلى أين؟ قريبًا سوف تعرفون. وكان بيب جوارديولا، مدربه السابق في بايرن ميونيخ، قد رشحه للتألق في عالم التدريب. وقال جوارديولا، في تصريحات سابقة: لقد كنت سعيدًا بتدريبه في بايرن ميونيخ، سيعود كمدرب عندما يريد ذلك، وسيكون جيدًا، إنه يفهم اللعبة، وأنا أحب هذا النوع من اللاعبين. وبدأ ألونسو مسيرته في ريال سوسيداد، ثم انتقل إلى ليفربول الإنكليزي، ثم ريال مدريد الإسباني، وأخيرًا بايرن ميونيخ الألماني، كما كان لاعبًا أساسيًا في منتخب بلاده.