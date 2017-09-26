بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لرحيل عبد الناصر عام 1970 -1

ثورة يوليو والقضية الفلسطينية والإنهيار العربي والطائفية

مبدر الويس

بغداد

لقد رحل عبد الناصر في 28/سبتمبر/عام 1970 على أثر أنتهاء مؤتمر القمة العربي في القاهرة الذي دعا إليه عبد الناصر لإنقاذ الفلسطينيين المقيمين في الأردن من مذبحة ما سمي آنذاك بأيلول الأسود، والذي فرض عبد الناصر في هذا المؤتمر على الملك حسين وقف المجزرة . وقد ذكر المرحوم محمد حسنين هيكل في محطة الجزيرة في برنامج شاهد على العصر قبل سنوات، بأن عبد الناصر مات مسموماً حيث وضع له أنور السادات السم في فنجان القهوة، عندما جاء لزيارته في جناحه في فندق هيلتون في آخر يوم من المؤتمر حيث كان السادات عضواً في الوفد المفاوض في هذه القمة برئاسة عبد الناصر . وقال هيكل إنه كان في زيارة لعبد الناصر في جناحه، عندما جاء السادات لزيارته .وكان هو الآخر عضواً في الوفد بصفته وزيراً للأعلام ورئيساً لتحرير جريدة الأهرام .

وقد طلب السادات من عبد الناصر أن يعمل له فنجان قهوة فوافق عبد الناصر فدخل السادات إلى مطبخ الجناح وأخرج العامل الطباخ من، المطبخ فوضع السم في فنجان القهوة وهو ذو أثر بطيء، وفي اليوم الثاني كان عبد الناصر في توديع أمير الكويت، وقد توفي في مساء نفس اليوم . وقد ذكر هيكل في هذا البرنامج الذي شاهدته بنفسي إن تصرف السادات هذا كان بتوجيه أمريكي، وذكر أيضاً أن أمريكا و إسرائيل تسعيان للتخلص من عبد الناصر بأي وسيلة كانت . لقد قرر عبد الناصر تشكيل، تنظيم الضباط الأحرار بحكم ثقافته ووعيه الوحدوي المعادي للإستعمار والصهيونية بعد أن وجد مصر تحت الهيمنة الإستعمارية الريطانية وإن حكوماتها تشكل بموافقة السفير البريطاني في القاهرة، وفي ظل نظام ملكي فاسد تابع للإنكليز، وفي نظام شبه إقطاعي تتحكم فيه القوى الرأسمالية المستغلة على حساب الفقراء من العمال والفلاحين، وأسباب كثيرة غيرها لا مجال لذكرها الآن . ومن الأسباب لقيادة عبد الناصر لثورة 23/يوليو/تموز/1952، هو من أجل تحرير مصر من الاستعمار، وتحقيق العدالة الإجتماعية لصالح الفقراء والمعدمين والإنطلاق نحو مقاومة الإستعمار والصهيونية والنظم العربية الرجعية، المعادية للمشروع الوحدوي النهضوي والمرتبطة بالأستعمار والعمل على تحقيق المشروع القومي الوحدوي للبلدان العربية المجزأة، من أجل إقامة الحضارة العربية التي تحققها دولة الوحدة العربية، من خلال التكامل الإقتصادي والعلمي والثقافي والأجتماعي والبشري وغيره للبلدان العربية الداخلة في دولة الوحدة، ومن أجل تحرير فلسطين المغتصبة والأراضي العربية المحتلة . حيث لا تحرير لفلسطين وأي أرض عربية محتلة بلا وحدة عربية . وكما قال عبد الناصر يوماً ما (إن ما أخذ بالقوة لا يسترجع بغير القوة)فأعداء الوحدة كثيرون وفي مقدمتهم الإستعمار والصهيونية والنظم العربية الرجعية والبعث الذي ساهم في فصل الجمهورية العربية المتحدة عام 1961 والمعلوم إن البعث كان يحكم سوريا والعراق لمدة 35 عاماً في عهد حافظ الأسد وصدام ولم يكن بينهما أي تضامن ناهيك عن الوحدة، وقد ذكر شامل عبد القادر أحد محرري جريدة المشرق يوم 28/8/2017 (بأنه تردد في الأخبار أن ثم لقاءات بين الولايات المتحدة وحزب البعث في عمان في محاولة أمريكية لإقحام البعثيين في العملية السياسية العراقية وتحت قبة البرلمان) . ومن أجل تحقيق عبد الناصر لمشروعه الوحدوي سخر كافة وسائل الإعلام منذ إنطلاق ثورة يوليو عام 1952 وفي الجمهورية المتحدة لاحقاً لتحقيق هذا الهدف الحضاري وهو الوحدة . وقد أدت إذاعة صوت العرب التي تذيع من القاهرة دوراً كبيراً في حشد الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج نحو الوحدة، ومعاداة الإستعمار والصهيونية والنظم العربية الرجعية المعادية للوحدة وإسقاطها، وقد نشرت جريدة المشرق العراقية في 6/آب/2017 مقالاً ذكرت فيه بأن إذاعة صوت العرب وقفت مع الثوار العرب في كل مكان، و مع الوطنيين المعارضين لربط المشرق العربي بالأحلاف العسكرية كما أن ساعة الصفر للثورة لجزائرية، في أول تشرين ثاني/1954 أعلنت من إذاعة صوت العرب، كذلك أنشأت إذاعة كردية في القاهرة لمهاجمة نوري السعيد وحلف بغداد، وتطالب بحقوق الشعب الكردي، وكان كرد العراق يمدونها بالأخبار والتعليقات، وقد تطورت إمكانات إذاعة صوت العرب الهندسية والفنية لتصل إلى كل الجماهير العربية والعالم، وقد أستحدثت الإذاعة أقساماً خاصة لمساندة حركات التحرر العربية وحركات التحرر في قارات آسيا وأفريقيا و أمريكا اللاتينية . حيث كانت إذاعة صوت العرب تبث أهداف ثورة 23 /يوليو/تموز/1952 منذ أفتتاحها في يوم 4 تموز/يوليو/1953 .وقد حاولت محطات عالمية التشويش عليها وإيقافها ولكنها لم تفلح لإنها تغلغلت في عقول الجماهير.

حرب إذاعية

وبعد قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا عام 1958، أصبحت إذاعة صوت العرب لها دوراً مهماً ونقتبس في هذا الصدد عن مجلة كلية الآداب جامعة بغداد في عدد آذار/مارس/1982 ص11 مقالاً ذكرت فيه (لقد أصبحت إذاعة صوت العرب، التي تذيع برامجها من القاهرة مصدر خطر على المصالح الأجنبية في المنطقة العربية، بعد أن وجهت حرباً إذاعية لا هوادة فيها ضد بعض الأنظمة العربية. وفي 14/آب/1958، صدر بيان رسمي من القاهرة، جاء فيه، (إن هناك سبع محطات إذاعية سرية تعمل في الشرق الأوسط تهاجم الجمهورية العربية والرئيس جمال عبد الناصر شخصياً، وإن محطتين منها تذيعان من الريفيرا الفرنسية والمحطات الأخرى تذيع من عدن ولبنان وقبرص وكينيا). لقد رحل عبد الناصر في 28/أيلول/سبتمر/1970 وعمره أثنان وخمسون عاماً وهو في ريعان شبابه وقمة عطائه ومن المفارقات إن رحيله كان في نفس اليوم الذي تم فيه إنفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة في 28/أيلول/سبتمبر/1961، ومع ذلك بقيت مصر تحمل أسم الجمهورية العربية المتحدة، ونشيدها وعلمها وشعارها حتى رحيل عبد الناصر عام 1970 وهنا يؤكد على إيمان عبد الناصر ونضاله الدؤوب، من أجل تحقيق المشروع القومي الوحدوي. بيد أن السادات بحكم أرتباطه بالإدارة الأمريكية ألغى أسم الجمهورية العربية المتحدة وعلمها ونشيدها وأعاد مصر إلى سابق أسمها وعلمها ونشيدها . والمعلوم في يوم رحيل عبد الناصر صرح ناطق بأسم الخارجية الأمريكية (بأنه قد أنتهى بوفاة عبد الناصر وإلى الأبد عشرون عاماً من الحماس الثوري) ويقصد بالحماس الثوري العمل من أجل الوحدة، ومقاومة الأستعمار والصهيونية والنظم العربية الرجعية والعمل على تحرير فلسطين . والمعلوم قبل يوم من وفاة عبد الناصر كان الرئيس الأمريكي ريتشارد نكسون يجري مناورات بحرية على مقربة من الشواطئ المصرية وقد صرح (بأنه يجري هذه المناورات لكي يسمع عبد الناصر أصوات مدافعنا) وعندما أخبروه في اليوم الثاني بأن عبد الناصر قد مات، أمر بوقف المناورات البحرية، وقال لو كان بيننا وبين عبد الناصر تمثيل دبلوماسي لذهبت بطائرتي لتشييع هذا الجندي الشجاع) والمعلوم إن عبد الناصر مات ولم يكن له تمثيل دبلوماسي مع كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا منذ العدوان الثلاثي على مصر الذي قامت به بريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني عام 1956، ومع ذلك فإن الناشرين الدولين وهم عموماً في الغرب أعداء عبد الناصر، صنفوه بأنه أحد عمالقة القرن العشرين نهاية القرن عام 2000 وكان الوحيد بين العرب وإنه واحد من بين مئة شخصية عالمية عاشت في القرن العشرين . وقد نشرت الصحف البريطانية ومنها جريدة الديلي تلغراف هذه الأسماء تحت عنوان عمالقة القرن العشرين حيث تم أختيارهم كما ذكرت الصحيفة لسببين الأول تأثيره محلياً ودولياً في حياته، والثاني أستمرار هذا التأثير بعد وفاته. وفي هذا السياق فإن الكيان الصهيوني العنصري يحتل كل فلسطين بأكملها على أثر حرب صورية سلمت للصهاينة بسبب خيانة بعض الحكام العرب آنذاك منذ عام 1948. وقد سبق للكيان الصهيوني أن أصدر قانوناً أعتبر فيه مدينة القدس موحدة وعاصمة أبدية للكيان الصهيوني مستغلاً ضعف العرب، وتشتت أوطانهم المجزأة . وقد زادت عنصرية الكيان الصهيوني اليوم ولم يعد يعير أهتماماً أو أحتراماً للعرب لأنه يعرف جيداً إنهم لا يحاربون من أجل فلسطين بعد أن أصدر مؤتمر قمتهم في بيروت عام 1981 قراراً سماه بالسلام الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني أي إن العرب، يسعون لإعادة حقوقهم في فلسطين مع الكيان الصهيوني بالتفاوض، ثم جائت بعدها المبادرة السعودية التي حولتها الجامعة العربية إلى مبادرة عربية تنص على الأعتراف بالكيان الصهيوني إذا عادت الأرض الفلسطينية حتى الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية وهي تساوي اليوم 22 بالمئة من أرض فلسطين التاريخية بعد أن حول الكيان الصهيوني معظم أراضي الضفة الغربية والقدس إلى مستوطنات أسرائيلية تحت السيادة الصهيونية – كل ذلك مقابل أعتراف العرب بهذا الكيان وإقامة معه التمثيل الدبلوماسي والتجاري وغيره.

غطرسة صهيونية

وقد زادت غطرسة الكيان الصهيوني بعد الحروب الأهلية في العديد من الدول العربية من أجل السلطة كما هو الحال في سوريا واليمن والصومال وليبيا أو محاربة داعش كما هو الحال في العراق . والمعلوم أن داعش هيأته إدارة أوباما السابقة، كما ذكر الرئيس الأمريكي ترامب في حملته الانتخابية . حيث سبق لإدارة أوباما، أن دعمت الأخوان المسلمين في مصر وحركة النهضة الإسلامية في تونس لأستلام السلطة، وهذا ما تم وبدعم مالي قطري وبتوجيه أمريكي من أجل تخريب البلدان العربية لصالح الغرب والكيان الصهيوني . بيد أن شعبي البلدين أستطاعا لاحقاً التخلص من حكم الأسلام السياسي في مصر وتونس بسبب الإقصاء والتمييز و إهدار دور القضاء لصالح الأسلام السياسي الحاكم آنذاك . والمعلوم إن القضية الفلسطينية في الواقع تمثل أكبر منعطف في التاريخ العربي المعاصر، وهي ستظل المأساة العربية الأولى وقد أدرك عبد الناصر منذ البداية خطورة هذا الكيان على الأمن القومي العربي وكان يردد في خطبه أن صراعنا مع الكيان الصهيوني هو صراع وجود لا حدود، لذلك ففي مؤتمر القمة العربي الذي عقد في الخرطوم بعد نكسة حزيران عام 1967 في أيلول من نفس العام فرض عبد الناصر في هذا المؤتمر اللاءات الثلاث (لا صلح لا تفاوض لا أعتراف) مع الكيان الصهيوني وقد سماها بعض الكتاب باللاءآت الناصرية وبعد رحيل عبد الناصر عام 1970 أختفت هذه الشعارات و أصبحت النظم العربية كلها تحت الهيمنة الأمريكية والتهديد الصهيوني . لقد تصاعدت حدة الصراع العربي الصهيوني في العهد الناصري المدافع عن قضية فلسطين، حيث ظهر الصراع مع الصهيونية بكل أبعاده، لذلك لا بد من العودة قليلاً إلى الوراء لعرض جذور القضية الفلسطينية، وتحليل ظروفها وأسبابها وبإيجاز شديد ولماذا وقعت نكبة عام 1948 . لقد شهد القرن التاسع عشر بداية التحرك الاستعماري – الصهيوني في المشرق العربي حيث كانت أطماع الدول الغربية بفلسطين والمشرق العربي قديمة العهد، والحروب الصليبية دليل على ذلك، بالرغم من مظهرها الديني، وكان نابليون بونابرت أول من دعا اليهود إلى الهجرة إلى فلسطين وتأسيس دولة يهودية فيها و ذلك أثناء غزوه لمصر وفلسطين . وقد حث ” هرتسل ” في رسالة إلى قيصر ألمانية في عام 1899 على تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، كما أستعاد الغرب أهتمامه بالمنطقة العربية في أعقاب أحتلال بريطانيا للهند في القرن التاسع عشر. ولم يقتصر أهتمام بريطانيا بفلسطين والمنطقة العربية على تأمين الطريق التجاري للهند، بل كانت بريطانيا تريد الاحتفاظ بالمنطقة لحماية نفوذها ومصالحها، وهو الحفاظ على المصالح التجارية البريطانية في المنطقة والتدخل الاستعماري تحت شعار حماية الأقليات الدينية . لذلك قامت بريطانيا بإنشاء أول قنصلية غربية في القدس عام 1839، ووجهت معظم نشاطها لحماية الجالية اليهودية في فلسطين، وكان هدف بريطانيا جلب جاليات يهودية لأهداف ودوافع أستعمارية أوضحها ” بالمرستون” رئيس وزراء بريطانيا في رسالة بعثها إلى سفيره في أستنانبول في شباط 1841، بإقناع السلطان بإباحة هجرة اليهود إلى فلسطين . كما شكل رئيس الحكومة البريطانية (كامبل باترمان) في عام 1907 لجنة من كبار المؤرخين، وعلماء الإجتماع وعهد إليها مهمة البحث عن الوسائل الكفيلة بتعميق جذور السيطرة الأوربية، وقررت اللجنة إنه ينبغي على الاستعمار الأوربي أن يحول دون أتحاد الجماهير الشعبية في البلاد العربية، وأن يمنعها من تبادل الأفكار التحررية، وأن يسعى لأثارة الخلافات في ما بينها، وأن يقيم على مقربة من قناة السويس حاجزاً بشرياً قوياً وغريباً عن المنطقة، يكون موالياً للأمبريالية وعدواً لسكان المنطقة . لقد تميزت الحركة الصهيونية، بأنها لم تكن أمتداد للدولة الأمبريالية بل حاولت أن تكون حركة لها ذاتيتها، وموالية للأمبريالية العالمية ودولها المختلفة، حيث كان هدف الصهيونية إجلاء عرب فلسطين لإقامة دولة يهودية نقية، وعلى ذلك حدد هرتسل هدف الحركة الصهيونية في أعقاب مؤتمر “بال” في سويسرا عام 1897، وهو “إقامة الدولة الصهيونية بعد خمسين عاماً ” وهذا ما تحقق.

برنامج إستعماري

وكان لابد لهذا البرنامج الأستعماري الأستيطاني من مبررات، فأعتمدت الحركة الصهيونية أسطورة “شعب الله المختار” وأسطورة الوعد الآلهي من النيل إلى الفرات ملكك يا إسرائيل” وكذلك مقولة “الحق التاريخي” . لقد ترجمت الصهيونية مقولة شعب الله المختار” و “نور الأمم” إلى مزيج من العرقية، والتعصب الديني، والشوفينية الأستغلالية العدوانية، مستندة في ذلك إلى التوراة والتلمود، فأعتبرت العنصر اليهودي مميزاً عن باقي البشر، وعلى ذلك فلا مانع من ترحيل عرب فلسطين، ثم عرب شرق الأردن إلى العراق . لذلك نادت الصهيونية إن من حقها أن تقيم دولة على أرض فلسطين، وأن تطرد أهلها وتعتبر من بقوا من الفلسطينين العرب مواطنين من الدرجة الثانية، بل غرباء، وأدعت أيضاً إنهم معتدون سرق أجدادهم أرض إسرارئيل من أصحابها الحقيقيين، ودعمت ذلك بأدعاء الحق التاريخي لليهود في فلسطين . مع إن فلسطين عربية منذ القدم، وعلى طول التاريخ، و مرور اليهود بأرضها كان مروراً عابراً، وإن أقدم سكان عرفهم التاريخ في فلسطين هم الكنعانيون العرب . لقد كانت الحرب العالمية الأولى فرصة لإنطلاق الأستعمار والصهيونية، وأهدافها في المنطقة العربية، كما أن الأستعمارين البريطاني والفرنسي يهدفان من عقد أتفاقية سايكس- بيكو عام 1916، أقتسام بلاد المشرق العربي، والصهيونية تريد إقامة دولة لها في فلسطين، وعلى ذلك يجري التعاقد بين الطرفين لمصلحتهما على حساب العرب . فأقامت بدعم بريطانيا والغرب فاصلا بشرياً غريباً، في أخطر جزء من الوطن العربي يفصل عرب المشرق عن عرب المغرب، ويقطع الأمتداد العربي ويعرقل قيام الوحدة العربية، ويكون قريباً من قناة السويس، وعلى ذلك جرى التعاقد، وصدر وعد بلفور في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر/1917، وينص القسم الأول من الوعد (بأن حكومة صاحبة الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وستبذل أفضل مساعيها لتسهيل تحقيق هذا الهدف . وبعد أن أحتل الحلفاء الهلال الخصيب نشطت بريطانيا في أعطاء أحتلالها لفلسطين وشرق الأردن والعراق الصفة الشرعية، والقانونية من الناحية الدولية، وكذلك فعلت فرنسا بالنسبة لأحتلالها سوريا ولبنان . ونتيجة لهذه المساعي وما رافقها من نشاط صهيوني، فقد قررت عصبة الأمم عام 1922، فرض الانتداب على هذه البلدان، ونصت المادة الثانية من صك الانتداب البريطاني على فلسطين، إن على الدولة المنتدبة “أن تضع فلسطين في أوضاع سياسية، وإدارية، وإقتصادية، تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي” وبذلك أصبح وعد بلفور مستنداً إلى صك الانتداب، وليس بتعهد بريطانيا فقط . لقد أحتلت بريطانيا فلسطين عام 1918، وليس لليهود فيها جندي مسلح، وكان عدد اليهود فيها آنذاك (56) ألف نسمة، وغادروها الإنكليز عام 1948 والعدد الرسمي لليهود، بسبب الهجرة إليها يزيد على (700) ألف نسمة وفيها أيضاً (100) ألف جندي مسلح يهودي عند إندلاع الحرب مع العرب، وثلاث مصانع أسلحة وطائرات تجوب، سماء فلسطين . لذلك شرعت بريطانيا بتنفيذ وعد بلفور سالكة الطرق التي أدت إلى إقامة الدولة الصهيونية في فلسطين، وكان أول مندوب سامي بريطاني على فلسطين هو اليهودي “هربرت صموئيل” وهذا يؤكد تصميم بريطانيا في تنفيذ وعد بلفور . وقد أصدر هذا المندوب بيانه الأول في فلسطين عام 1920 حيث أكد على أتخاذ التدابير المطلوبة لضمان إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين بالتدريج، ومن ناحية أخرى أعترفت حكومة الانتداب “بالوكالة اليهودية” كهيئة سياسية تمثل اليهود في فلسطين .

وقد نصت المادة الرابعة من صك الانتداب على فلسطين على الأعتراف بوكالة يهودية تشير على حكومة الإنتداب وتتعاون معه في الشؤون الإقتصادية والإجتماعية وغير ذلك، مما يهيئ لإنشاء الوطن القومي اليهودي، وقد تعاونت حكومة الانتداب البريطانية مع الوكالة اليهودية على إنها حكومة المستقبل، وعهدت إليها منذ تأسيسها واجبات الحكومات مثل التعليم والمالية وغيرها من المؤسسات التي أصبحت تشكل حكومة داخل حكومة . كما سمحت حكومة الانتداب للوكالة اليهودية، وساعدتها على إيجاد قوة عسكرية بأسم “هاغانا” بحجة الدفاع عن المستعمرات الصهيونية في فلسطين، وأعترفت بهذه القوة رسمياً، وعينت ضباط ارتباط عسكريين بين الجيش البريطاني في فلسطين وبين جيش ” الهاغانا ” . كما كانت حكومة الانتداب تغض النظر عن عمليات تهريب السلاح الواسعة لليهود الصهاينة، حيث تصل كميات السلاح المهرب إلى أيدي عصابات الهاغانا . كما كان مجلس بلدية تل أبيب في ظل حكومة الانتداب يتمتع بصلاحيات واسعة، حيث كان لشرطة تل أبيب زي خاص وقيادة مستقلة في قيادة الأمن العام لحكومة فلسطين الأمر الذي جعل تل أبيب قبل انتهاء الانتداب بفترة طويلة مستقلة عن فلسطين.