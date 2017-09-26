طائرات أف 16

سبق وذكرنا في مقال سابق عن حادثتي سقوط الطائرتين المباعتين الى العراق في أمريكا وراح أثنان من الطيارين العراقيين … ان المعلومات المتسربة عن هذه الطائرات والخاصة بهذه الصفقة انها طائرات مصلحة وهذا الموضوع ليس غريبا في عالم الطيران لان كل جزء من اجزاء الطائرة يتم استبداله حكما” بعد مضي ساعات طيران محددة بل وحتى عمر هيكل الطائرة فأنه بحدود عشرين سنة يتم استبدال الهيكل … والسؤال الذي يطرح نفسه انه … لماذا لم يتمكن قائدا الطيارتين من القفزف من الطائرة والنجاة بنفسيهما وناقشت احد خبراء الطيران بخصوص هذا الموضوع فتبين ان قائد الطائرة في حالة اتخاذ بقذف نفسه من الطائرة يجب ان تتوفر عدة شروط لكي يشتمل هذه الحالة من حيث التوازن ومن حيث معالجة الكثير من الامور ان اهمية اي طيران في المعركة له اهمية كبرى خاصة اذا تذكرنا خلال حرب 1967 وأنها استمرت ستة ايام تمكن الكيان الصهيوني من التغلب على الجيش المصري والجيش السوري والجيش الاردني حيث احتل سيناء من مصر والجولان في سوريا والضفة الغربية من الاردن ان اهمية سلاح الجو في المعارك الحديثة مهمة جدا” لانه يهيئ لتقدم القوات البرية وبجدير بالاشارة هنا ان الشهيد ذو الفقار علي بوتو الذي اعدم في باكستان كان قد حضر متنكرا” وقدم الى مصر وقابل الرئيس المصري واعطاه تفاصيل معركة الايام الستة لانه كان وزير خارجية باكستان التي كانت عضوة في حلف واطلع عن الخطة وبعد ان ابلغ الرئيس المصري المرحوم عبدالناصر سافر متخفيا” الى قبرص ومن هناك ذهب الى السفارة الباكستانية وعملت الترتيبات لغرض عودته الى باكستان وبقيت المخابرات الصهيونية خلفه حتى أعدم من قبل الرئيس الباكستاني ((ضياء الحق)) انذاك …

أن أهمية الطيار بجميع المعارك في معركة الستة ايام والكل يعلم عندما شاركت القوات العراقية مع القوات المصرية الجو والقوات السورية والاردنية حتى ان اللواء الثامن الذي قصف من قبل طائرة ميراج اسرائيلية تمكنت القوات العراقية اسقاط الطائرة وأسر الطيار الذي ارسل الى بغداد وللتاريخ فأن اسرائيل بذلت المستحيل من اجل التاكد من أن الطيار الاسرائيلي وأنه وصل الى بغداد وكان فيه بعض الجروح والكدمات وللقارئ الكريم ان يعرف كم كان ثمن استبدال هذا الطيار بعدد من الاسرى من الجيش المصري الذين اسروا في سيناء وخاصة جيش الخط الاول وجيش الخط الثاني فلا يستطيع المواطن ان يعرف الرقم ولكن للحقيقة والتاريخ فان استبدال هذا الطيار كان مقابل اطلاق سراح احد عشر الف جندي من الجيش المصري في مختلف الرتب والاختصاصات ان اهمية سلاح الجو في الكمعارك مهمة جدا” وذلك سلاح الجو في معركة الايام الست عام 1967 كان الحاسم في المعــــــــــركة لانه تمكن من قصف جميع طائرات المصرية سواء كان طائرات تمويه هياكل او طائرات حقيقية لانها دمرت جميع القواعد الجوية واصبح الجيش المصري في سيناء بدون غطاء جوي وحسمت المعركة من ساعاتها الاولى حتى ان (( موشي ديان )) وزير الدفاع الاسرائيلي و (( كولد ماير )) رئيسة الوزراء لم يصدقا انها قصفت الجيش الاسرائيلي قد وصلت الى قناة السويس …

ان اهمية الطيران مهمة وعسى أن تكون هذه الكلمات تصل الى من يعنيه الامر

صلاح الحسن