الزراعة تضع خطة لإعادة وتطوير القطاع في نينوى

بيئة ديالى تحذّر من تربية المواشي داخل المدن وتطالب بمحاسبة المخالفين

ديالى ــ سلام عبد الشمري

حذرت مديرية البيئة في محافظة ديالى ، من تربية المواشي والرعي داخل الاحياء السكنية في المحافظة ، داعية الدوائر المعنية لمحاسبة المخالفين .

وقال مدير بيئة ديالى عبد الله هادي الشمري لـ ( الزمان ) ، ان ( تربية المواشي و الرعي داخل الاحياء السكنية يعد مخالفة بيئية واضحة يحاسب عليها القانون ، لما تسببه من تلوث للبيئة واتلاف للمســــاحات الخضـــراء ) .

انتشار اوبئة

واضاف الشمري ، ان ( المواشي يمكن ان تتسبب بانتشار الاوبئة والامراض الانتقالية والتي تصيب الاطفال في المناطق القريبة من اماكن الرعي ، اضافة الى ان هناك امراضا مشتركة بين الانسان والحيوان يجب تجنبها والابتعاد عنها ) .

ودعا الشمري الجهات المعنية ، الى ( محاسبة المخالفين واحالتهم للقضاء لحماية المواطنين وخاصة الاطفال من الاصابة بالأمراض الانتقالية ) .

الى ذلك وجه محافظ ديالى مثنى التميمي ، جميع دوائر المحافظة بتقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال الايام العشرة الاولى من شهر محرم الحرام.

وقال التميمي في بيان تلقت الـ (الزمان)، نسخة منه، إنه (وجه جميع الدوائر الرسمية في ديالى بتقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال الايام العشرة الاولى من شهر محرم الحرام)،

لافتا الى ان (الدوام سينتهي في كل الدوائر بتمام الواحدة والنصف بدلا من الثانية والنصف). وبين التميمي ، ان (القرار جاء لإتاحة الفرصة امام القوات الامنية لتنفيذ الخطة الخاصة بحماية المواكب الحسينية في عموم الاقضية والنواحي) .

وقررت وزارة الزراعة وضع خطة متكاملة لإعادة إحياء وتأهيل القطاع الزراعي في محافظة نينوى والمناطق المحررة الأخرى بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي.

وقال الوزير فلاح حسن زيدان في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (خطة الوزارة تشمل إحياء وتأهيل الأراضي الزراعية والبساتين والحقول فضلا عن مشاريع الثروة الحيوانية، حيث تهدف الوزارة إلى إعادة الاوضاع الزراعية في محافظة نينوى والمحافظات المحررة الأخرى إلى سابق إنتاجها من المحاصيل الزراعية والخضر وتحديدا المحاصيل الإستراتيجية كالحنطة والشعير من اجل رفد السوق المحلية بالمحاصيل والمنتجات الزراعية للوصول الى الاكتفاء الذاتي),

واضاف إن (الوزارة أعادت تأهيل وفتح عدد كبير من دوائرها وشركاتها ومديرياتها في محافظة نينوى والمناطق المحررة الأخرى، حيث يجرى العمل حاليا على تأهيل و اعمار المباني المتبقية منها), مشيرا الى (استئناف الدوام الرسمي لموظفي و منتسبي الوزارة في المحافظة فضلا عن صرف رواتب أكثر من 80 بالمئة من الموظفين بما فيها المستحقات المدخرة إجباريا حيث سيتم صرف الدفعات المتبقية خلال الأيام المقبلة),

وتابع البيان ان (وحدة الوقاية في شعبة زراعة السدة التابعة لمديرية زراعة محافظة بابل تواصل حملاتها المجانية لتوزيع مبيد راكسل لتعفير حبوب الحنطة للموسم المقبل).

واضاف أن (وحدة الوقاية في شعبة زراعة المشروع في المحافظة نفسها تواصل عقد ندوات بشأن تعفير بذور الحنطة والتعفير الميداني بواسطة براميل التعفير في قطاع الحميري ومناطق اخرى).

واوضح مسؤول وحدة الوقاية في شعبة زراعة السدة (كيفية استخدام مبيد راكسل وبواقع – 5 كيلو غرامات للطن الواحد كما استمرت وحدة التخطيط والمتابعة في شعبة زراعة السدة باستلام عينات محصول الحنطة للموسم الشتوي الحالي 2017ـ2018، حيث بلغ عدد العينات 148 عينة وترسل على شكل دفعات الى دائرة فحص وتصديق البذور من اجل معرفة نسبة النقاء والانبات ).