النفط يعيد تشغيل مصفى حديثة ويضع خطة لزيادة إنتاج المشتقات

خبير لـ (الزمان):المفاعل النووي يخدم أغراضاً إقتصادية وصناعية

بغداد ــ داليـا أحمد

اكد خبير عسكري ان رغبة العراق ببناء مفاعل نووي ينحدر لاغراض اقتصادية وصناعية ومنها توليد الطاقة الكهربائية والجانب الصحي والزراعي وليست له علاقة بالتسليح العسكري فيما دعا العراق القوى النووية في العالم إلى مساعدته في بناء مفاعل نووي لاستخدامه في الأغراض السلمية وتوفير إمكانية الوصول إلى التكنولوجيات الملائمة.وقال الخبير عماد علو لـ (الزمان) أمس ان (رغبة العراق ببناء مفاعل نووي تنحدر لتطوير الجوانب الصحية في معالجة امراض السرطان وعدد من الامراض الاخرى والجانب الزراعي في الاسمدة ومعالجات التربة فضلا عن زيادة انتاج الطاقة الكهربائية) واضاف ان (البلاد في طريقها لاتباع الخطوات التي وصلت لها دول الخليج وايران في تطوير قطاعها الاقتصادي وليست هناك علاقة بين التكنولوجيا النووية والتسليح العسكري بل يستخدم لاغراض سلمية تطويرية).

قوى نووية

فيما دعا العراق القوى النووية في العالم إلى مساعدته في بناء مفاعل نووي لاستخدامه في الأغراض السلمية وتوفير إمكانية الوصول إلى التكنولوجيات الملائمة. وجاءت هذه الدعوة في كلمة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث قال ان (العراق يحث القوى النووية في العالم من هذا المنبر للمساعدة في بناء مفاعل نووي للأغراض السلمية وكذلك لشراء تكنولوجيات الطاقة الذرية)، مؤكدا ان (بلاده تستند في دعوتها هذه إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تمنح الدول الحق في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية ولإجراء البحوث في هذا المجال دون أي نوع من أنواع التمييز ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالبلدان النامية)، وتعد معاهدة حظر الانتشار النووي وثيقة دولية متعددة الأطراف وضعتها لجنة الأمم المتحدة لنزع السلاح من أجل منع زيادة عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية والحد من إمكانية وقوع نزاع مسلح مع استخدام هذه الأسلحة. ووفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي وتعرف الدولة النووية انها الدولة التي صنعت وفجرّت سلاحا نوويا أو أي جهاز تفجير نووي قبل 1 كانون ثاني 1967 وهكذا تم تشكيل نادي القوى النووية الرسمية في العالم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين والاتحاد السوفيتي أي الدول التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي احتفظت روسيا بوضع الدولة النووية كوريثة له وتخلت الدول الموقعة على معاهدة عدم الانتشار طوعا عن الحق في امتلاك الأسلحة النووية.

الى ذلك اعادت وزارة النفط تشغيل مصفى حديثة بطاقة 10 الاف برميل يوميا بعد توقفه بسبب الاحداث الامنية في محافظة الانبار، مشيرة الى وضع خطة ستراتيجية لتشغيل المصافي الاخرى كخطوة لزيادة انتاج المنتجات للتقليل من نسب استيراد الوقود. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الوزير جبار علي اللعيبي القول ان (العاملين في شركة مصافي الشمال تمكنوا من اعادة تشغيل المصفى المتوقف عن العمل بسبب الاحداث الامنية في المحافظة من اجل تعويض النقص في انتاج المنتجات النفطية بسبب توقف العمل في مصفى بيجي بعد تعرضه الى اعمال التخريب من قبل الارهاب)، واضاف ان (اعادة تشغيل المصفى بمثابة حجر اساس في عملية اعادة اعمار المناطق المحررة من داعش وقد اثمرت جهود اعادة تشغيله الى توفير الوقود لمحطة كهرباء حديثة وتقديم الخدمات اللازمة لسكان المنطقة رغم الصعوبات التي تواجه عمل الفرق المعنية باعادة التشغيل وتأهيل بعض المنشأت النفطية في المناطق المحررة).

شركة مصاف

موضحا ان (ملاكات الوزارة في شركة مصافي الشمال والشركات الاخرى تعمل حاليا لاعادة تشغيل مصافي الصينية والكسك ووحدة صلاح الدين /1 في مصفى بيجي كما و يقوم الجهد الهندسي في الوزارة باعمال التأهيل لاعادتها الى العمل خلال مدة واستئناف الانتاج فيها لتجهيز وتوفير الوقود للمواطنين)، وتابع اللعيبي ان (الوزارة وضعت خططا ستراتيجية لزيادة الانتاج من المنتجات النفطية والتقليل من نسبة استيرادها من خلال طرح مشاريع استثمارية لانشاء خمسة مصاف في وسط وجنوب وشمال البلاد)،

مشيرا الى (بدء تأهيل واعمار حقل القيارة وتشغيل مصفى القيارة لتأمين حاجة المناطق المحيطة به من المنتجات النفطية وزيادة الطاقة الانتاجية وتأهيل عدد من الابار المتضررة كما وتسعى الوزارة لاعادة اعمار الابار الاخرى النفطية وتوفير الوقود لمحطة كهرباء القيارة)، مبينا ان (جهود الوزارة مستمرة في اعادة اعمار محطات تعبئة الوقود الحكومية في محافظة نينوى والمناطق المحررة ومنها تلعفر والحويجة من اجل تلبية احتياجات المواطنين والعوائل ومخيمات النازحين)،

وبشأن انتاج النفط الخام اوضح اللعيبي ان (الوزارة حققت قفزات مهمة في انتاج النفط الخام فضلا عن الاستثمار الامثل للغاز وبنسبة عالية مما كان عليه كما نعمل على ابرام اتفاقات مع شركات عالمية لاستثمار الغاز ومن المؤمل ان يتوقف العراق عن حرق الغاز بمنتصف عام 2021 بما يحقق مردودات مالية تعظم الخزينة الاتحادية بأكثر من 6 مليارات دولار سنويا فضلا عن الاثر البيئي والصحي للمناطق المحيطة بالحقول النفطية)،

لافتا الى ان (الشركة العراقية لخدمات النقل والتجارة النفطية باشرت بتجهيز اول ناقلة نفط عالمية بالوقود التشغيلي بعد نصب منظومة تجهيز جديدة في المياه الاقليمية لتجهيز الناقلات بالوقود)، وبشأن علاقة العراق بالمنتجين في اوبك أكد اللعيبي (التزام العراق باتفاق خفض الانتاج مع وحدة المنظمة في مواجهة تحديات السوق النفطية والاجراءات المتخذة من قبلها لإعادة التوازن للاسواق العالمية وبما يدعم أسعار النفط).