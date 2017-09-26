ثورةُ الإنسانية الخالدة – عبد العزيز عبد الوهاب سلطان

كلما أطلَّ شهرُ محرم من كل عام يستذكرُ العالمُ تلك الثورة التي قادها قدوةُ الإنسانية ونبراسُ التاريخ الإمامُ الحسين ( ع ) من أجل حقوق ومصلحة الإنسان وإنقاذه من الظلم وجبروت الحكام الطغاة يوم تركت الأمةُ الحسين (ع ) وهو أهلٌ للقيادة وهرولت نحو الأطماع والمال والمناصب والفساد .

فأصابها ما أصابها من الكوارث لأنها تنكرت لأفكار الحسين التي كانت مرتكزة على فطرةٍ حرّةٍ هدفها أن يكون أبناءُ أمته سعداء في حياتهم حتى يتمكنوا من الوقوف بوجه الحكام العتاة الذين تسلطوا على رقابهم والذين تصدى لهم الحسين بكل قوةٍ وعزيمة …الخ

إن الحسين شخصيةُ الإسلام التي أضاءت ضمير الأديان إلى الأبد لأنه ثار من أجل الحق لكل الشعوب إنه ثار من أجل مرضاة الله ومادام اللهُ خالق الجميع فثورته لا تختص بأحد دون غيره . ولا بدين دون دين آخر . لم يثر الحسين ( ع ) لأجل السلطة والحكم لأن منطلقاته الثورية لم تنطلق من قاعدة فردية أو زمنية بل كانت أهدافها أممية تعدت كل الأعقاب والأجيال السابقة والقادمة .

إن رسالة الحسين (ع) مبنية على أساس أنه مسؤول عن هذه الأمة في بقائها وعدم ضياعها لأنه يحمل همومها وهو أبن من بناها وإليها ينتسب وعليه واجبات إنجاحها وهو أولى بتنفيذ هذه الواجبات من غيره مهما كلّف الأمر .

لقد نهض الحسين (ع) ليبلغ رسالات الأنبياء بأساليب متعددة لينشرها في الأرض بالثورة على الظلم واستبداد الحكام الجائرين مهما كان الطريق صعباً وطويلاً .

لقد كانت أهدافُ هذه الرسالة هي الدعوة إلى الحق والمعرفة ونشر العدل في الأرض وإقامة حدود الله والوقوف بوجه الفساد والمفسدين لقد بقيت ثورة الحسين (ع) تحمل المعاني والمفاهيم والمقاصد السامية وبقي دمه طاقة في الدعوة والثورة وكمالها والوصول إلى أهدافها .

لقد كان الحسين الانطلاقة الأولى والتجربة الأولى للكفاح الفكري لرسالة وأمة جده (ص) حيث وضعها في مسار ثوري وأشار لها لتسلك ذلك الطريق الذي يوصلها إلى الوجود والبقاء الدائم حتى استشهد في العاشر من شهر محرم عام 61 هـ .

ومما يدلُ على عظمة وخلود الحسين (ع ما قاله عددٌ كبيرٌ من المؤلفين والكتاب والعلماء والسياسيين منهم (فكتور هيجو وشارل ديغول وروزفلت ومايكا أنجلو وجورج برنادشو ومارتن لوثر وجورج بومبيدو وأرنست هيمنغواي وتولستوي وستالين وهتلر ونابليون وهوشي منه وابراهيم لنكولن وماوتسي تونغ وغاندي وأحمد سوكارنو وكمال أتاتورك ونهرو وونستون تشرشل والمستشرقة فريا ستارك . وغيرهم ).

ترى هل يقتدي الحكامُ بهذه القدوة الإنسانية العظيمة والسير على مبادئه التي تمثل حقوق الإنسان والعدالة للجميع ليحفظوا الأمة من الدمار والفساد وسفك الدماء ؟

فالتاريخ سيخلد من انتهج مسيرة الامام ( ع ) ومبادئه ويلعن من خذل الأمة ودمّرَ أهلها . فالسلام عليك يا سيدي يا شهيد الانسانية وقدوتها الخالدة يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حياً .