لبن أربيل وخضراوي البصرة – فائز جواد

كعادته راح المواطن العراقي في محافظات العراق عموما وبغداد خصوصا يبحث ويحلل المواقف السياسية والاقتصادية بعد الاستفتاء الذي اجرته اربيل وباقي محافظات الشمال صبيحة الخامس والعشرين من ايلول.

وصارت احاديث الناس وبمختلف شرائحهم واعمارهم في المقهى وباصات نقل الركاب والاماكن العامة عن الاستفتاء فراح الغالبية يحلل سياسيا واقتصاديا عن ما ستخبئه الايام المقبلة من صراعات وتناحرات ومفاجآت حتى برز لنا اكثر من محلل سياسي واقتصادي وعسكري يحلل ويستنتج ما ستحمله لنا الايام والاشهر المقبلة.

نعم صار حلم الاخوة الاكراد واقعا ملموسا بعد نجاح خطة الاستفتاء حسب مااعلنوه في وسائل اعلامهم وتصريحات قادتهم الكردية، ويقينا ان خارطة العراق التي تعرضت للتفكيك ليس بعد الاستفتاء بل بعد احتلاله في العام 2003 والتفكيك والتمزيق ليس في اعلان الانفصال لهذه المحافظة او تلك بل في المحاصصة التي فرضت على العراق التي قادتنا الى الطائفية المقيته والتي مزقت وحدة العراق وقادتنا الى مانحن عليه اليوم وربما القادم اسوأ اذا ماتدخلت الدول العظمى ودول الجوار بالشان العراقي بحجة الحفاظ على وحدة العراق وتمرير اجنداتهم وفرض مصالحهم وهيمنتهم على دولة كانت من اقوى الدول في المنطقة وتفككت بعد احتلال الكويت نهاية ثمانينيات القرن المنصرم.

نعم لاننكر ان العراق كان ومايزال يعاني ويلات الحروب والسياسات المتفردة.

ولاننكر ان العراق في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كان من الدول التي تنعم بالاستقرار السياسي والاقتصادي حتى ازعج الدول العظمى لتزج بالعراق في حرب كارثية مع الجارة ايران لتستزف كل شيء من الدولتين والاهم اضعاف قوتهما واقتصادهما، التي استمرت لغاية القشة التي قصمت ظهر البعير في الدخول الى الكويت واعتبارها محافظة عراقية لتجرنا الى حرب اخرى دمرت كل ماتم بناؤه والاهم مهدت لاحتلال العراق من الامريكان الذي فرض علينا قيادة طائفية ادخلتنا بمتاهات ومشاكل وفتحت ابواب الحدود على مصراعيها لدخول كل من هب ودب واولهما داعش التي دمرت محافظات عراقية بالكامل وحصدت باعمالها الاجرامية ارواح مئات اللاف من العراقيين الابرياء .

ومازلنا ورغم خلاصنا من التنظيم الارهابي داعش نعاني من ويلات الانقسام والطائفية والفساد بكل شيء، في ظل حكومة ضعيفة في قراراتها وتصرفاتها لاتستطيع محاسبة الفاسدين والسراق والمتآمرين على العراق، واليوم نتاسف على ماجرى في شمال العراق من خطوة الاستفتاء التي تحققت للاكراد وبالتالي تضرب قرارات الحكومة والدستور ورفض دولي واممي عرض الحائط لنبكي ونولول على تقسيم العراق لاسباب عدة منها الطائفية والفساد والجهل الذي امتد الى مفاصل الدولة العاجزة عن تقديم الفاشل والسارق والمتآمر الى القضاء،.

لنتاسف اليوم على فقدان شعب لاحول له ولاقوة لبن اربيل ربما غدا سيفقد خستاوي البصرة ، نعم نرى ان استنجاد الحكومة اليوم بدول اخرى جارة كانت ام بعيدة بايجاد حلول لابطال الاستفتاء وعدم التعامل الدولي مع اربيل، امر غير مجد اذا لم تفرض حكومة المركز قراراتها غير المتشنجة والصائبة وان تعالج الازمة بعقلانية بعيدا عن الطائفية والتهديد والوعيد وجعل المواطنة الحقة والوحدة الوطنية عنواناً لحل كل ازمة وضمان وحدة وارض العراق.