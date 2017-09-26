حفظ الأوطان بوحدة القرار – قاسم حمزة

كفى دمارا وضعفا وضياعاً اصرخوا بوجه الاذلاء يا شعب العراق احذروا من خطط الثعالب سيطلبون ضمانات دولية كشرط لعدم الاستفتاء انها لعبة سوف لم ولن ينفذون ما يدعون انها طريقة ضغط للحصول على مغانم جديدة اخرى ارفضوا مطالبهم وسوف يقاتلهم كل الشعب اذا عملوا ذلك وهذه فرصة لتوحيد الموقف واعادة ما تم احتلاله من المناطق والتعامل بحذرلانهم لا مصداقية لهم ابدا وناكثي العهود تصوروا ومنذ الحكم الملكي عبد الكريم قاسم ..عبد السلام عارف ..عبد الرحمن عارف ..احمد حسن البكر..صدام حسين الياور..الطالباني..معصوم..جميع هذه العهود ظالمة ومضطهده للكرد وهل هناك في المنطقة اعطي حقوقاً كما اعطي للكرد تعاملوا معهم بارادة صلبة وثابتة وبيد وقرار قوي يقفهم عند حدهم لانهم تمادوا كثيرا يتحدث كبيرهم عن الدولة المدنية ويبرر انفصاله عن العراق لانه دولة دينية وطائفية من سمح بغزو العراق ومن فتح مدن الشمال للهاربين والتامرين على العراق ومن سرق ثروات البلاد ونهب معدات البنى التحتية للصناعة والزراعة واسلحة ومعدات الجيش والداخلية ؟ ثم اذا السلطة تخالف افكارك الثورية لماذا انت مشارك فاعل بصنع القرار وخطط الدولة داخليا وخارجيا؟ ان الحكم القبلي والتابع ورط سابقا وسيورط الكرد مرة اخرى في جلب الدمار والموت والحرمان اما الكبار في السلطة فان عواصم البلدان الاوربية احتوت على مئات الفلل والشركات والمصانع والارصدة كل ذلك من لقمة عيش ابناء العراق وتاكد ايها الاخ الكردي ان هؤلاء عندما تاتي الساعة للقصاص منهم ستجدهم في عواصم استثماراتهم وانتم تائهين بين الجبال وفي الوديان حفاة عراة تنتظرون هيئات الاغاثة الدولية ان الطريق الوحيد للانقاذ هو التمرد والانتفاظة على هذه الزمر لتحافظوا على ما تم الحصول عليه من مكاسب ورفاه وامان وعيشوا مع اخوتكم ابناء العراق بكل قومياتهم واديانهم ومذاهبهم كما هو العراق منذ فجر التاريخ.