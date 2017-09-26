سئمنا الحروب – خالد مهدي الشمري

خاض العراق وعلى مدى سنين طويلة حروب كثيرة ومتعاقبة لم تجعل لهذا البلد فرصة للحياة بشكل طبيعي تستمر وبالتنازل من حرب احتلال العراق ( التحرير ) وحرب الخليج و وحرب ايران وحرب الشمال وكلها خسائر اخذت معها شباباً كثراً وخلفت ارامل وأيتاماً ومعوقين

نحن وأجدادنا نحارب ونقدم التضحيات تلو التضحيات لم نجني منها سوى الخراب والدمار اين مدارسنا اين صناعاتنا اين ما بنينا لمستقبلنا اين حضارتنا التي نتحدث بها هل اندثرت مع الخراب الذي حل وان كانت خسائر عابرة فما هو نفعنا منها .

مر العراق بحروب طاحنه كانت اسبابها باهته بعض الشي نجد الدول الاخرى تجنبت هذه الويلات وكنا كبش فداء في كل المعارك التي خاضها العراق .

لنتصفح بعض الدول المجاورة وكيف تمكنت من بناء دولتها وتقدمها والتواصل مع التقدم في العالم وكيف يعيش اهلها منعمين بخيرات دولهم مع العلم ليسوا بقدر خيرات العراق التي ليس لها حسر .

اليوم العراق متأخر بكل شي وزاد تأخر عبر السراق من السياسيين والحكومات المتعاقبة ليس على الحكم بل على سرقت الشعب طرقاتنا خربه منازلنا متهاوية خدماتنا معدومة مستشفياتنا مقابر المرضى وسبب موتهم زمن يدمي القلب نريد استعادة حياتنا نريد العيش كبقية الناس والدول من حولنا التي اهتمت بالسياحة وتقديم افضل الخدمات يكفينا ما مر بنا وبإباءنا وأجدادنا لننقذ ابنائنا وما تبقى من اعمارنا ليس حلماً ان نجلس تحت ظل شجرة ونشرب قدح شاي بأمان بعيدا عن رائحة البارود والغبار وصوت الانفجار وإرهاب القتلة والسراق والسياسيين وأبناؤنا يدخلون مدارس نحلم بها فقط في احلامنا وجامعات نتمناها بل اعتقد نصبح كبعض الدول التي تمنـــــــح الرواتب للشعب منذ الطفولة بحيث لا يحتاج الوظيفة ليكون اهتمامنا البناء والتـــــــطور لنقدم لهذه الاحلام ولتحقـــــــــيقها لنقدم للدول التي تمنحنا الامن بدل السرقات والكويت انموذج وغيرها من الدول التي اصبحت تضاهي كبرى دول العالم .