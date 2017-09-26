علاوي يقترح تجميد نتائج التصويت وخبير لـ (الزمان): لاجدوى من المبادرات بعد المضي بالإستفتاء

بغداد ــ داليـا أحمـد

قال خبير ستراتيجي ان اجراء مفاوضات بعد الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان لن يجدي نفعا ، عازياً عدم تراجع رئيس الاقليم مسعود البارزاني عن مشروع الاستفتاء يعود الى خشيته من ان تؤثر على مستقبله السياسي سلباً.

وقال عماد علو لـ (الزمان) أمس، معلقاً على اعلان زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي مبادرة لمعالجة الازمة الراهنة تتضمن تجميد نتائج الاستفتاء ، ان (المفاوضات التي يمكن ان تجري بشأن استقلال الاقليم بعد وقوع الاستفتاء لا فائدة منها ولن تجدي نفعا).

واضاف ان (الاقليم لن يتراجع في قراره برغم انه سيتضرر اقتصاديا نظرا لتأثير ذلك على المستقبل السياسي للبارزاني لكنه سيضطرالى فتح باب المفاوضات مع العراق ودول الجوار نظرا لتضرره الاقتصادي) ولفت علو الى ان(التصعيد الذي انتهجته تركيا وايران من اجل ايقاف الاستفتاء واعلانهما صراحة معارضتهما لاستقلال الاقليم وقطع جميع المنافذ الحدودية معه جاءت بمثابة ورقة ضغط للتراجع عن الاستقلال).

وكان علاوي قــــــد طرح مبادرة وطنية لمعالجة الازمة الراهنة تكونت من ثماني نقاط.

وتضمنت المبادرة التي تلقت(الزمان) نصها امس مناشدة البارزاني والقيادة الكردستانية (تجميد نتائج الاستفتاء خلال مرحلة انتقالية بناءة يجري فيها حوار وطني مسؤول وبنّاء لمعالجة جميع اوجه الخلاف بما يضمن ويحافظ على الارث المشترك ويعززه ويكرس كل مايوطد الاخّوة العربية الكردية ويؤدي الى تحقيق العراق الاتحادي الديمقراطي الموحد) .كما اقترح ان (يخضع مصير كركوك والمناطق المختلف عليها لنصوص المادة 140 من الدستور وان يتم معالجة اوجه الخلل بما يعمق المشاركة الوطنية ويستجيب لمصالح كل الشرائح فيها ويطفئ فتيل اثارة الفتنة فيما بينها).

داعيا الى ان (تتخلى السلطة وبعض اطراف العملية السياسية وبشكل خاص قوى التحالف الوطني والكرد عن الدعوة الى التصعيد واستخدام لغة الانتقام والوعيد والتلويح بالحل العسكري) واكدت المبادرة انه (لا مواجهة مسلحة إلا مع الارهاب وعلى الحكومة والقوات المسلحة ان تلتزم بالوقوف بحزم ضد أي انتهاك لحرمة كل المواطنين وان ترفض تدخل أي طرف في النزاع).

داعيا (التحالفات المشاركة في السلطة الى البدء بحوارات عملية بناءة على مدار الاسابيع المقبلة للشروع بإتخاذ كل مايلزم لتصفية المظاهر التمييزية والاقتصادية والانفراد بالحكم وصولاً عبر التشريعات التوافقية غير المعرقلة الى تصفية منظومات المحاصصة الطائفية والمذهبية وتعديل كل القوانين التي تتعارض مع روح الدستور بأقامة الدولة الديمقراطية المدنية دولة القانون والحريات والمواطنة) .

وحذر الدول الاقليمية من (التدخل في الشأن الداخلي العراقي بأي وسيلة تصدع وحدة العراقيين)، مشيراً الى ان (على الحكومة تنبيه الدول المعنية).

ورفض علاوي (انفراد التحالف الوطني بالحوار مع الكرد)، داعياً الى(تشكيل لجنة وطنية عليا تقوم بهذه المهمة) واكد ضرورة عدم تشتيت طاقة القوات المسلحة، وتركيز جهدها على تحرير ما تبقى لدى داعش من اراض. وفي الشأن نفسه، اكد علاوي خلال لقائه ممثل الامين العام للامم المتحدة يان كوبيتش ان الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل العالقة وخاصة بعد تجميد اتخاذ اي قرار للاستفتاء واعادة مناقشة مسألة المناطق المختلف عليها ضمن سقف الدستور .

وافاد بيان تلقته (الزمان) امس ان اللقاء الذي جاء جرى بحضور وزير الدفاع السابق خالد العبيدي وعضو لجنة العلاقات الخارجية النائب ا حسن شويرد بحث بشكل مفصل ملف الاستفتاء وسبل مواجهة ومعالجة تداعياته في ضوء مبادرة علاوي . وابدى علاوي والحضور خشيتهم من التداعيات السلبية المحتملة لأي تدخل خارجي في الأزمة الراهنة، داعياً جميع الساسة والمسؤولين الى الابتعاد عن التصريحات والمواقف المتشنجة وتحكيم لغة الحوار والنقاش كسبيل وحيد لحل المشاكل العالقة كما تم مناقشة ملف الانتخابات لعام 2018 بشكل عام .