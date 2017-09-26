إعلان ضوابط القبول ضمن قناة المتميزين

التربية: إنطلاق العام الدراسي الجديد اليوم

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلنت وزارة التربية عن انطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال كافة التجهيزات والمستلزمات المطلوبة لذلك.وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان )امس ان (الوزير محمد اقبال الصيدلي وجه مفاصل الوزارة للعمل من اجل انجاح العام الدراسي الجديد، وليكون عاماً للتميز والابداع العراقي), واتضاف أن (الوزارة بدأت حملتها في وقت مبكر من خلال تجهيز المدارس بالكتب المنهجية الجديدة والقرطاسية ، فضلاً عن استمرار حملة مدرستنا بيتنا لجعل شكل مدارسنا أكثر بهاءً وجاهزية لاستقبال الطلبة ),واوضح البيان أن (الوزارة كذلك عملت على تهيئة الأثاث المدرسي وبحسب الإمكانات من أجل استيعاب عدد الطلبة المتزايد)، متمنياً (لجميع للطبلة الموفقية والنجاح لرفع اسم العراق عالياً في كافة المحافل العلمية والتربوية).

ووجهت الوزارة المديرية العامة للإشراف التربوي والمديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات والمشرفين التربويين لمتابعة إدارات المدارس والهيئات التعليمية وتوجيههم باعتماد الخطط الدراسية .وقال بيان تلقته (الزمان ) أمس انه (بناء على توجيهات الوزير محمد إقبال عمر الصيدلي وجهت الوزارة المديرية العامة للإشراف التربوي المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة والمشرفين التربويين لمتابعة إدارات المدارس والهيئات التعليمية وتوجيههم باعتماد الخطط الدراسية), ونقل البيان عن المدير العام للإشراف التربوي وكالةً أمل طالب هاشم قولها إن (من ضمن الخطط الدراسية توزيع الجدول الأسبوعي للدروس بين التلاميذ ، مع التأكيد على التلاميذ الالتزام بالجدول اليومي تلافياً للمشاكل الصحية التي يسببها لهم ثقل الحقيبة المدرسية في حالة عدم التزامهم بالجدول اليومي وخاصة تلاميذ الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي), واضافت ان (على المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة ومديري الاشرافين التربوي والاختصاصي الالتزام بالتعليمات والأنظمة والقوانين التي تخص المجال التربوي والإشراف), من جانبها قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة بشرى حسن حمودي إن (من هذه التعليمات نظام مجالس الآباء والمعلمين وضرورة عقده ما لا يقل عن اجتماعين في العام الدراسي الواحد)، مؤكدة انه (على المشرفين ضرورة الحضور والمتابعة لانعقاد تلك المجالس وبث التوعية اللازمة فيما يخص الشراكة المجتمعية وتوعية أولياء أمور الطلبة بمتابعة أبنائهم علمياً وتربوياً لخلق جيل واع ومثقف كونهم نواة المجتمع).

قناة المتميزين

على صعيد اخر اعتمدت الوزارة ضوابط القبول ضمن قناة المتميزين للعام الدراسي 2017-2018. ونقل البيان عن المعاون الإداري للمديرية العامة للعلاقات الثقافية ومدير الإجازات الدراسية محمود حسين القيسي القول إن (الضوابط العامة للقبول ضمن قناة المتميزين تتضمن الحاصلين على شهادة الدبلوم التقني الراغبين بإكمال دراستهم الجامعية الأولية البكالوريوس وخريجي الدراسة الإعدادية بفروعها العلمي و الأدبي و المهني لإكمال دراستهم في معاهد هيئة التعليم التقني مع الالتزام بأن يكون الترشيح حسب الرقعة الجغرافية حصراً إضافة إلى الدقة في ملء استمارات الترشيح وتتحمل المديرية العامة للتربية التبعات القانونية في حال إرسال معلومات غير صحيحة وخاطئة)، واضاف ان (يكون الموعد حسب الاختصاص الدقيق وستهمل الاستمارة غير المستوفية للشروط وان وآخر موعد لاستلام استمارات الترشيح هو يوم 28 من شهر أيلول الحالي للمديريات العامة في ديوان الوزارة والمديريات العامة للتربية في محافظات نينوى، صلاح الدين، الانبار), فيما اوضحت مسؤولة شعبة الدراسات الأولية في المديرية علياء عبد المنعم خيري إن (ضوابط قبول الموظفين المتميزين تنص على إن يكون المرشح من مواليد 1977 فصاعداً وان تكون له خدمة فعلية لا تقل عن سنتين لغاية 1/10/2017 ويتم ترشيح الموظفين الحاصلين على الشهادة الإعدادية للقبول في المعاهد التقنية وترشيح الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني للقبول في الكليات المناظرة)، واضافت (ويشترط في الموظف المرشح للقبول في المعاهد التقنية أن لا يقل معدله عن 65 بالمئة في الدراسة الإعدادية بفروعها العلمي والأدبي والمهني، ويحق لخريجي المراكز المهنية مركز المعتصم ومركز الوليد ومركز المعتز الذين أدوا الامتحانات الوزارية البكالوريا حصراً التقديم للقبول في المعاهد التقنية ضمن قناة المتميزين لاعتبار شهادتهم معادلة لشهادة الإعدادية على أن لا يقل معدلهم عن 65 بالمئة), وتابعت انه (يشترط في الموظف المرشح للقبول في كليات الصيدلة وكليات التقنيات الطبية أن لا يقل معدله عن 90 بالمئة والمرشح للقبول في كليات الهندسة وكليات التقنيات الهندسية عن 85 بالمئة والمرشح للقبول في باقي الكليات عن 70 بالمئة، ويتم ترشيح الموظف للقبول من دائرته حصراً وبعد ترشيحه الحصول على موافقة مبدئية لمنحة الإجازة الدراسية ولا يحق ترشيح من سبق وتم ترقين قيده او من لدية قبول سابق ضمن قنوات القبول المختلفة الأخرى المسائي والمباشر والـ 10 الأوائل). ومن جانبها اوضحت حمودي انه (يتم إدخال بيانات المرشحين للقبول في الكليات والمعاهد من الجهات المخولة ومن خلال البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، ويحتسب المعدل التنافسي على أساس 70 بالمئة من معدل التخرج في المعهد و30بالمئة على وفق التقييم الذي حصل عليه، ولا يحق للموظف المجاز دراسياً تغيير جهة قبوله إذا كان صحيحاً وعلى أساس خياراته والمعدل ولا يحق له تعديل الترشيح في السنة اللاحقة، ويحق للموظف المجاز دراسياً الانتقال في السنوات الدراسية فوق الأولى وبحسب ضوابط الانتقال شرط موافقة دائرته على أن تبلغ الوزارة بذلك ، في حال ثبوت كون الموظف المقبول ممن سبق وان رقن قيده يكتب إلى الوزارة لإلغاء قبوله ضمن قناة المتميزين) واضافت حمودي انه (في حال ثبوت حصول الموظف على قبول سابق ضمن قنوات القبول الأخرى وعدم إلغاء قبوله منها لحين قبوله ضمن قناة المتميزين يكتب إلى الوزارة لإلغاء قبوله ضمن قناة المتميزين), مشيرة انه (يستثنى ذوو الشهداء المتقدمين للقبول ضمن هذه القناة من شرطي العمر والخدمة أما فيما يخص المعدل فتضاف 50 درجة إلى المجموع الكلي وتقسم على عدد الدروس).

توزيع كتب

الى ذلك دعت المديرية العامة للاشراف التربوي التابعة لوزارة التربية اقسام الاشراف التربوي والاختصاصي في مديرياتها العامة في بغداد والمحافظات الى الاسراع بمتابعة وتوزيع الكتب والقرطاسية لكل المراحل الدراسية وإبلاغ الوزارة عن اي نقص في التوزيع وبوقت مبكر لاتخاذ الاجراء اللازم بصدده. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة وجهت مديرياتها الاهتمام بالجوانب الصحية من خلال متابعة الاشراف على نظافة المدارس وحث الادارات المدرسية على نظافة بناية المدرسة ومرافقها كافة وما يحيط بالمدرسة من الخارج ومتابعة الواقع الصحي والبيئي للمدرسة الخاص بمياه الشرب والمرافق الصحية وتأهيل الحدائق والساحات الرياضية ومتابعة السجل الصحي للتعرف على الحالة الصحية للتلاميذ والطلبة بالتعاون مع المنسق الصحي وتوفير الصيدلية المدرسية ومحتوياتها بالاضافة الى متابعة الحوانيت المدرسية من حيث المكان والمواد).

ونقل البيان عن المدير العام وكالة للإشراف التربوي في الوزارة امل طالب هاشم قولها انه (لم تقتصر اجراءاتنا للاستعداد للعام الدراسي الجديد 2017- 2018 على توزيع الكتب والتنظيف بل تم توجيه الاشراف على تقويم العملية التربوية من خلال تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بين الهيئات الادارية والتعليمية والتدريسية والطلبة لينال كل ذي حق حقه), ومن جانبها بينت مدير العلاقات العامة والإعلام بشرى حمودي ان (الوزارة اتخذت اجراءات تسوية الملاكات لمعالجة الفيض والشاغر وفق الاسس والآلية المعتمدة منعا لحدوث حالات ارباك خلال الدوام الرسمي).