ما الذي تعلمناه من ثورة الطف ؟ – كريم السلطاني

الكل منا يعرف كربلاء، اجيال بعد اجيال وذكرى ثورة الطف في صميم افكارهم وارواحهم ومشاعرهم، في عاشوراء يتغير الزمن وتتجلى القلوب وتنهمر الدموع وتتعالى الاصوات، حتى المكان يتحول على وجه اخر، ثورة الطف لاتزال تتوقد، تتجدد نراجع كل ماحدث بها من سير وبطوالات وتضحيات ومواقف السلبية والايجابية نتمعن جيدا في كل ماحدث وما الذي طرأ على الكثيرين من تغيرات فاماإن كانت مع الحق او مع الباطل والتخاذل والانحراف، لكن هذا مايجب أن نعرفه لكي نفهم ونعرف اين هو طريق الله ،طريق الانسانيةوالحق ، اما من مجال اخر وبعد ان نفهم ماهية ثورة الطف علينا الالتزام بمنهجها وسلك طريق الثوار والمطالبين بالعدل والمساواة ودحر الباطل مهما كانت سبله ومريدوه، وللثبات في هذا الطريق ومعرفة هذا النهج هناك امور كثيرة يجب علينا مراجعتها وفهمها وادراكها والتمسك بها حتى نصبح فعلا حسينيين صادقين فيما نقول وأن تكن افعالنا مطابقة لاقوالنا، وهذا من الامور ليس من السهل التوصل اليها وادراكها، ولم نحكم عقولنا والانتباه الى افعالنا ومايجب علينا فعله ،الحسين عليه السلام جاء من اجل الكثير، فعندما غاب الوعي ابتعدت الافكار واختلطت الأوراق وغاب العدل والحق وظهر التزمت والظلال وكثر الباطل والتحايل على الموازين العدلية وطمس احقاق الحق والتحريف والانجراف المشبوه تحتم على الامام المعصوم ان يعلن موفقه ويبينه للجميع ، لذلك جاء لطف كربلاء وبعد مفاتحة الجميع من مؤيديه الذين اغلبهم انقلبوا عليه لان ايمانهم لم يكن ايمانا حقيقيا ، وهذا ماحدث في الكوفة من تغيرات على المستوى الايماني ،والان ونحن نتخذ الحسين نهجا ومسلكا وسبيلا الى النجاة، علينا ان نكون افعالنا من يبحث عن الحسين ومواقفه وثورته وما قدمه للانسانية جمعاء، اولا علينا تهذيب نفوسنا ومحاسبتها وادراكها الحقائق أن تكون افعلنا بالمستوى الذي يليق بمن يريد مناصرة الحسين عليه السلام ، ان نعرف ما الذي يجب علينا فعله والثبات عليه وما هي الامور التي علينا الا بتعاد عنها، لانتخذ الحسين سبيلا الى احلام زائفة وأمان مهما كانت فهي لاتدوم أن نتعامل مع النهج الحسيني بصدق النوايا وعدم التعامل بالماديات على حساب اطهر خلق الله بعد جده الرسول الامين وال بيته الكرام ، الحسين خلقا وموقفا وثباتا ونهجا وعدلا ،يجب علينا ان نبتعد عن كل مالايليق بالحسين ان نشطب من قاموس عاداتنا الكثير من الافعال والممارسات التي لاتقرها النهضة الحسينية ولاتليق بذكراه افعال قد تسيئ الى النهج الحسيني وأن لانعرف الحسين عندما تمر ذكرى عاشوراء فقط وننسلخ منها لما تبقى من الايام .