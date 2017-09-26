الإسكان يؤهل طريق بلدروز – مندلي من مشاريع القرض الطارئ

الكهرباء تنفذّ مشروعاً للطاقة التحويلية في الحلة بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكدت المديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية استمرار الملاكات الهندسية والفنية التابعة الى قسم مشاريع محطات التحويل في المديرية اعمال تنفيذ مشروع محطة غرب الحلة التحويلية 132 كي .في. بعد توقفات عدة نتيجة قلة التخصيصات المالية من جانب اخر تواصل مديرية توزيع الرصافة حملاتها لرفع التجاوزات في الشوارع الرئيسة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاعمال نفذت بوتيرة عالية بعد أحتواء وتذليل جميع المشاكل والمعوقات وبالتنسيق والتعاون مع شركة سي .جي البلجيكية المكلفة بتنفيذ أعمال الهندسة المدنية وتجهيز المعدات الخاصة بالمحطة وفق المواصفات القياسية بما يتلاءم مع الأجواء العراقية, حيث تم انجاز مايقارب 70 بالمئة من اعمال المشروع), موضحاً ان (الاعمال تضمنت بناية السيطرة والتشغيل وأسس المحولات الرئيسية والمساعدة واسس المعدات وابراج المراقبة).

وتابع المدرس ان (الملاكات الهندسية والفنية في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة تواصل حملاتها لازالة التجاوزات الحاصلة على خطوط الانارة لعدد من الشوارع الرئيسية في العاصمة بغداد), مشيرا الى ان (الاعمال تضمنت رفع حالات التجاوز عن الشوارع الرئيسية شملت شارع معسكر الرشيد ومجسر محمد باقر الحكيم وشارع ابي طالب وتقاطع النداء لما تسببه تلك التجاوزات من عطب للمحولات والاسلاك لتجاوزها الطاقة الاستيعابية المصممة لذلك الى جانب نصب 9 محولات سعة 400 كي . في. ونصب 82 مقياساً مختلفة الاطوار فضلاً عن مد اسلاك المنيوم بطول 710 امتار ومد قابلو مبروم بطول 310 امتار وكذلك نصب اعمدة ض.ع في عدد من المحلات ضمن قطاعي الفتح وزيونة), فيما عقد مدير عام انتاج الطاقة الكهربائية في صلاح الدين سعد ابراهيم حمودي اجتماعاُ مع مدير عام مشاريع شركة سيمنس الالمانية في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا ميركو فانكر حيث تم البحث عن المشاريع الخاصة بالشركة والمشاريع الذي هي قيد الانجاز في المديرية العامة لانتاج الطاقة الكهربائية – صلاح الدين بشكل خاص و عن مشاريع الشركة في باقي المديريات العامة. وتابع البيان انه (تم البحث بالوحدات التوليدية التي تحتاج الى تأهيل وصيانة و الوحدات التوليدية التي تضررت نتيجة الاعمال الارهابية في قضاء الحويجة وكيفية وضع الحلول المناسبة لاعادة تأهيلها و صيانتها من خلال تضافر الجهود والتكاتف بين الجانبين واعادتها الى العمل لرفد شبكة الكهرباء الوطنية بالطاقة الانتاجية).

تأهيل طريق

واعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة عن المباشرة بمشروع أعادة تأهيل طريق بلدروز – مندلي في محافظة ديالى ضمن مشاريع القرض الطارئ للبنك الدولي لأعادة اعمار المناطق المحررة. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الملاكات الهندسية والفنية في شركة اشور العامة وبأشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة باشرتا العمل في تنفيذ المشروع المذكور وبطول 25،5 كيلو مترا وبكلفة بلغت 8 مليارت دينار), واضاف ان (الشركة المنفذة باشرت في تهيئة المواد الأولية و مستلزماتها و نقل الآليات وإجراء المسوحات في موقع العمل), واوضح البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية في شركة الفاو الهندسية العامة التابعة للوزارة تواصل العمل في تنفيذ مشروع بناية المالية لصالح الشركة العامة لتعبئة الغاز التابعة لوزارة النفط في بغداد وتبذل جهودا حثيثة لانجازه ضمن المدة المحددة), وتابع ان (مديرية بلدية القاسم التابعة لمديرية البلديات العامة أحدى تشكيلات الوزارة انجزت أعمالها بتطوير وأكساء شارع نزلة زامل في محافظة بابل ضمن خطة البلدية خلال الربع الأخير من عام 2017 ولاسيما انه يعد أحد الشوارع الرئيسة في مركز الناحية والذي يسهم في أنسيابية حركة المرور والمواطنين ), واشار البيان ان (الوزارة باشرت في مشروع اعادة اعمار جسر وادي العوسج في محافظة ديالى والذي ينفذ عن طريق الملاكات الفنية والهندسية في شركة المعتصم العامة واشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة وبمدة تنفيذ ستة اشهر), مضيفا ان (الجسر يعد من اكبر واهم الجسور في المحافظة اذ يتكون من 14 فضاء وبعرض 12مترا , والعمل تضمن الاعمال الترابية وفرش طبقة السبيس فضلاً عن المباشرة بأعمال التحويلة المؤقتة و مد الانابيب الحديدية لتصريف المياه تحت التحويلة).