دور حكومي خجول وغياب الفعاليات المجتمعية

جفاء الأبناء يزيد معاناة كبار السن ويفاقم الخوف من المجهول

بغداد ــ داليـا أحمـد

دعا مختصون الجهات المعنية الى الاهتمام بكبار السن وايلائهم الرعاية اللازمة والبحث عن حلول للمشكلات التي يعانونها لاسيما في ظل الاوضاع التي يعيشها البلد التي يمكن ان تكون عاملاً مساعداً لتدهور الحالة النفسية للشباب قبل المسنين، مؤكدين ضرورة البحث عن وسائل اخرى لتقليل الضغوط عن المسنين من خلال الدور الذي يمكن ان تؤديه وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني بالاضافة الى الجهات الحكومي،

ومشددين على ضرورة المضي بالتثقيف في هذا الجانب وحض الشباب على اتباع تعاليم الدين التي تؤكد اهمية رعاية الكبار واحترامهم. وقال الباحث في علم الاجتماع الاكاديمي في جامعة ذي قار محمد السهر لـ (الزمان) امس ان (المجتمعات المتقدمة تسير بنظام المؤسسات التي تنصر الفئات الاضعف على عكس مجتمعاتنا التي واجهت حروباً واحتلالاً على مدى اربعين عاما تخللها فساد في جميع الامور الادارية للدولة ومشاكل كبيرة فضلا عن تعرض اغلب الاسر الى اضرار فمن من العراقيين من فقد والده او احد ابناءه او فرد آخر من افراد العائلة وهناك عوائل فقدت اكثر من شخص وكل تلك الاسباب تؤدي الى خلق مشاكل نفسية لا يمكن التغلب عليها بسهولة) ،

مشيراً الى ان ( دور ايواء العجزة عاجزة عن سد النقص وتأدية واجبات كبار السن ومتطلباتهم كما ان كبير السن لم يأخذ حقوقه بشكل عادل في البلاد).

ودعا الحكومة الى (تبني سياسات حقيقية تقوم على اسس انسانية ولاسيما في ما يتعلق بكبار السن وتقديم الرعاية المطلوبة لهم من دون ان تقتصر على الرعاية الجسدية وانما رعاية نفسية ايضا لكي يشعر الفرد بالاطمئنان) ، لافتاً الى ان (اغلب الناس يتخوفون من مراجعة الطبيب النفسي نظرا لان المجتمع يعاني من ضغط نفسي حتى لو كان الطبيب احد افراد الاسرة او من المعارف ،إذ يتخذون احتياطات متكاملة من جميع النواحي حين يدخل المريض العيادة خوفا من ان يشاهده احد ما) .وتابع ان (الواقع وما يحمله من ضوضاء وصخب وعنف يجعل الانسان سريع الاشتعال وغير قادر على السيطرة على افعاله) واضاف ان (الخوف المبطن ينعكس على الابناء فالثقافة المجتمعية تتمحور حول عدم مراجعة الطبيب النفسي كي لا يتهم بتعرضه الى حالة الجنون برغم انه امر طبيعي وربما يسترخي المراجع بجلسة واحدة مع الطبيب النفسي).

الوعي المجتمعي

ودعا السهر الى (رفع الوعي المجتمعي من خلال المؤسسات التعليمية الرسمية وغير الرسمية من الاعلام واشاعة الثقافة عن طريق الاعلان عن مراجعة شخصيات معروفة سواء أكانت سياسية ام فنية ام غير ذلك من شخصيات المجتمع الى مصحات الطب النفسي) ،

مشيراً الى ان(كل ذلك يحتاج الى وقت وجهد كبيرين ولكن يمكن للاعلام الالكتروني ان يؤدي الدور الاساس في تغيير المجتمعات نظرا لانه الموقع السائد لدى تطلعات الشباب). . بدورها، اوضحت الاكاديمية التربوية فوزية العطية ان الانفتاح على العالم الخارجي رسخ ظواهر جديدة من دول الغرب ومنها دار المسنين ولفتت الى ان العودة الى تعاليم الدين الاسلامي الحنيف كفيلة في ترسيخ القيم الانسانية.

وقالت العطية لـ (الزمان) امس ان (تطورات السنوات الاخيرة وعصر العولمة والتكنولوجيا والانفتاح على العالم الخارجي كانت كفيلة بادخال ثقافات غربية لا تمت للدين الاسلامي بشيء ومنها دار المسنين برغم انه موجود في الدول العربية منذ سنوات الا انه لم يكن يشهد اي اقبال على عكس الوقت الحالي) واضافت ان (الابتعاد عن تعاليم الدين الاسلامي والاقتداء بالدول الغربية وترسيخ مفاهيم جديدة كفيلة بتشويه الواقع العربي لذلك يجب التشديد على المحاضرات الدينية واشاعة ثقافة بر الوالدين كما ينص على ذلك الدين الاسلامي) ولفتت الى ان (كبار السن اكثر عرضة للضغوطات النفسية لذلك يجب توجيه الاهتمام الكبير لهم ومراعاة ما اوصانا به رسولنا الكريم وديننا الحنيف).

من جانبه لفت رجل الدين سلام الشميسي الى ان الدين الاسلامي دعا الى بر الوالدين ملفتا الى ان الانحلال المجتمعي وراء انتشار ظاهرة اهمال كبار السن.

رعاية كبار السن

وقال الشميسي لـ (الزمان) امس انه (ليس هناك اعظم من التعاليم الدينية للحث على رعاية كبار السن فهناك العديد من الايات القرآنية التي توعظ بشكل مستمر وتحث على الحفاظ على الاواصر الاجتماعية والحفاظ على الاب والام بشكلل استثنائي ومنها قوله تعالى – وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا- فنرى ان المجتمعات الاخرى لا توجد فيها مثل هذه الرحمة)

واضاف ان (هناك بعض الانحلالات التي حدثت سابقا نتيجة لعصر العولمة التي ادت الى الانحلال المجتمعي لكنها لم تصل الى مستوى الظاهرة الشائعة في المجتمع لكن هناك حالات فردية معدودة والمجتمع ينبذ اي شخص يكون عاقاً للوالدين او كبار السن نظرا لان الدين الاسلامي يحض جميع الشباب على الحفاظ على كبار السن وعدم اغضابهم وازعاجهم) .

ودعا الشميسي الى (العودة الى الدين الاسلامي الصحيح واسترجاع قيم المجتمع العربي الاصيل للحفاظ على كبار السن في منازلهم ورعايتهم بشكل استثنائي من دون التذمر بالانشغال في الامور الدنيوية) .

الى ذلك قال المواطن اكثم عبد الله (35 عاما من سكنة منطقة السيدية) لـ(الزمان)أمس ان (الواقع الذي يحيط البلاد بجميع مفاصل الحياة يدفع بالمواطن الى ازمات نفسية عدة ومن مفردات هذا الواقع انعدام الطاقة الكهربائية وسوء الخدمات المقدمة للمواطن فضلا عن التراجع الاقتصادي الذي ادى الى اتباع سياسة التقشف وإحداث استقطاعات في رواتب الموظفين والمتقاعدين بينما يتسلم السياسيون والبرلمانيون رواتب كبيرة فضلا عن الاموال التي تسرقوالفساد الاداري والمالي المستشري)

ولفت الى ان (الشاب الذي لا يجد فرصة عمل بعد التخرج تجده متأزماً نفسيا بشكل كبير جدا فكيف بكبار السن من الذين أهدروا حياتهم في تربية هؤلاء الابناء ليروا انفسهم في نهاية المطاف قد زجوا في دار المسنين وإذا بقوا يسكنون في المنزل ذاته الذي عاش فيه صغارهم فيعاملون أسوأ معاملة ويعانون الاهمال)

واضاف ان (الانسان، كما هو معروف، كلما تقدم في السن ، كلما ساءت حالته الصحية والنفسية وازدادت حاجته الى الآخرين الامر الذي يستدعي مزيداً من الاهتمام بالمسنين لا اهمالهم).

الاهمال والعجز

وقالت المواطنة ام عثمان من سكنة الشعب ان (الشعور بالارهاق والاهمال والعجز هو شعور ينتاب كل انسان كبير في السن ولاسيما اننا واجهنا الكثير من العقبات والمصاعب في الحياة التي عشناها وتجاوزنا تحديات في جميع تفاصيل الحياة من اجل تأمين مستقبل اطفالنا الذين اصبحوا اليوم رجالا ولكن منهم من ينكر معروف الاباء وقليل منهم من يبر والديه)

واضافت (انا ام لثلاثة اولاد لم يعترف بكبر سني اليوم بعد ان تحملت الكثير بعد ان استشهد والدهم الا صغيرهم الذي حظيت به بل اصبحت اتحدى اخويه اللذين يكبرانه سنا لما يحمله من شجاعة في الدفاع عني)

واضافت (اعرف امرأة عجوز لا قدرة لها على اعالة ذاتها هي اليوم بحاجة الى من يعيلها فاضطرت الى ان تتجول بين منازل اولادها بحثا عن من يقوم بتسديد ما هدرته من سنوات ومعاناة لكن الغريب في الموضوع انها تواجه الرفض من الجميع)، مبدية استغرابها من(الجفاء الذي يواجهه كبار السن من الابناء والاحفاد).