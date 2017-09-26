تحقيق ارباح مالية لمبيعات إنشائية في المثنى

التجارة تدعو إلى إستلام الحصة التموينية والابلاغ عن حالات الخرق

بغداد- شيماء عادل

دعت وزارة التجارة المواطنين الى استلام مفردات الحصة التموينية من الوكلاء والابلاغ عن اي حالات خرق بشأن استيفاء الاجور , فيما اعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية التابعة للوزارة عن تحقيق فرعها في محافظة المثنى مبيعات مالية بنحو 19 مليون دينار. واعلن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قاسم حمود في بيان تلقته (الزمان) امس عن (توفر المواد التموينية في مخازن الوزارة في بغداد والمحافظات), منوها الى ان (السعر الرسمي لحصة الفرد الواحد هي 500 دينار), داعيا المواطنين الى (الابلاغ عن حالات الخرق بتعليمات الوزارة بأستيفاء المبالغ اكثر من المقرر وذلك عبرالموقع الالكتروني للوزارة والخطوط الساخنة المعلنة لشؤون المواطنين ودائرتي التخطيط والمتابعة والرقابة التجارية وشركات الغذاء ومكتب المفتش العام). من جهته اكد مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية التابعة للوزارة زهير احمد سلمان عن تحقيق فرع المثنى مبيعات مالية بنحو 19 مليون دينار . وقال سلمان ان (فرع الشركة في المحافظة حقق خلال يوم واحد من شهر الجاري مبيعات بلغت نحو 19 مليون دينار).

واضاف ان (مراكز البيع في فروع الشركة في بغداد والمحافظات شهدت اقبالا من المواطنين على شراء المواد التي تتعامل بها الشركة لكونها مواد انشائية من مناشئ عالمية تمتاز بالجودة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة لجهاز التقييس والسيطرة النوعية اضافة الى الاسعار التنافسية مقارنة بالسوق المحلية وتماشياً مع خطط الاعمار والبناء التي تشهدها المحافظات), مبيناً ان (فرع الشركة في محافظة ديالى شهد إقبالاً واسعاً على شراء مادة حديد التسليح الأوكراني قياس 1 أنج). على صعيد متصل تستمرالشركة العامة لتجارة الحبوب من خلال مواقعها في المحافظات بتجهيز المطاحن بخلطات الحبوب واستلام الرز الوارد الى البلاد.

تجهيز الوكلاء

وقال مدير عام الشركة هيثم الخشالي ان (سايلو الناصرية في محافظة ذي قار واصل عمله بتجهيز المطاحن الاهلية ومطحنة سومر الحكومية بالحصة السابعة من خلطات الحبوب اضافة الى استلام السايلو لشحنة من ميناء ام قصر محمله بالرز تم تفربغها و تجهيزها الى الوكلاء وكذلك قيام سايلو الرفاعي في المحافظة بتجهيز المطاحن بنسبة 25 بالمئة من حصة شهر تموز الماضي), واوضح الخشالي ان (فرع الشركة في محافظة كركوك قام بتجهيز مطاحن المحافظة بحصصها المقررة من خلطة الطحين وبلغ مجموع ماتم تجهيزه اكثر من1541 طنا اضافة الى استمرار مخازن كسرة وعطش في بغداد بتجهيز وكلاء البطاقة التموينة بحصص جديدة من الرز الوارد لحساب البطاقة التموينية وبلغ مجموع ماتم تجهيزه نحو 970 طنا وكذلك تجهيز فرع محافظة صلاح الدين بالخلطة المقررة من الحنطة ضمن الكمية المخصصة وهي 25 بالمئة), وتابع ان (اللجنة المشرفة على مناقلة الحنطة المخزونة في جفر بمنطقة الرحمانية في محافظة نينوى واصلت عمليه المناقلة الى موقع سايلو بازوايا عبر اسطول نقل الشركة العامة لتجارة الحبوب). وكانت الوزارة قد وجهت دوائرها وشركاتها بأستكمال اجراءاتها الخاصة بملف الاصلاح الاداري والمالي خلال 20 يوما . واكد البيان انه (بعد استكمال هذا الملف سيقوم كل تشكيل باستعراض تلك الاجراءات والانجازات المتحققة لمناقشتها وتقييمها وطرح الافكار والمقترحات ومن ثم اجراءات المصادقة عليها لتكون حيز التنفيذ), مشيراً الى ان (تلك الاجراءات تتضمن الجانب الاداري والمالي من خلال توظيف الاموال والتخصيصات بما يخدم عملها وفق المرحلة الانية والمستقبلية اضافة الى الجانب الاداري من تصحيح المسارات واختيار الكفاءات من العناصر القيادية التي تتمتع بالنزاهة والمهنية).

مبينا ان (دائرة تطوير القطاع الخاص ستقيم ورشة عمل نقاشية عن تلك اللجنتين لشرح المفاهيم والاجراءات التي يتطلبها تطبيق مبادئ الشفافية والاصلاح الاداري والمالي والتي تخدم تطوير عمل الوزارة في تصحيح تلك المسارات والاجراءات)