أكراد العراق يكسرون حاجز الخوف وقياداتهم تهديء مع بغداد

تركيا تهدد بمنع تصدير نفط الإقليم وتربط المساس بتركمان العراق بعملية عسكرية فورية

بغداد – اربيل

أنقرة – طهران – الزمان

صوت إقليم كردستان العراق على الاستقلال في استفتاء تاريخي يريد من خلاله الاكراد فتح باب التفاوض من اجل إقامة دولة يناضلون من أجلها منذ قرن تقريبا، لكنه يهدد باندلاع صراع اثر مطالبة البرلمان العراقي لحكومةالبلاد بنشر قوات في المناطق المتنازع عليها . في حين اتجهت تصريحات القيادة الكردية للتهدئة وقال نيجرفان بارزاني رئيس الحكومة الكردية ان العلم العراقي سيبقى مرفوعا الى جانب علم الاقليم ولن ينزل طوال المرحلة ما بعد الاستفتاء . واغلقت مراكز الاقتراع في مدن كردستان والمناطق المتنازع عليها في الساعة 19،00 (16 تغ). وبلغت نتيجة المشاركة نسبة تتجاوز ثمانية وسبعين بالمائة . وشهدت كركوك في مركزها اقبالا جيدا في التصويت ولم تحدث مشاكل . وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين انه سيغلق قريبا الحدود البرية مع كردستان وهدد بوقف صادراته النفطية عبر تركيا لكنه وضع ذلك في اطار عرض امكانية تركيا الكبيرة .

وقال اردوغان خلال منتدى في اسطنبول “هذا الاسبوع سنتخذ اجراءات. سنوقف حركة الدخول والخروج” عند معبر خابور الحدودي، مضيفا ان صادرات النفط من كردستان العراق ستتوقف حين تقوم تركيا “باغلاق الانبوب”. وطلبت الحكومة العراقية الاحد من كل الدول ان تحصر التعامل معها في كل العمليات المرتبطة بالنفط.وقال اردوغان إن على حكومة كردستان “التراجع خطوة. لن نسمح على الإطلاق بدولة فدرالية. وبنفس الطريقة، لن نسمح بدولةإرهاب في سوريا”. وأضاف مذكرا بطريقة انطلاق عملية درع الفرات، “كما قلت، بإمكاننا القدوم فجأة خلال الليل”. وتابع “فعلنا ذلك مع درع الفرات. جميع الخيارات مطروحة في الوقت الحالي (…) عند الضرورة، لن نمتنع عن اتخاذ خطوات كهذه في العراق”. وشمل التصويت الاثنين مدينة كركوك، التي يعيش فيها عرب وتركمان كذلك، وحيث يتنازع الأكراد على السلطة مع الحكومة الفدرالية في بغداد. وحذر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو لاحقا من أن أي تدخل ضد “إخواننا التركمان” سيدفع أنقرة إلى القيام بعملية عسكرية فورية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عنه قوله إنه “واجبنا الطبيعي أن نحافظ على حقوق التركمان”. وأغلقت إيران الاثنين حدودها مع كردستان العراق. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي “بطلب من الحكومة العراقية، أغلقنا حدودنا البرية والجوية” مع الإقليم، واصفا الاستفتاء بأنه “غير قانوني وغيرمشروع”.

الا ان وزارة الخارجية الايرانية عادت واصدرت بيانا جاء فيه ان “الحدود البرية بين ايران ومنطقة كردستان العراق مفتوحة، هذه الحدود لم تغلق. في الوقت الراهن، ان المجال الجوي فقط مغلق بين ايران وهذه المنطقة”.

ويتوقع أن تصدر نتيجة الاستفتاء الذي تشارك فيه ايضا محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وكردستان بعد 24 ساعة من إقفال مراكز الاقتراع. وعلى الرغم من ان النتيجة شبه محسومة وستكون لصالح الاستقلال، الا ان مسعود بارزاني، رئيس الاقليم الشمالي الذي يتمتع بحكم ذاتي، سبق أن أعلن ان الاستفتاء لن يعني اعلانا تلقائيا للاستقلال، لكنه سيشكل بالاحرى نقطة الانطلاق “لمفاوضات جدية مع بغداد” حول هذه المسألة. ويشارك أكثر من خمسة ملايين مقترع في الاستفتاء الذي يجري في المحافظات الثلاث من إقليم كردستان العراق، إربيل والسليمانية ودهوك، كما في مناطق متنازع عليها بين الأكراد والحكومة المركزية العراقية، مثل كركوك وخانقينفي محافظة ديالى شمال شرق بغداد.

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة الثامنة صباحا (05,00 ت غ)، واقفلت في الساعة 19،00 (16,00 ت غ).

وتوافد الناخبون منذ الصباح الى صناديق الاقتراع في اربيل والسليمانية، وشكلوا طوابير امام بعض المراكز، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس. وأدلى بارزاني بصوته في ساعة مبكرة من الصباح في أربيل، وبدا مبتسما وهو يرتدي الزي الكردي.

وقام مقترعون بذبح عجل امام احد مراكز الاستفتاء الرئيسية بوسط اربيل، تعبيرا عن فرحتهم. وقال دلكاش عبد الله (محام، 27 عاما) “جلبت هذا العجل لان اليوم هو ولادة الدولة، وطبقا للتقاليد نذبح عجلا عند الولادة”. وقال ديار ابو بكر (33 عاما) بعد أن انتظر أكثر من نصف ساعة للإدلاء بصوته “جئت مبكرا كي أكون أوّل شخص يصوت بنعم للدولة الكردية”، مؤكدا أنه “يوم عيد لنا”.

في السليمانية، ثاني مدن الاقليم، توافد الناخبون الى مركز كانيسكان في شرق المدينة. وقال ديار عمر (40 عاما، موظف)الذي ارتدى أيضا الزي الكردي، “سننال استقلالنا عن طريق صناديق الاقتراع″، مضيفا “انني فرحان،هذه اول مرة في حياتي ارى استفتاء للاستقلال”. وأقيم 12072 مركز اقتراع في عموم إقليم كردستان العراق والمناطق المتنازع عليها. في مدينة كركوك، علا التكبير في مساجد المدينة كما في ايام الاعياد.

وقالت ابتسام محمد (?? عاما) بعد الادلاء بصوتها “اقترعت بكل شرف. لو كان لدي ?? إصبعا لكنت صوتت بالأصابع العشرين من أجل دولتي”. لكن في هذه المدينة، الآراء متباينة. وقال متين عبد الله اوجي، وهو مدرس تركماني عمره 42 عاما، “لم أشارك في التصويت لأنه يشعرني بأن هويتي وقوميتي ومكانتي وتراثي وتاريخي كلها ستضيع”.

مآسي الماضي”

في خانقين، كانت أم علي الثلاثينية اول من صوت داخل مدرسة. وقالت “الاستفتاء سيحدد مصيري ومصير اطفالي، لا نريد الانفصال ولكننا نريد معرفة مصيرنا”، مضيفة “لا نريد عنفا ولا حروبا”، داعية الدول التي عارضتالاستفتاء الى تغيير موقفها.

ويشكل الاستفتاء الذي دعا اليه الزعيم الكردي مسعود بارزاني رهانا محفوفا بالمخاطر. وعبرت دول مجاورة للعراق مثل تركيا وايران عن رفضها للاستفتاء، خشية ان تحذو الاقليات الكردية على اراضيها حذو اكراد العراق.

ويتوزع الأكراد الذين يقدر عددهم بين 25 و35 مليون نسمة بشكل أساسي في أربع دول هي تركيا وايران والعراق وسوريا .

وكان بارزاني اعتبر الاحد أن “الشراكة مع بغداد فشلت ولن نكررها. لقد توصلنا إلى اقتناع بأن الاستقلال سيتيح عدم تكرار مآسي الماضي”، مضيفا “توصلنا إلى قناعة بأن أيا كان ثمن الاستفتاء، فهو أهون من انتظار مصيرأسود”. في المقابل، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاحد في بغداد ان حكومته لن تعترف بالاستفتاء حول استقلال كردستان. وقال في خطاب موجه الى الشعب العراقي ان “التفرد بقرارٍ يمس وحدةَ العراق وأمنه ويؤثر على كل مواطنيه وعلى أمن المنطقة (…) هو قرار مخالف للدستور وللتعايش السلمي بين المواطنين ولن يتم التعامل معه ولا مع نتائجهوستكون لنا خطوات لاحقة لحفظ وحدة البلاد ومصالح كل المواطنين”.

وفي رد فعل مماثل، صوت مجلس النواب العراقي تعبيرا عن رفضه للاستفتاء، على قرار يلزم رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر قوات في المناطق التي استولى عليها الاكراد منذ الاجتياح الاميركي عام 2003 .

وأصدر البرلمان مجموعة من القرارات ضد الاستفتاء، ابرزها “الزام القائد العام للقوات المسلحة (حيدر العبادي) للحفاظ على وحدة العراق، نشر القوات في كل المناطق التي سيطر عليها الاقليم بعد 2003”.