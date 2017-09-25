اعتقال مشتبه به في تفجير مترو لندن

لندن – الزمان

ألقت الشرطة البريطانية الاثنين القبض على شاب يبلغ عشرين عاما في ويلز يشتبه بأنه على علاقة بتفجير مترو لندن هذا الشهر، ما يرفع عدد الموقوفين في هذه القضية الى أربعة. وأوقف رجال وحدة مكافحة الارهاب الشاب قبل الفجر في مدينة كارديف عاصمة ويلز، وتم اقتياده الى مركز للشرطة في لندن لاستجوابه.

ولم تعلن الشرطة اسم المشتبه به، لكن قالت ان توقيفه كان بموجب قانون مكافحة الارهاب.

والجمعة تم توجيه تهمة الشروع بالقتل واستخدام متفجرات الى أحمد حسن (18 عاما) الموقوف في هذه القضية. واعتقل رجلان آخران يبلغان 25 و30 عاما في مدينة نيوبورت في ويلز الاسبوع الماضي للاشتباه ايضا بعلاقتهما بالتفجير، والتحقيق معهما لا يزال مستمرا.

وكان انفجار قنبلة محلية الصنع داخل قطار في محطة بارسونز غرين في جنوب غرب العاصمة البريطانية خلال ساعة الذروة صباحا أدى الى جرح 30 شخصا، بعضهم نتيجة التدافع.

وهذا الاعتداء هو الخامس خلال ستة اشهر في لندن، وبلغت حصيلة الضحايا جراء هذه الاعتداءات المتوالية 35 شخصا.