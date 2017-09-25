الفتاوى الشاذة تفجرالغضب ضد الأزهر وسعاد صالح  لـ (الزمان):لننق التراث

القاهرة – مصطفى عمارة

شهدت الايام الماضية عدد من الفتاوى الغريبة والشاذة من عدد من شيوخ الازهر والتى لا تتناسب مع منطق العقل والدين ومن اغرب تلك الفتاوى التى ظهرت مؤخرا جواز نكاح البهائم وان يجامع الرجل زوجته بعد الوفاة وتحريم تحية العلم وهى الاراء التى اثارت موجة غضب عارمة ضد الازهر حتى من جانب عدد من علمائه مؤكدين انه يجب محاسبة اصحاب تلك الفتاوى الشاذة والتحقيق معهم فضلا عن تنقية كتب التراث من بعض الامور التى يمكن ان يسئ للاسلام .

وكشفت مصادر بجامعة الازهر طلبت عدم ذكر اسمها على الرغم من صدور قرار من الجامعة بالتحقيق مع هؤلاء العلماء، الا ان هذا القرار ظل حبرا على ورق ولم ينفذ وهذا ما اكدته د/ سعاد صالح استاذة الفقه المقارن بالازهر فى تصريحات خاصة للزمان ، ونفت صالح الفتاوى التى نسبت لها حول جواز معاشرة البهائم مؤكدة انها حذرت من وجود بعض الاحكام فى كتب التراث يجب تنقيتها مثل جواز الرجل معاشرة زوجته بعد الوفاه واضافت النائبه امنه نصير استاذة العقيده والفلسفة بجامعة الازهر ان التجديد ضرورة حياتيه وهناك اراء فى كتب التراث لاتتوافق مع الظروف الزمانية والمكانية التى نعيش فيها .

وقال له حسين القاضى الباحث الازهري انه على الرغم من دعوات الرئيس المتكررة لتجديد الخطاب الدينى وتنقية كتب التراث الا ان الازهر للاسف لم يقم بدوره فى تنقية كتب التراث ولايوجد اجتهاد حقيقي داخل المؤسسة الازهرية والكليات الشرعية لاتقوم بالدور المطلوب مما ادى الى اعتناق الكثير من طلاب الازهر الفكر الفلسفي .

فى المقابل اكد د/ محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء بالازهر ان الفتاوى الشاذة التي تصدر من بعض الازهريين لاتعبر بالضرورة عن راى الازهر ومنهجه واننا نرد على الكتب القديمة بملايين الرسائل العلمية الا انها تحتاج الى طباعتها واخراجها الى النور .