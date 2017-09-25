وفاة إيمان عبد العاطي أثقل امرأة بالعالم

أبوظبي ــ الزمان : أعلنت إدارة مستشفى برجيل في أبوظبي عن وفاة السيدة إيمان عبد العاطي، أثقل امرأة في العالم سابقاً.

وقال المستشفى « توفيت عبد العاطي، الاثنين، 25 سبتمبر 2017 في الساعة 04:35 صباحاً نتيجة لصدمة إنتانية مع اختلال وظائف أعضاء الجسم بما في ذلك الفشل الكلوي». وقد كانت السيدة إيمان تحت إشراف فريق طبي يضم أكثر من 20 طبيباً من مختلف التخصصات، تمكنوا بنجاح من تحسين حالتها الصحية منذ وصولها إلى الإمارات العربية المتحدة. ولكنها استسلمت لحربها ضد مرض السمنة، ولفظت أنفاسها الأخيرة في وقت مبكر من صباح اليوم. وقالت إدارة المستشفى: نقدم صلواتنا وخالص تعازينا القلبية إلى عائلة الفقيدة. وسوف يتم اعلان الحداد في جميع مستشفيات ومرافق برجيل.