التلوث يزيد من احتمالات الفشل الكلوي

اسطنبول – الاناضول : كشفت الجمعية الصينية لخدمة نظام الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية وتحديد المواقع (GPS)، عن رقائق جديدة لنظام «بيدو-3». وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، اليوم الأحد، أن الرقائق الجديدة تدعم الجيل الجديد من أقمار «بيدو-3» الصناعية للملاحة وتحديد المواقع بدقة عالية.

وأضافت أن الرقائق الجديدة تزيد دقة تحديد المواقع إلى مستوى ما دون المتر الواحد، دون زيادة في المستوى الأرضي.

وبحسب الوكالة، تستخدم الرقيقة الجديدة، التي طورتها شركة «إليستار تكنولوجي» الصينية، في الأنظمة ذاتية القيادة، والأجهزة التي يمكن ارتداؤها والزراعة الدقيقة واللوجستيات الذكية.

وأشارت الجمعية الصينية، إلى أن حجم الاستثمار في صناعة الملاحة عبر الأقمار الصناعية وخدمة تحديد المواقع وصل 212 مليار يوان (31 مليار دولار) في 2016، بزيادة 22.1% مقارنة بعام 2015. من جهته، قال يانغ تشانغ فنغ، كبير مصممي النظام، إن «إطلاق 4 أقمار صناعية من طراز (بيدو-3) بحلول نهاية العام الجاري، فيما سيكون هناك نظام متكامل للملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية في حدود عام 2020».

وأضاف في البيان ذاته، أن «قيمة صناعة نظام (بيدو-3) للملاحة عبر الأقمار الصناعية ستصل إلى 240 مليار يوان بحلول عام 2020».

وحتى الآن أطلقت بكين 22 قمرًا صناعيًا من سلسلة «بيدو-3» إلى الفضاء.

وتخطط الصين لإرسال 35 قمرًا صناعيًا من سلسلة «بيدو -3» إلى الفضاء لتشكيل شبكة مدار للأقمار الصناعية وتقديم خدمات الملاحة في عموم العالم بحلول 2020.