بغداد تشرع بالإجراءات المضادة وتتعهد بحماية المواطنين في محافظات الشمال

الإقليم يصوّت للإنفصال.. كردستان دولة

بغداد -عبد الطيف الموسوي

اربيل – فريد حسن

بدأت الحكومة الاتحادية امس تنفيذ قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني المتعلقة باستفتاء إقليم كردستان على الانفصال بالتزامن مع بدء عملية التصويت في المحافظات الشمالية الثلاث وكركوك وبعض المناطق المتنازع عليها . وقال مصدر رسمي ان الجهات الحكومية نسقت مع الدول المعنية لإيقاف التعاون مع الإقليم بخصوص المنافذ الحدودية والمطارات وتصدير النفط وابلغتها بعدم التعامل إلا من خلال الحكومة الاتحادية. وقد أبدت تلك الدول موافقتها . وأفاد بصدور توجيهات للجهات الرقابية والقضائية المختصة لمتابعة الأموال المودعة في حساب الإقليم وبعض السياسيين من واردات بيع نفط الإقليم بعيدا عن الحكومة الاتحادية. واكد ان هناك إجراءات عملية ستتخذ في المناطق التي تحت سيطرة الإقليم التي فرض فيها سياسة الأمر الواقع، وهو أمر مرفوض وسيتم معالجته . وبحسب المصدر فقد صدر توجيهات بإتخاذ إجراءات قانونية بحق الموظفين الذين يسهمون بتنفيذ الاستفتاء لكونه مخالفاً لقرار المحكمة الاتحادية . واشار الى أن الحكومة لن تجري أية مباحثات مع الإقليم بعد اجراء الاستفتاء. الى ذلك، أعلنت وزيرة الصحة عديلة حمود في بيان عن تسمية ممثلي الوزارة للعمل في منفذ إبراهيم الخليل والمباشرة فوراً.وكانت الحكومة قد وجهت إقليم كردستان عشية الاستفتاء بتسليم جميع المنافذ الحدودية ومن ضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية، ودعت جميع دول العالم إلى التعامل معها حصراً لاسيما في ملفي المنافذ والنفط . واعلن مصدر في شركة الخطوط الجوية العراقية امس استمرار رحلاتها الى محافظتي اربيل والسليمانية وعدم صدور اي قرار بايقاف الرحلات الى كردستان .وطالب موظفون في شبكة الإعلام العراقي بتطبيق الإجراءات القانونية بحق عضو مجلس الأمناء هيوا محمود عثمان لمشاركته بالاستتفتاء وابدوا في مذكرة احتجاج موجهة الى مجلس الأمناء استنكارهم لما قام به عثمان لكونه (انتهاكا للدســتور ولقانون الشبكة).

وطالبوا مجلس الأمناء بـ(إصدار بيان استنكار عاجل ضد ماقام به عضو المجلس واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقه وإقالته من المجلس ومنع دخوله الى شبكة الإعلام العراقي فورا).ونشر عثمان في وقت مبكر من يوم امس الاثنين، صورة له على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يشارك بالاستفتاء . ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي امس بحماية المواطنين من التهديد والاجبار على التصويت بالمناطق التي تسيطر عليها سلطات الاقليم. وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي للعبادي إن (القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي وجّه اليـوم الاجهزة الامنية بحماية المواطنين من التهديد والاجبار الذي يتعرضون له في المناطق التي يسيطر عليها الاقليم).وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا على أن تغلق في السادسة مساء. فيما بدأ التصويت الخاص لقوات البيشمركة والشرطة والآسايش وباقي الموظفين الحكوميين في الساعة السابعة صباحاً على ان تعلن النتائج النهائية خلال 72 ساعة. ويصوت في الاستفتاء 5 ملايين و375 الف ناخب.وقررت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في الاقليم تمديد التصويت على الاستفتاء ساعة اضافية الى السابعة مساءً نتيجة الاقبال الكبير للناخبين.وبحسب مصدر في المفوضية فإن نسبة المشاركة بلغت 74 بالمئة حتى الرابعة عصراً.وافاد مراقب دولي بتدني نسبة المشاركة بالتصويت عند ساعات الصباح الاولى .وقال ميرزا دنايي وهو عراقي الأصل من المكون الإيزيدي إن (المشاركة في الاستفتاء تسير بشكل منتظم وهادئ، في محافظة أربيل ومدينة عينكاوة ). وأضاف أن (نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً نحو 13 بالمئة، حسب زياراتي لثمانية مراكز عشوائية في أربيل وعينكاوة)، مستدركاً ان (هناك محطات نسبتها أكثر منذ ساعات الصباح الأولى). وقال مراسلون صحفيون في السليمانية ان الاقبال كان ضعيفا لاسيما في مناطق السوق القديم واطراف شارع سالم بينما تتذبذب النسبة في مناطق من اربيل ودهوك وكركوك. وادلى رئيس الإقليم مسعود البارزاني بصوته منذ الصباح كما ادلى مستشار مجلس الامن في كردستان مسرور البارزاني بصوته ايضاً. واعرب رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني عن اسفه لموقف رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن الاستفتاء.وقال خلال مؤتمر صحفي عقده عقب ادلائه بصوته ان (قرار وموقف السيد العبادي عقوبة جماعية ذكرتنا بقرارات مجلس قيادة حزب البعث).واضاف (في الوقت الذي تؤوي كردستان ملايين النازحين وتؤمن احتياجاتهم . تطبق هكذا عقوبات جماعية).وتابع (ليس لدينا شيء مخفي في المطارات وقد استقبلنا بها النازحين واللاجئين).ووجه انتقاداً شديداً لدعوة العبادي الى التعامل مع الحكومة العراقية حصرا بشأن المنافذ الحدودية والنفط في الإقليم.وقال (انا استغرب من تحريض العبادي الدول المجاورة والعالم على الكرد الذين هم لا زالوا مواطنين عراقيين).

وأضاف (اذا سألونا لماذا قمنا بالاستفتاء نقول لأننا نخشى من هذه العقلية)، في إشارة الى العبادي. كما أكد أن(العلمين العراقي والكردستاني سيبقيان كما هما ولا نريد إزالة العلم العراقي)، مضيفاً ان (كردستان تسعى للحوار مع بغداد بعيدا التهديدات) .من جهته، دعا امير الجماعة الإسلامية الكردستانية علي بابير الدول العظمى الى انصاف الكرد للتكفير عن ذنوبها للظلم الذي الحقته بهم بتقسيم دولتهم.وقال في تصريح اعقب ادلائه بصوته السليمانية ان (الجماعة الإسلامية قررت المشاركة بالاستفتاء لتهيئة الأرضية للاستقلال)، مضيفا ان (الكرد تم شطبهم من الخارطة السياسية في العراق).وأضاف (حان الوقت لكي تعترف الدول العظمى انها قد اتخذت قرارا سيئا وظالما ضد الكرد بتقسيم دولتهم ونحن ندعو الدول المجاورة لكردستان ألا تحذو حذو تلك الدول وتسير على نهج الظـــلم والقرارات السيئة).

وتشير معظم التوقعات الى حصول الموافقة بالانفصال على نسبة عالية. وهو امر تم التأكيد عليه منذ اول امس.