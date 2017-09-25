حديث كروي ساخن: منتخب الناشئين يقطع عن جدارة تذكرة التأهل لنهائيات آسيا

الجوية تواجه الوحدة السوري اليوم بشعار الفوز والدفاع عن اللقب

الناصرية – باسم الركابي

تتجه انظار الشارع الرياضي العراقي اليوم الى ملعب سعود بن عبد الرحمن في قطر عندما يلتقي فريقا القوة الجوية والوحدة السوري في اياب نصف نهائي غربي اسيا لبطولة كاس الاتحاد الأسيوي عند الساعة الخامسة والنصف مساءا بعدما انتهت مباراة الذهاب التي جرت في لبنان بداية الشهر الحالي وانتهت بفوز الوحدة بهدفين لواحد.

الجوية الذي انتقل لملعب المباراة قبل ايام من اجل تحقيق الاستعداد المطلوب والدخول في مهمة لم تكن سهلة تحتاج اللعب بقوة وتركيز من اجل تحقيق النتيجة المطلوبة التي يعلم اللاعبين والمدرب ان الفوز بهدف سيكون كافيا للانتقال الى نهائي البطولة الهدف من المباراة .

قدرة الجوية

ويظهر الجوية قادر على تحقيق النتيجة لأكثر من سبب منها قوة الفريق الذي واصل تحقيق النتائج الايجابية في البطولة تزامنا مع واقع النتائج وسيطرته على مباريات الدوري واحراز اللقب وتوقع الوسط الرياضي ان يمضي في مواصلة تحقيق زخم النتائج قبل ان يتعثر في المهمة الاولى ووضع نفسه في الموقف الصعب ما يتطلب منه اللعب بأعلى درجات الحذر اذا ما اراد المرور للمباراة النهائية للبطولة والدفاع عن اللقب المهمة التي لا تظهر سهله امام الفريق الذي يضم مجموعة لاعبين منسجمة تلعب سوية من فترة كما اغلب اللاعبين ساهموا في خطف لقب البطولة الاول بعدما عجزت الفرق العراقية لأكثر من خمسة عقود قبل ان ياتي الانجاز بقيادة المدرب باسم قاسم الذي ترك الفريق الى ما قبل المباراة الاولى بأيام بسبب سوء فهم مع الادارة وكان على الطرفين ترك الخلافات ان وجدت جانبا والبقاء للعمل سوية قبل ان تأتي الخسارة الاولى التي عكرت الامور التي اتجهت نحو الصعوبة امام مهمة الفريق الذي سيلعب بشعار لابديل عن الفوز.

و يدرك اللاعبين وهم اسماء منها سبق ومثلت المنتخبات واخرى لازالت تلعب كما تظهر منها اسماء مهارية وساهمت في الاستقرار و تقديم النتائج واخرها احراز لقب الدوري لتصنع انجازا مهما بعد الانجاز الاسيوي المطالبون بالدفاع عنه من اجل الوصول الى نهائي البطولة تحت انظار الشارع الرياضي الذي يترقب المباراة وحسم النتيجة والامل في ان يقدموا المستوى الذي يليق بهم والفريق كبطل اسيوي وبطل للدوري العراقي وهيات له فترة اعداد مناسبة لخوض مباراة اليوم بالطريقة التي تؤمن تحقيق الفوز الخيار الوحيد الذي سيلعب به .

كما مهم ان يظهر دور المدرب حسان السيد في تحيد الاخطاء التي رافقت المباراة الاولى وقادت الى الخسارة بسبب الاداء المتواضع وضعف اداء اللاعبين الذين يعول عليهم قبل ان يخيبوا الآمال في العودة بالخسارة لتي يعاني منها الفريق اليوم وقد تغير من الحسابات التي تظهر معقدة امام الاداء الذي مهم ان يتغير من خلال بذل الجهود وعطاء اللاعبين والتركيز على التهديف من خلال وجود اكثر من هداف حيث حمادي احمد وامجد راضي وعماد محسن كما يضم الفريق خط وسط متكامل والاهم ان يظهر الكل في معنويات عالية وترك الخسارة خلف ظهورهم والتوجه بقوة الى مواجهة اليوم والتعامل معها بتركيز واداء بفاعلية.

دور المدرب

كما مهم ان يأتي دور المدرب من خلال معرفته بالفريق السوري الذي سبق واشرف عليه لفترة قبل ان يعود ويتولى مهمة ادارة الجوية ومؤكد يتطلع الى انجاز شخصي لفريق يمتلك قاعدة جماهيرية تنتظر من المدرب ان يقوم بدوره الفني للدفاع عن اللقب الهدف الاستثنائي في المهمة التي مهم ان تدار بجهود اللاعبين واشراف فني من المدرب الذي يعلم ما مطلوب منه.

كما يعول انصار الفريق على دور اللاعبين المعروفين في تقديم المستوى المطلوب على بقية زملائهم وان يظهر الكل في المستوى الايجابي والاهم ان يتسم الاداء بالفاعلية العالية والتحكم في المباراة منذ البداية واللعب من دون اخطاء ولان الامور تتوقف على تفاصيل صغيرة حتى يتحقق الفوز الشعار الذي يجب ان يدخل به الفريق لتحقيق تطلعات جمهوره الكبير وعكس نفسه كبطل للدوري العراقي ويمر في ظروف ادارية وفنية.

الفريق السوري

من جانبه فالفريق السوري الشقيق يظهر بصورة مختلفة من الجوية من حيث فارق النتيجة الاولى وخوض المباراة بخياري الفوز والتعادل بعد حسم اللقاء الاول بشكل جيد لمصلحته وظهر بشكل منحه حسم المهمة ولعب مهاجما منذ البداية التي منحته لتقدم من وقت وواصل اللعب بأريحية كما يمتلك الوحدة عناصر مؤثرة عكست دورها في خدمة الفريق الذي سيلعب من اجل التعادل وربما يعتمد على الكرات المرتدة من اجل خلق فرصة التهديف التي لا تبدو صعبة امام قدرات اللاعبين التي شاهدناه في لقاء بيروت كما ظهرت لياقة اللاعبين البدنية العالية.

ويقول عضو اللجنة الفنية في اتحاد الكرة حميد مخيف بإمكان الفريق قلب الامور والتأهل للمباراة النهائية ويرفع من حظوظه في الدفاع عن اللقب رغم انه سيلعب تحت ضغط النتيجة التي تتطلب الفوز اذا ما اراد تجاوز وعبور بوابة الوحدة الفريق الذي لايبدو سهلا.

وتتطلب المواجهة اللعب القوي والاندفاع وغلق المنافذ والاستحواذ على الكرة والعمل على فك خطوط الدفاع لأنه متوقع سيلجأ الوحدة للدفاع كخيار اول لأنهاء المباراة وحسم المهمة وهذا امر متوقع لن يغيب عن اذهان مدرب ولاعبي الجوية في اختيار الطريقة التي تساعدهم في المواجهة التي تتطلب اللعب بحذر شديد واخذ الامور على محمل الجد وعدم التفريط بالمباراة الفاصلة ونجد قدرة الجوية في حسمهما كما يجب

تاهل منتخب الناشئين

تأهل منتخب العراق للناشئين الى نهائيات امم اسيا المقبلة التي ستقام في ماليزيا العام المقبل بعد تصدره لفرق المجموعة الرابعة وحسم المهمة امس الاول بتعادله في المباراة الاخيرة والحاسمة من دون اهداف مع نظيره الهندي ليرفع رصيده الى سبع نقاط من فوزين الاول جاء على حساب البلد المضيف النيبال بهدف قبل ان يهزم منتخب فلسطين بأربعة اهداف دون رد في الوقت الذي تعادل منتخب الهند مع اصحاب الارض بهدفين قبل ان يفوز على منتخب فلسطين بثلاثة اهداف ورفع رصيده الى خمس نقاط في الموقع الثاني وينتظر نتائج بقية فرق المجموعات الاخرى ويأمل ان يكون بين الفرق الخمسة كأفضل منتخبات ثواني اضافة الى الفرق العشرة المتصدرة لمجموعاتها للتأهل لنهائيات اسيا التي ستقام في ماليزيا العام المقبل.

تاهل مستحق

والتأهل يعد امرا مهما لمنتخبنا الذي استحقه بجدارة لأكثر من سبب منها علو كعب الكرة العراقية على مستوى القارة فضلا عن تقدمها في نتائج منتخبات الفئات العمرية حيث يستعد منتخب الناشئين حاليا للمشاركة في نهائيات كاس العلم التي ستنطلق الاسبوع المقبل في الهند وسيلعب ضمن المجموعة التي تضم منتخبات تشيلي وانكلترا والمكسيك بعدا احرازه لبطولة اسيا في الهند العام الماضي.

نجاح المنتخب

وتقف عدة اسباب وراء نجاح منتخب النأشين منها وجود المدرب علي هادي الذي سبق وعمل مع العديد من فرق الفئات العمرية كما عمل مديرا فنيا بين فرق الدوري اخرها مع الجوية ويمتلك ثقافة تدريبة ومتابع للتطورات الكروية في مجال التدريب كما يمتلك شخصية قوية وحسن الانضباط.

والنتيجة المذكورة ستعزز من بقاءه مع المنتخب وهذا جانب مهم في ان يستمر لما لهذا الامر من جوانب ايجابية بعدما تعرف خلال الفترة التي تولى فيها المهمة على خفايا الامور ووطدت من العلاقة مع اللاعبين وكذلك مع الاتحاد وهذا له دور مؤثر في مسيرة العمل المقبلة التي ينتظر ان يحقق فيها انجازا للكرة العراقية واخر تدريبي شخصي وهذا امر مهم يتطلع اليه اي مدرب ولان اصعب مهمة هي العمل مع فرق الفئات العمرية حصرا الناشئين وبداية التدرج باللعب .

كما اهتم بمهمة المنتخب الحالي رغم ما واجه من تحديات لكن مهم البقاء مع الفريق وتحقيق الانجاز الاولي مع المنتخب في خطوة يشار لها باهتمام في الوسط الكروي بعدما خضع لفترة اعداد مهمة شملت اقامة معسكرات تدريبية عززت من قدرات اللاعبين الذين تم اختيارهم من خلال مجموعة كبيرة من اللاعبين كما ظهر مجموعة موحدة ومنسجمة دخل البطولة بقوة وتمكن من تجاوز فرق مجموعته بجدارة واستحقاق وعكس قدرات عناصره التي قدمت مباريات مهمة في اول تجربة رسمية على مستوى القارة واكد جدارته بعدما نجح في اجتياز فرق المجموعة بكل ثقة ليضمن التأهل ويستمر التواجد في البطولة والتطلع الى التأهل الى نهائيات البطولة العالمية كما هو الحال للمنتخب الحالي الذي سيغادر الى الهند هذه الايام بقيادة المدرب قحطان جثير وكله امل في ان يحقق الانجاز في المنافسة .

نجاح منتخب الناشئين في التصفيات الاولية يمثل خطوة مهمة على طريق المنافسة على لقب اسيا التي تتطلب مواصلة دعم الفريق بشكل مستمر واخضاعه لفترة اعداد مؤكدانها تختلف عن الفترة التي سبقت منافسات النيبال لان التصفيات المقبلة التي ستقام في ماليزيا تختلف تماما من خلال تواجد فرق قوية ومهمة.

كما متوقع في ظل المستويات القائمة في القارة والي اعتادت السير في طريق المنافسات الحقيقية والمنافسة على كاس القارة الذي سيكون هدف المنتخب القادم حيث تتطلب المهمة القادمة اخضاع الفريق الى فترة تدريب ومعسكرات اضافة الى زج اللاعبين مع فرق الدوري للدرجتين الاولى والممتازة لرفع مهاراتهم من خلال الاحتكاك والتعامل مع اللاعبين الكبار امام فرصة عليهم ان يستثمروها اذا ما ارادوا تطوير انفسهم كما نجد عدد من اللاعبين الذين يلعبون مع عدد من فرق الدوري ويشار لهم باهتمام واستفادوا خلال هذه لفترة.

دعم الكرة

كما نجاح المنتخب المذكور يأتي دعما للكرة العراقية في الاهتمام بالقاعدة الكروية بشرط ان تاتي اعمار اللاعبين متطابقة مع التعليمات وهذا الامر المهم لأنه لا فائدة من العمل والنتيجة والانجاز اذا لم تكون اعمار اللاعبين ضمن الضوابط بعد تزايد الاتهامات بهذا الامر ولو اكثر ما تثار لأسباب شخصية ومنها اتهامات لامعنى لها لكن تبقى مسؤولية المدرب في تقديم فريق متكامل في كل جوانب العمل والمشاركة.

بداية المشوار

ومهم جدا ان يفتتح المنتخب مشواره في البطولة القارية والعالمية بهذا الانجاز بعيدا عن تواضع فرق مجموعته لكن ما يدعو للتفاؤل بالفريق انه نجح في اول تجربة كروية حققت النجاح ما يعطي دافعا للاعبين والمدرب في مواصلة العمل بهمة والكل يخدم الكل من خلال فترة الاعداد القادمة التي مهم ان تسير ضمن خطوات متوازنة والاهم الحفاظ على مجموعة اللاعبين وتعزيزه بعناصر اخرى مؤكد ان هنالك عناصر تنتظر فرصة اللعب بالمنتخب المذكورة الذي مهم ان تعزز صفوفه وان تستوعب اللاعبين الاكفاء في المستقبل لان طبيعة المنافسات المقبلة تختلف في كل التفاصيل ما يتطلب رفع درجات اعداد الفريق وان يقدم الدور المطلوب منه كما فعل المنتخب الذي يواصل فترة الاعداد.

لاعب الميناء

ويقول لاعب الميناء السابق عزيز عبدالنبي اسعدنا كثيرا انجاز منتخب النأشين في تخطي مجموعته الرابعة وبكل جدارة وفي سجل نظيف والاهم ان تظهر القوة التهديفية عند اللاعبين وتمكنهم من تسجيل خمسة اهداف خلال ثلاث مباريات في مهمة تجاوز المنتخب صعوباتها كما تحدث عنها الوفد في اثناء وصوله الى النيبال لكن الاهم ان يظهر بالمظهر اللائق ويضيف انجازا طيبا للكرة العراقية التي تتطلع الى ان تظهر في مثل هكذا محافل وان يعكس هؤلاء الناشئين دورهم في اول مهمة رسمية قارية وان يظهر الفريق بالشكل المطلوب ويعود في اول انجاز رسمي يشكل البداية الحقيقية للمنتخب الذي قدم ما عليه في اول ثلاثة اختبارات لم تكن سهله امام مجموعة لاعبين الذين حققوا البداية اللافت في اول خطوة لهم في الملاعب الكروية.

ونامل ان يحضى الفريق باهتمام الاتحاد وان يصار الى برنامج عمل متكامل للارتقاء بمستويات اللاعبين وصقلها لتكون في الجاهزية العالية بعد الانتقال النهائيات الاسيوية والانجاز الكروي يضاف الى انجازات الكرة العراقية رغم الحظر الكروي المفروض على الملاعب العراقية ومهم ان يفرض اللاعبين انفسهم في اول مشاركة خارجية.