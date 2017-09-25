نائب عن ديالى يطالب بنشر القوات الأمنية لحماية العرب والتركمان

كركوك تفرض حظر التجوال على المركبات إلى إشعار آخر

كركوك – مروان العاني

أعلنت قيادة شرطة كركوك عن فرض حظر التجوال على المركبات داخل المحافظة الى إشعار آخر.وقال المتحدث باسم قيادة الشرطة العقيد افروسياو كامل في بيان صحفي (بأمر محافظ كركوك وقائد الشرطة تقرر حظر تجوال العجلات داخل المحافظة الى إشعار اخر).وشاركت كركوك في استفتاء اقليم على الانفصال عن العراق . من جهته، قال محافظ كركوك نجم الدين كريم ان حكومة الإقليم ستشرع بالحوار مع بغداد بعد الاستفتاء.وقال لصحفيين عقب ادلائه بصوته (لقد حققنا طموحنا بشكل سلمي)، مضيفا ان (اليوم قد انتهى، وسنبدأ بالحوارات مع بغداد للاستقلال). وأضاف (لا يمكن التعويل على المواقف المتشنجة من الأطراف والجهات السياسية في بغداد حاليا نظرا للظروف السياسية التي تشهد مزايدات كثيرة). واتهم مسؤول محلي في محافظة ديالى امس قوات الامن الكردية بتوجيهها انذاراً الى اكثر من 300 اسرة نازحة في كركوك بالابعاد القسري او المشاركة بالاستفتاء ، واشار الى ان المحافظة تتهيأ لموجات ابعاد قسري كبيرة للعوائل العربية. وقال مواطنون من أهالي جلولاء في محافظة ديالى ان العرب في المدينة لا يريدون المشاركة بالاستفتاء، ولكنهم مجبرون عليه، بعد تهديدهم بشكل غير مباشر، بأن من لا يذهب للاستفتاء ستكون عواقبه وخيمة. واكد مدير ناحية جلولاء يعقوب يوسف ملا علي ان مراكز الاستفتاء الـ17 داخل الناحية وضواحيها شهدت إقبالا كبيرا ومشاركة العرب كانت فعالة. وشهدت ناحية السعدية في محافظة ديالى تظاهرة سلمية للمطالبة برفض الاستفتاء واعادة الاف العوائل العربية الى جلولاء.وطالب النائب عن ديالى رعد فارس الماس لجنة الأمن والدفاع النيابية بالاتصال بالقيادة العامة للقوات المسلحة بإعادة نشر القوات الأمنية والتدخل الفوري لحماية العرب والتركمان في خانقين وجلولاء وقزانية .وقال في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان إن (مناطق خانقين وجلولاء وقزانية تشهد إجراء الاستفتاء رغم قرار مجلس المحافظة برفضه) ، داعيا اللجنة القانونية النيابية إلى (إعداد صيغة قرار لنزع الشرعية عن الإدارات المحلية المؤيدة للاستفتاء وإقالتهم وقطع رواتبهم)، مطالبا بـ(تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتقدير حجم الأضرار التي حصلت جراء دخول البيشمركة إلى هذه المناطق وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن سقوط ناحية جلولاء ودخول البيشمركة اليها، وتشكيل لجنة اخرى لتقصي الحقائق عن الضغوطات والاستفزازات التي مورست على العرب والتركمان لاجبارهم على الاستفتاء).