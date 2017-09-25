أبطال الكيك بوكسنغ إلى النهائيات في تركمانستان للصالات

عشق اباد – رحيم الدراجي

تأهل لاعبو منتخبنا الوطني للكيك بوكسنغ ريكان لطيف وعبد الخالق صبيح و حيدر الاسدي للنزالات النهائية ضمن منافسات دورة الالعاب الاسيوية للصالات في عاصمة تركمانســـــتان عشق اباد .

وتكمن اللاعب ريكان لطيف في وزن 75 من الفوز بالجولات الثلاثة على بطل العالم واسيا نظيره الاردني علي حسين فيما تمكن البطل عبد الخالق صبيح من تحقيق الفوز على نظيره الكرغستاني اكرام باراتوف بنتيجة 2 – 1 في وزن 51 كغم ، واستطاع المتالق حيدر الاسدي من الفوز على الاوزبكستاني كاموني فارمنوف بوزن 69 كغم بنتيجة 9 – 8 .

فيما ودع لاعب المنتخب الوطني للكيك بوكسنغ، ذو الفقار محمد، بوزن 81 كغم المنافسات بعد ان خسر النزال امام لاعب المنتخب الاردني محمد ماجد بنتيجة 2 -1.

لاعبي المنتخب اكدوا حرصهم لتقديم كل مالديهم من امكانيات وطاقات وخبرة متراكمة في المباريات النهائية التي من المؤمل ان تقام اليوم الثلاثاء اذا لم يحدث اي تغيير في مواعيد المباريات النهائية .

على صعيد اخر توج منتخبنا الوطني لكرة السلة بالوسام الفضي، بعد ان خسر المباراة النهائية امام المنتخب القطري بنتيجة 22-12 ضمن منافسات دورة الالعاب الاسيوية للصالات التي تحتضنها العاصمة التركمانستانية عشق اباد .

لاعبو المنتخب الوطني قدموا الشكر الى ادارة وجميع البعثة العراقية التي وقفت خلف المنتخب الى حين الوصول للمباراة النهائية .

يذكر ان منتخبنا الوطني لكرة السلة قد فاز في اللقاء الاول على المنتخب القرقيستاني في دور نصف النهائي للدورة والتي انتهت بنتيجة 20 – 18 .

فيما فاز لاعب المنتخب الوطني برفع الاثقال سلوان جاسم بالوسام البرونزي في منافسات وزن 105كغم، حيث جمع 395كغم في مجمل رفعتي الخطف والنتر

، فيما حل الايراني بالمركز الثاني بمجموع 401 كغم ليبقى المركز الاول للاوزبكي الذي جمع 411 كغم .

وبهذا يـــصبح عدد الاوسمة عشرة، بواقع ثلاثة ذهــــــــبية، وفضي واحد وســــــــتة برونزية وبالمركز 17 في الترتيب العام للبطولة.