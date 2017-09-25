إحصائية مثيرة تكشف مشكلة الميرنكي

إختبار صعب للريال وشاختار يتحدى مانشستر في دوري الأبطال

{ مدن – وكالات: تجتذب المواجهة بين بوروسيا دورتموند الألماني وريال مدريد الإسباني معظم الاهتمام من جميع المباريات التي تقام اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات لدوري أبطال أوربا لكرة القدم. ويستضيف دورتموند فريق ريال مدريد حامل لقب البطولة في مواجهة صعبة لكليهما بالمجموعة الثامنة الصعبة التي تضم معهما فريقي توتنهام الإنكليزي وآبويل نيقوسيا القبرصي. ولم يسبق للريال أن حقق الفوز على دورتموند في عقر داره سيجنال إيدونا بارك كما تبدو المؤشرات ضد حامل اللقب الذي يواجه العديد من المشاكل في الموسم الحالي فيما تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لدورتموند. وفيما يعاني ريال مدريد من مشكلة حقيقية في ترجمة الفرص التهديفية التي تتاح له إلى أهداف، أكد دورتموند قدراته التهديفية العالية بتسجيل 19 هدفا في المباريات الست التي خاضها بالدوري الألماني (بوندسليجا) في الموسم الحالي حتى الآن. ويتصدر الملكي المجموعة الثامنة في دوري الأبطال بعد فوزه الكبير 3 / صفر على آبويل نيقوسيا في بداية رحلة الدفاع عن لقبه الأوربي فيما يحتل توتنهام المركز الثاني في المجموعة بفوزه الثمين 3 / 1 على دورتموند في الجولة الأولى من مباريات المرحلة. ورغم هذا، يواجه الريال مهمة صعبة للغاية في مباراته المرتقبة على ملعب دورتموند حيث يفتقد جهود ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو وبديله ثيو هيرنانديز كما يفتقد جهود مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة للإصابة بالإضافة لتراجع مستوى خط الهجوم بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي جاريث بيل. ويرى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للمرينجي أن المشكلة التهديفية لكريستيانو رونالدو ستختفي وأن اللاعب البرتغالي قادر على العودة سريعا لهز الشباك. وفي المقابل، يطمح دورتموند إلى استعادة اتزانه أوربيا بعد الهزيمة أمام توتنهام في المباراة الأولى. ويخوض الفريق الألماني المباراة اليوم الثلاثاء بمعنويات مرتفعة للغاية وثقة كبيرة لاسيما وأنه هز الشباك 19 مرة في ست مباريات بالبوندسليجا مقابل هدف واحد فقط في شباكه. وكان ريال مدريد ودورتموند التقيا في دور المجموعات للبطولة نفسها في الموسم الماضي وانتهت كل من المباراتين بالتعادل 2 / 2.

ضيافة ابويل

وفي المباراة الثانية بهذه المجموعة، يحل توتنهام ضيفا على آبويل نيقوسيا حيث يسعى توتنهام لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي أملا في تصدر المجموعة. وفي المجموعة الخامسة التي تتساوى فيها فرق ليفربول الإنكليزي وإشبيلية الإسباني وماريبور السلوفيني وسبارتاك موسكو الروسي برصيد نقطة واحدة، يحل ماريبور ضيف على إشبيلية ويلتقي سبارتاك موسكو نظيره ليفربول. وقال جوردان هيندرسون قائد فريق ليفربول، في تصريحات على موقع ناديه بالإنترنت، إن الفوز 3 / 2 على ليستر سيتي كان النتيجة المناسبة التي يحتاجها الفريق قبل مباراة الغد. وأوضح: هذه النتيجة ستمنحنا ثقة جيدة، ونأمل في مواصلة العروض الجيدة وتحقيق الانتصارات. وفي المجموعة السادسة، يصطدم مانشستر سيتي الإنكليزي بفريق شاختار دونيتسك الأوكراني في صراع مبكر على قمة المجموعة بعدما حقق كل منهما الفوز في مباراته الأولى حيث فاز مانشستر 4 / صفر على فينورد روتردام الهولندي في عقر داره وتغلب شاختار 2 / 1 على نابولي الإيطالي. وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يلتقي نابولي وفينورد في مواجهة مثيرة بين الجريحين. ويسعى بشكتاش التركي إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة السابعة عندما يستضيف لايبزج الألماني فيما يحل بورتو البرتغالي ضيفا على موناكو الفرنسي. وكان بشكتاش تغلب على بورتو 3 / 1 في الجولة الأولى فيما تعادل لايبزج وموناكو 1 / 1

إحصائية مثيرة

لم يستهل ريال مدريد موسمه الجديد في بطولة الدوري الإسباني بالشكل الأفضل، حيث أصبح في الأسابيع الأولى من المسابقة يبتعد عن غريمه التاريخي برشلونة بسبع نقاط كاملة في جدول الترتيب، كما أخفق في حصد النقاط الكاملة (ثلاث نقاط) في 50 بالمئة من مبارياته.

ولا تعد حصيلة ريال مدريد من الأهداف في مستهل الموسم سيئة، ولكن مقارنة ببرشلونة فهو سجل نصف عدد أهداف غريمه التاريخي تقريبًا. وقالت صحيفة أس الإسبانية أن برشلونة أحرز 20 هدفا، فيما سجل ريال مدريد 11 هدفا في الدوري الإسباني. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ما يثير قلق ريال مدريد في هذه الإحصائية، فقد استغنى النادي الملكي هذا الصيف عن ثلاثة من لاعبيه لم يحظوا بمكان في التشكيل الأساسي للفريق، ليتألقوا مع فرقهم الجديدة ويسجلوا أهدافا في دورياتهم أكثر من تلك التي سجلها الفريق المدريدي بالكامل.

وكشفت أس أن الثلاثي ألفارو موراتا وخاميس رودريجيز وماريانو دياز، الذي قرر ريال مدريد إعارتهم أو بيعهم لأندية أخرى، أحرزوا 12 هدفا هذا الموسم، بفارق هدف واحد عما سجله النادي الملكي بأكمله. وأنعش رحيل الثلاثي المذكور خزينة ريال مدريد بـ 80 مليون يورو، قد تصل إلى 115 مليون و200 ألف يورو، إذا فعّل نادي بايرن ميونيخ الألماني بند الشراء في عقد إعارة اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز. وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد احتاج إلى 96 تسديدة على المرمى لتسجيل أهدافه الـ 11، كما أشارت إلى أن نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، سدد 18 مرة على المرمى ولكنه أخفق في تسجيل أي أهداف حتى الآن في الليجا.