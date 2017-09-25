أتلانتا يخطف تعادلاً قاتلاً من فيورنتينا

{ روما – وكالات: تمكن فريق أتلانتا، من اقتناص تعادل قاتل بهدف لمثله من مضيفه فيورنتينا، على ملعب أرتيميو فرانكي، في ختام منافسات الجولة السادسة للدوري الإيطالي. وبذلك، ظل الفارق كما هو بين الفريقين، حيث ارتفع رصيد أتالانتا إلى 8 نقاط في المركز التاسع، بفارق نقطة وحيدة عن فيورنتينا الذي تراجع للمرتبة 12 . افتتح الجناح الشاب فيديريكو كييزا النتيجة مبكرا لصالح أصحاب الضيافة (ق12)، بينما أضاع الأرجنتيني أليخاندرو جوميز فرصة تعديل النتيجة بعدما أهدر ركلة الجزاء التي احتسبت للزوار في الشوط الثاني، بعدما تصدى لها الحارس ماركو سبورتييلو (ق62). ولكن رفض لاعبو أتلانتا الاستسلام وكان لهم التعادل كما أرادوا، بتسديدة قوية من السويسري ريمو فريلير في الوقت القاتل من النصف الثاني (ق90+5).