أزمة الثقة تطارد مدريد قبل قمة دورتموند

غياب مارسيلو وبنزيمة وتراجع مستوى بيل يقرع ناقوس الخطر

{ مدن – وكالات: رغم البداية القوية في الموسم الحالي، من خلال الفوز بلقبي السوبر الأوربي والإسباني عن جدارة، لن يكون ريال مدريد الإسباني قادرا على التباهي بقوة بأنه حامل لقب دوري أبطال أوربا لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوربا هذا الموسم. وتوج الريال بلقب السوبر الأوربي على حساب مانشستر يونايتد الإنكليزي، ثم سحق منافسه التقليدي العنيد برشلونة 5 ـ 1 في مجموع مباراتي الذهاب والغياب في السوبر الإسباني، ليستهل الموسم بشكل رائع، قبل أن يبدأ مستواه في التراجع بشدة خلال المباريات التي خاضها في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني. وخلال المباريات الست التي خاضها الفريق حتى الآن في رحلة الدفاع عن لقبه المحلي، حصد الريال 11 نقطة فحسب حيث حقق ثلاثة انتصارات في المباريات التي خاضها خارج ملعبه، فيما لم يحقق أي فوز على ملعبه في الدوري الإسباني هذا الموسم. وخسر الريال على ملعبه يوم الأربعاء الماضي أمام ريال بيتيس، فيما سبق له التعادل مع فالنسيا وليفانتي. وأكدت مباريات الفريق في الدوري الإسباني هذا العام أن الفريق يعاني من أزمة ثقة، وأنه ليس قادرا على ترجمة الفرص التي تتاح له إلى أهداف في مرمى منافسيه مما وسع الفارق الذي يفصله عن برشلونة المتصدر إلى سبع نقاط، بعد 6 مراحل فقط من بداية الدوري. ولهذا، ينتظر أن يواجه الريال مشكلة حقيقية في مباراة الغد التي يلتقي فيها دورتموند الذي يسير بخطى جيدة في الموسم الحالي. ويضاعف من صعوبة المهمة على الريال في مواجهة دورتموند غياب بعض اللاعبين البارزين في صفوف الريال، وفي مقدمتهم الظهير الأيسر مارسيلو، وبديله ثيو هيرنانديز للإصابة فيما يعاني الفريق من تراجع المستوى الفني والبدني لثلاثي الهجوم الناري المعروف بلقب (بي بي سي) والمكون من الفرنسي كريم بنزيمة الذي سيغيب عن المباراة للإصابة، والويلزي جاريث بيل والبرتغالي كريستيانو رونالدو. وكان الريال التقى دورتموند في دور المجموعات لدوري الأبطال أيضا في الموسم الماضي، ولكنه فشل في التغلب على دورتموند في المباراتين حيث تعادل في كليهما 2 ـ 2 . وأعرب مارك بارترا مدافع دورتموند، والنجم السابق لبرشلونة الإسباني، عن ثقته في قدرة فريقه على إسقاط الريال في مباراة الغد. ولم يخسر دورتموند أي مباراة في الدوري الألماني (بوندسليجا) هذا الموسم، كما يعتلي صدارة جدول المسابقة برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل واحد. كما ارتفعت معنويات دورتموند بشكل هائل قبل مباراة الغد، وذلك بعد الفوز الكاسح 6 ـ 1 على بوروسيا مونشنكلادباخ في البوندسليجا ويمتلك دورتموند أفضل دفاع من بين جميع الفرق الأوربية الكبيرة حتى الآن، حيث اهتزت شباك الفريق مرة واحدة في البوندسليجا هذا الموسم فيما سجل لاعبوه 19 هدفا. ويواجه دفاع الريال مهمة متوسطة المستوى في مباراة الغد، نظرا لغياب بنزيمة عن خط هجوم الريال للإصابة علما بأن وجود بنزيمة يسهل المهمة على رونالدو وبيل، حيث يجيد اللعب وظهره نحو مرمى المنافس. ومع غياب بنزيمة، لا يشعر كل من بيل ورونالدو بالسعادة لتحمل أعباء ومهام بنزيمة في قلب الهجوم. وأظهرت صحيفة أس الإسبانية الرياضية، المشاكل التي يعاني منها هجوم الريال في الموسم الحالي وذلك من خلال إحصائية أبرزت ضعف قدرات الفريق على ترجمة الفرص التي تتاح له إلى أهداف. وذكرت الصحيفة أن الريال احتاج لتسديد 96 كرة حتى يسجل 11 هدفا في الموسم الحالي حتى الآن. كما ظهر رونالدو مفتقدا للكفاءة الهجومية التي كانت تميزه في الماضي حيث سدد 18 كرة في المباراتين اللتين خاضهما حتى الآن في الدوري الإسباني ولكنه لم يسجل أي هدف حتى الآن. كما أصبح مستوى بيل في بؤرة لضوء، وسجل اللاعب هدفين في الدوري الإسباني هذا الموسم ومنحه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال راحة من مباراة الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس من أجل إعداده بشكل أفضل للمباراة الأكثر أهمية أمام دورتموند. وخلال مباراة الفريق أمام ألافيس، ارتدى لاعب الوسط الشاب داني سيبايوس ثوب الإنقاذ وسجل هدفي الريال ليفوز على مضيفه 2 ـ1 . ولكن ليس من المرجح أن يحتفظ اللاعب بمكانه في تشكيلة الفريق خلال مباراة الغد، حيث ينتظر أن يعود زيدان للرباعي الذي سبق له تجربته أوربيا ويثق في قدراته بشكل تام وهو الرباعي المكون من إيسكو والألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي كاسيميرو. وغاب كروس عن مباراة ألافيس بسبب إصابة في الضلوع ولكنه سيكون جاهزا لمباراة الغد، فيما حصل مودريتش على راحة وجلس بجوار بيل على مقاعد البدلاء في مباراة ألافيس استعدادا لمباراة الغد. وتعرض زيدان لانتقادات قبل أسبوع بسبب إخراج مودريتش من مباراة الفريق أمام ريال بيتيس، لتنتهي المباراة بفوز بيتيس 1 ـ 0 . والحقيقة أن زيدان يواجه استفسارات وانتقادات عديدة بسبب المستوى المتواضع للفريق في الموسم الحالي بعد شهور قليلة من فوزه بلقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال الأوربي في الموسم الماضي. ويستطيع دورتموند استغلال هذه الفرصة، وتحقيق الفوز على الريال بعدما أصبحت المدة الحالية فرصة ذهبية لأي فريق يريد تفجير مفاجأة أمام الريال.