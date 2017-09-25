سيرة ومسيرة المدني إمام الوحدة وأستاذ المراجع

قراءة في كتاب الطريق إلى بعقوبا

فاضل عبود التميمي

ديالى

تسعى هذه المقالة إلى قراءة كتاب (الطريق إلى بعقوبا) لمؤلّفه د. عبد الحليم المدني الصادر عن دار سطور في بغداد 2017، مبتدئة من العنوان العلامة اللغويّة التي تنفتح على دالّ يتضافر مع مدلول، فهي بحسب سيميائيّة العتبات كتلةٌ مطبوعةٌ على صفحة غلاف الكتاب الأول حاملة لمصاحبات أخرى مثل:اسم المؤلف، أو دار النشر ،أو غيرهما،المهم في العنوان سؤال الكيفيّة، أي كيف يمكننا الاقتراب منه بوصفه نصّا قابلا للتحليل، والتأويل بحسب قراءة د.عبد الحق بلعابد في كتابه (عتبات) الذي أسهم في تفكيك صرامة العنوان-أي عنوان- تمهيدا للدخول إلى فضائه، فهو-والحال هذه-بصمة المؤلّف الأولى المكتنزة بغنى المدلول،والمفتقرة إلى رحابة التفصيل.

يرى(جيرار جنيت):أنّ للعنوان وظائف أربعا:التعيين:أي تعيين اسم الكتاب الذي به سيشتهر ،ويُتداول، والوصف:أي تحديد مضمون الكتاب،والإغراء:أي إغراء القارئ باقتنائه،والإيحاء:أي التلميح بقيمة الكتاب التي تسهم في تقبله،وهذه الوظائف تبدو واضحة في عنوان (الطريق إلى بعقوبا)الذي يشير صراحة إلى سبيل يفضي للوصول إلى مدينة بعينها اسمها (بعقوبة).

ما يميّز عنوان الكتاب اشتماله على عنوان مواز:(سيرة ومسيرة الإمام السيد عبد الكريم المدني)ليكون هذا العنوان الموازي بنية علاميّة لها سمة الشارح،والمفسّر للعنوان الرئيس:الأصلي،بوصفهاعنصرا من العناصر الأساسيّة التي دخلت الثقافة المعاصرة بحسب رؤية د.عبد الحق بلعابد التي تحيل على النوع النثري للكتاب :سيرة ومسيرة.

وإذا كانت السيرة-في الكتاب-تعني:الغيريّة التي يعمد فيها مؤلّف ما إلى كتابة سيرة إنسان ما بقصد،فلنا أن نقف قليلا عن(المسيرة)التي جاءت معطوفة على السيرة كاشفين عند دلالتها من خلال السؤال:هل لهذه المسيرة من علاقة بالسيرة؟ لا شكّ أن المسيرة هي التجسيد الحي للسيرة التي من خلالها يصبح للسيرة كيان ملموس يمكن الوقوف عنده، وتحليل محتواه.

عنوان مواز

ما يثير الانتباه في العنوان السابق اشتماله على عنوان مواز ثان (إمام الوحدة وأستاذ المراجع 1320هـ-1411هـ/ 1899م- 1991م)،وهذا الاشتمال يندر وجوده في المتون والمؤلفات المعاصرة، ليس لأنه طويل، بل لأنّه استثنائيّ وقد انبثقت منه وظيفتان الأولى مكانيّة اعتبارية تتعلق بمنزلة السيد الدينيّة التي اقترنت بالإمامة التي ورثها عن أجداده، فضلا عن الاستاذيّة التي هي درجة في العلم تحيل على أنه متبوع،والوظيفة الأخرى زمنيّة تتعلق بالحقبة التي عاشها السيد المدني بين تاريخين.

اشتمل الكتاب على(المبتدأ)الذي كان بمنزلة المقدمة له،وقد احتوت جملة من المسائل التي لها علاقة بالعنوان الذي أراده المؤلّف جامعا لما في الكتاب بعبارة واحدة تليق بالمحتفى به:السيد عبد الكريم المدني، وتفي مدينة بعقوبة حقّها المستحق فكان طريق(كازانتزاكيشس)لصق ذاكرة المؤلف،وهو يستحضر الطريق إلى (بعقوبة)مهتديا بنسائم(ديالى)،و(خريسان)التي لها فعل السحر في نفسه،ثمّ أفصح في المبتدأ نفسه عن مشروع تأليف الكتاب مذ كان حلما إلى أن صار حقيقة، فضلا عن حديثه الدقيق عن طريقة جمعه المعلومات،والإشارة إلى مَنْ أعانه في التأليف،وسبب رسم(بعقوبا)بالألف كما وردت في كتابات المؤرخين القدماء، والإهداء الذي جاء بعد(المبتدأ)على خلاف ما تعارفنا عليه في المؤلفات التي تضع الإهداء بعد العنوان إي قبل المقدمة، فضلا عن عشرة أقسام كانت بمنزلة الفصول للكتاب الذي ساح في سيرة المغفور له السيد عبد الكريم المدني-رحمه الله-بدءا من الولادة حتى الوفاة مع تداخل ضروري،وخروج عن الموضوع كلما اقتضت الحاجة التي قدّرها المؤلف.

كان(أول الطريق)بمنزلة الفصل الأول من الكتاب،وفيه أفاض المؤلف في الحديث عن علاقته بالسيد عبد الكريم بوصفه والدا حنونا،ومعلما شغوفا بتربية أسرتيه الصغرى:العائلة،والكبرى(بعقوبة)وبلداتها وقراها،فضلا عن حديثه الدقيق عن مكان الأسرة في بيتها البعقوبي،وبيتها النجفي من خلال حضور شخصيّة السيّد في جميع أطوارها،وكان(رياح الخماسين)بمنزلة الفصل الثاني من الكتاب وفيه ابتدأ المؤلف الحديث عن العقد الخمسيني من تاريخ السيّد،وهو موزّع بين بَعقوبة والنجف مع حديث خاص عن المؤلف،ودخوله إلى المدرسة الابتدائية في بَعقوبة، وحديث شيّق عن معلميه، وابرز أصدقائه.

وكان(تموز العراقي…وما بعده)فصلا ثالثا خاصّا عن حركة 14تموز 1958وما تلاها من احداث جسام، وأثر السيّد في إشاعة المحبّة والسلام في ربوع ديالى، فيما كان(بيت مال المسلمين) الفصل الرابع من الكتاب،وفيه أباح المؤلف عن سيرة السيد مقرونة بزهده،وحرصه على أموال الناس،فضلا عن أحاديث خاصّة عن الأسرة، وطبائع السيّد،وبعض من أخبار الأهل،وكان الفصل الخامس بعنوان(تحوّلات الستين)وفيه حديث مسهب عن سنوات العقد الستيني،والتحولات السياسيّة، والثقافيّة التي شهدته،وصولا إلى كليّة الآداب جامعة بغداد التي ضمّت المؤلف إلى طلابها في العام 1961م.

أما الفصل السادس من الكتاب فقد كان عنوانه(بوصلة السبعين)وفيه أماط اللثام عن أهم أحداث العقد السبعيني وأثرها في حياة السيّد وأسرته،فيما كان الفصل السابع موسوما بـ(نفق الثمانين)الذي جعله المؤلّف خاصّا بأحداث الثمانينيات،وكذا الحال في الفصل الثامن(مشارف التسعين)الذي خصّص لمسيرة السيد،وعائلته في العقد التسعيني،ولا سيّما الحديث عن وفاته-رحمه الله-وكيف فجع الناس لفقده،وختم الكتاب بـ(اختراق الآفاق)الذي خُصّص للحديث عن مرحلة ما بعد رحيل السيد، وأثر عائلته في حمل رسالته الكبرى في الحياة.

اعتمد المؤلف د. عبد الحليم المدني منهجا تاريخيّا في تأليف الكتاب انفتح على رؤى وصفيّة، وأخرى استقرائيّة مالت إلى التحليل،وقد تعزّز المنهج عنده من خلال

خطّة تأليف اعتمدت:

1- الذاكرة:

اعتمد المؤلف د.عبد الحليم على ذاكرته اعتمادا واضحا وهو يديم الصلة مع الماضي مستذكرا سلسلة من الحوادث،والمواقف التي تستحق إعادة الإنتاج، والتذكير بمدلولاتها، ويقف قارئ كتاب (الطريق إلى بعقوبا) في نهاية المطاف عند قدرة المؤلّف الجامعة لشتى أنواع الاستذكارات الثقافيّة، والسياسيّة، والعامّة، والخاصّة التي كان من خلالها متمكّنا في بناء كتاب قادر على امتصاص أشدّ الحوادث والحكايات تنوّعا، مع قدرة على تحليلها، أوتأويلها، وهضمها، وتمثلها لغرض تحويلها إلى تاريخ، فالاستذكار عند الدكتور(المدني)يعتمد دقّة الاسترجاع الذي مارسه داخل النصّ،وقد تضافر الحرص معه وهو يحتفي بالقيمة الحقيقيّة للإنسان صاحب السيرة العطرة، متجاوزا في أحايين كثيرة ذاكرته إلى ذاكرة شقيقاته العلويات: أحلام، وإنعام، والدكتورة ابتسام كي يستدعي الماضي إلى حاضر الكتابة والتأليف.

وليس بعيدا عن يقظة ذاكرة (الدكتور المدني)، ونشاطها فإنّ قارئ الكتاب يستطيع أن يدرك ولع المؤلف بالتاريخ الذي جعله معيارا لصحّة الذاكرة،وآليّة سردها فقد كان شغوفا بإيراد الحوادث مقرونة بتاريخ حدوثها،وهذا ما أسهم في وضوح لغته وصراحتها التي اقترنت بعبارات دالة على الدقّة،واختيار الالفاظ في إشارة إلى صدق تعامله مع الأحداث،وهو القائل:(كنت أتخيّل أن ذاكرتي ستسعفني بأدق التفاصيل…وحين بدأت الكتابة وانثالت عليّ الذكريات،وجدت أن بعض الأحداث قد أصابتها العتمة، ولم تعد الصورة واضحة في ذهني)،وهذا يعني أنّ سلطة الكتابة عند مؤلف الكتاب اتّخذت مركزيّتها من نقطة انطلاقه نحو الماضي الموثّق،والأشتات اللائذة بين أخاديد الذاكرة، فمن خلالهما تماس مع جملة من الأحداث،ولا سيّما تلك التي تلتمع في سماء الاستذكار، لتكون شاهدا على زمن معيّن.

2- أرشيف السيد:

يعدّ أرشيف السيّد الذي تركه محفوظا في داره قبل أن تعبث به يد جنود الاحتلال الأمريكي مصدرا مهّما من مصادر الكتاب بما احتوى على رسائل،وبرقيات، وطلبات افتاء،ومسوّدات رسائل مرسلة،وأخرى مستقبلة كان السيّد عبد الكريم المدني-رحمه الله- حريصا على أن يحتفظ بها إيمانا منه بأهميّة ما فيها من مضمون فكري ذي صلة بالتاريخ، فضلا عن نصوص خطبه التي كان يلقيها من على منبر مسجد وحسينيّة بعقوبة ص336، يرى (جورج ماي) مؤلّف كتاب السيرة الذاتيّة: أنّ المذكرات، والوثائق المؤرشفة مهمّة في إنجاز كتابة السيرة؛لأنّها تحيل على إشعاع الماضي بما تملك من مضامين سرديّة،وإحالات،والذاكرة عنده لا تفي بما هو مطلوب فهي مترجرجةٌ،وقلبٌ خؤون لصاحبها،بمعنى أنّها غير كافية لكاتب السيرة كي يكتب سيرة تأخذ به،والقارئ نحو كمال الاتصال؛لأنّ النسيان يفعل في الذاكرة فعل التخريب المتعمد،إذ لابد من وثائق، ومستندات تسهم في استحضار الماضي، وتقديمه لحظة الشروع في الكتابة السير- ذاتيّة.

ومؤلف السيرة-أيّ سيرة -بحسب (ماي) مدار عمله المواد الذاتيّة التي هي ذكرياته الخاصة، وما بحوزته من وثائق وأصول، ومهما عمل من جهد فلا مناص له من أن يكون الخصم، والحكم أي أنّه يرى الوثائق، ويدرك أهميّتها من خلال حساسيّته الخاصّة، بمعنى أنّ الكتابة ولا سيّما الخاصة بسيرة الأعلام المؤثّرة لا بدّ أن تستعين بموارد معيّنة تكون سندا للمؤلّف،وهو يسعى نحو تشكيل حياة مستعادة على الورق تكون بديلة عن حياة حقيقيّة انتهى عمرها البايلوجي ليبدأ عمرها التاريخي:الثقافي الذي عادة ما يقاس بالقرون التي يتجدّد فيها الفكر لتنبثق من خلاله المعاصرة،وهي تحمل سمة التماس بالحياة.

3- الكشكول:

وهو دفتر مذكرات السيد وقد سمّاه(الكشكول في طرائف من المعقول والمنقول) الذي سجّل فيه أهم الحوادث والمناسبات الخاصة بالعائلة،ولاسيّما مناسبة اقتران السيّد بالعلوية والدة المؤلف، ومناسبات الولادات الخاصّة بأولاده، وبناته بخط يده الكريمة فضلا عن المناسبات الأخرى التي كان يذيّلها عادة بالتاريخ الهجري ليصيرهذا الكشكول فيما بعد مرجعا مهمّا من مراجع التوثيق الخاص بالعائلة وبمدينة بَعقوبة.

واتسع كشكول السيد إلى مناسبات كثيرة لا صلة لها بالولادات،والحوادث المهمّة منها ما نعدّه الآن طريفا كما في تسجيله لدخول أول مروحة كهربائية إلى بيته في 2/ 8/ 1951 الذي يعدّ الآن سردا يوثّق دخول نور (الكهرباء) إلى بيوتات بعقوبة.

4- الكتب والمخطوطات:

استعان د.عبد الحليم وهو يؤلف كتابه بعدد من المراجع،والمخطوطات، والصحف التي اعانته في تلمس الحقائق الخاصّة بحياة السيد،أو تاريخ النجف،أو تاريخ مدينة بعقوبة،أو تاريخ مسجدها الحسيني، فهو ينقل بأمانة مثلا عن كتاب د. سعدي عبد الرزاق القيسي(في ذكرى الإمام السيّد عبد الكريم المدني)، فضلا عن مخطوط مؤرخ بعقوبة السيد أحمد الرجيبي الحسيني-رحمه الله- الموسوم بـ(الروضة البهيّة في تاريخ مسجد الحسينيّة)،و(المخطوطة النسبية)التي كتبها السيد عبد الهادي السيد عبد المحسن المدني،وينقل عن بعض الصحف أيضا، فقد نقل عن مقالة الشاعر غزاي درع الطائي(عشرون عاما على رحيل المفكر الإسلامي الموحد السيّد عبد الكريم المدني) المنشورة على صفحات أحد أعداد جريدة الزمان.

5- الروايات:

استعان د.عبد الحليم المدني بعدد من الروايات التي توسّم بها الثقة وهو يعالج بعض الحوادث التاريخيّة التي لم تطلها يد التوثيق،وهذا ما يبدو واضحا في اشاراته المتكررة إلى رواية والدته-رحمها الله- لقسم من الأحداث،فضلا عن روايات شقيقاته أيضا وهنّ يستعنّ بمرويات جدتهنّ لأمهنّ،فضلا عن رواية ابن أخته المهندس مضر المدني،واستعان المؤلف ببعض روايات أصدقائه كما في رواية الحاج مغير الشمري ص83،ورواية الأستاذ سالم الزيدي التي تؤكّد شهرة السيد المدني في لبنان ص92.

ومن يقرأ كتاب (الطريق إلى بعقوبا) يجد المؤلف وقد امتاز كتابه بجملة من الخصائص لعلّ من أهمّها:

1- حضور اللغة الأدبيّة: تحضر اللغة الأدبيّة في الكتاب بوصفها تحصيل حاصل لأمر بديهيّ، فالمؤلف د. عبد الحليم السيد عبد الكريم شاعر معروف، وقاصّ بارع له اسهاماته الادبيّة المعروفة،فضلا عن أنّه قارئ كبير للأدبين القديم والحديث، وأنّ عنوان الكتاب(الطريق إلى بعقوبا)ما كان إلا بسبب أدبيّة المؤلّف،وتعلقه بالأديب العالمي نيكوس كازانتزاكيس الذي كتب مذكّراته التي ترجمها ممدوح عدوان إلى العربية بعنوان(الطريق إلى غريكو)،وقد لمّح المؤلّف إلى ذلك في المقدمة،ولعّل عنوان الفصل الثاني من الكتاب(رياح الخماسين) جاء بتأثير من عنوان رواية الأديب والمترجم الأردني غالب هلسا التي جاءت بالعنوان السابق نفسه، فضلا عن أن لغة الكتاب حاكها أسلوب أدبيّ مال إلى صياغة سرديّة حضرت فيها أركان السرد المعروفة: الزمان، والمكان، والحدث، والشخصيّة.

2- انتقاء الاحداث وعدم تسلسلها: كتب د. عبد الحليم كتابه من أول الطريق، أي من أول اللحظات التي تعرّف فيها على شخصيّة السيد وهو -المؤلف- في الثالثة من عمره مبتدئا من حنان الوالد النقطة التي اختارها المؤلّف لتكون خطّ الشروع نحو اكمال الكتاب، وقد كان منهجه فيها انتقاء الأحداث بعيدا عن تسلسلها التاريخي كي يتيح لذاكرته اقتناص المفيد،والمهم ومن ثمّ التعليق،أو استحضار مقولات الاخرين المؤكدة لمضمون الفصول،ولو عمد المؤلّف إلى السرد التاريخي المتتابع لاحتاج إلى كتابة موسوعة بمجلّدات.

3- بروز ذات المؤلف: برزت ذات المؤلّف في الكتاب بروزا واضحا على صفحات الكتاب، وتكاد في صفحات بعينها تهيمن على السرد وطرائق تشكيل الفصول ولعلّ ذلك البروز ما كان إلا بسبب اقتران وجود المؤلف بشخصيّة السيّد، فهو ولده البكر، وحافظ سرّه،وأقرب خلّانه؛وهذا ما اباح للمؤلف الخوض في مسائل كثيرة كان فيها حاضرا برأيه ورسمه، وقد يصل حضور المؤلف إلى درجة الحديث عمّا هو خاص به((كان يلذ لي أن أقف طويلا على شرفة جدار الحسينية أطل على بيت الملّة غنية أراقب الحصانين في صمتهما، وحركتهما،وفي أكلهما،وشربهما)) ص115: أو في قوله:((مثل لي العام 1950 منعطفا كبيرا في حياتي… في الثاني والعشرين من تشرين الثاني أكملت السنة السادسة من عمري))ص120.

صورة السيد الكبير:

تحضر في الكتاب صورة السيد بحجمها الكبير الذي عُرف بها مذ نعومة اظفاره أعني: تسامحه،وحبّه للجميع،والأهم منهما إصراره على مبدأ التوحيد بين المسلمين،وهذا ما انشغل به الكتاب،ويكاد يكون قطب الرحى الذي ميّز السيد عبد الكريم المدني من غيره من علماء الدين،فكان التوحيد عنده سلوكا اجتماعيا قبل أن يكون سلوكا عقائديّا،ويسرد مؤلف الكتاب عيّنة من حوادث لها دلالات تؤكد فكرة التوحيد عند السيد منها: تواجد زوجة جارة وبناتها الدائم في بيته على الرغم من أنّهم على مذهب أبي حنيفة النعمان يقول المؤلف وهو بصدد سرد حالة هذا الجار: ولشدة تعلّق الحاج محمد علي البدري بالسيد، وفكره،ومنهجه التوحيدي أوقف دار سكناه الوحيدة وقفا خيريّا على حسينية بعقوبة.

ويذكر المؤلّف وهو بصدد التأكيد على فكرة التوحيد أنّ السيد توصل منذ وقت مبكّر في بعقوبة إلى معادلة فكرية حضارية راقية سامية تعتمد مبدأ احترام الآخر في فكره، وعقيدته شرط أن يكون هذا الأمر متبادلا بين الاثنين؛ ولهذا صار السيّد يبحث عن المشتركات بين المذاهب الإسلاميّة ويبتعد عمّا هو مختلف في مؤلفاته، وخطبه، ونشاطاته، ولم يعرف عن السيد طيلة حياته أنّه دعا إلى اعتناق مذهب ما، أو فكرة خارج روح الإسلام.

وممّا هو جدير بالملاحظة هنا أنّ مكتبة الحسين(ع) التي أسسّها في بعقوبة كانت تشتمل على مئات الكتب العلميّة، والأدبيّة، والإنسانيّة، فضلا عن الكتب الدينية التي تمثل آراء المسلمين جميعا، وقد خطب يوما في مدينة الخالص في جمع المسلمين ليقول كلمته التي نصّها:(أنا شيعي…أنا سني) التي ذهبت مثلا سائرا بين الناس، وقد دعا صراحة إلى عدم تسييس الدين ليجعل السياسة في خدمة الدين وليس العكس.

وكان السيد في حياته معنيّا بحبّ أهل ديالى جميعا بغض النظر عن قومياتهم، ودياناتهم، ومعتقداتهم، ومنزلاتهم الاجتماعيّة؛ ولهذا كان يستقبل الصابئة، والمسيحيين ويرحب بهم، ولعلّ صداقة السيّد للدكتور(اسكندر رومان)خير دليل على ما عرف به السيّد المدني من تسامح دينيّ ومذهبيّ، وقد كان كثير السؤال عن أهل الديانات الأخرى،وكان يسهم في حلّ الإشكالات التي يتعرضون إليها بوصفهم جزءا من عائلته الكبيرة.

أجناسيّة الكتاب:

وبعد أن انتهيت من قراءة الكتاب خطر لي أن أسأل أين نضع الكتاب في خارطة أجناس الأدب أهو كتاب سيرة غيريّة؟، أم كتاب ذكريات، ومذكرات؟، أم كتاب مكان تستحضر فيه صورة الزمان؟ أم ماذا؟…بدءا لا بدّ من التنبيه أنّ المؤلّف كان قد ذكر في الصفحة التاسعة من الكتاب ما نصّه:((وهكذا أردت نقل الواقع الذي عشته قريبا من(السيد)وتحت ظله، وجناحه في نمط يجمع بين الذكريات،والمذكرات والسيرة والرواية))، وقد صدق المؤلّف في قوله فالكتاب يجمع بين الذكريات التي هي تدوين أحداث الماضي التي تتعلّق بنشاطات السيد المختلفة،وهي في الكتاب تدوين لحالات قضاها السيد طالب علم في النجف،أو فقيها،أو مصلحا، وهي بمجملها ذات قيمة سرديّة عملت على ردم الثقوب،والفجوات،التي تخلّلت نص الكتاب جرّاء الانتقال السردي من وصف إلى آخر،أو من زمن ومكان معينين إلى غيرهما فتقوم الذكريات برَتْقِ الفجوات، وملئها بمضامين سرديّة مقنعة،فضلا عن إسهامها في تلقي المادة المسرودة وتقريب دلالاتها.

أمّا المذكرات فهي ما دونه السيد في كشكوله من حوادث تتعلق بأسرته الصغيرة، أو أسرته الكبيرة (بعقوبة) ولها أهميّة كبرى؛لأنّها مصدر مهم من مصادر التوثيق التاريخي والسيري، وكذا السيرة التي وجدتها غيريّة، والمقصود بالسيرة(الغيريّة) هنا تلك التي عرّفها د.إحسان عباس بأنها ترجمة حياة الآخرين عن طريق الشواهد، والشهادات، والوثائق، وإنّها بناء على ما سبق سرد يسترجع حياة إنسان منظور إليها من زاوية معينة بوساطة سارد عليم يتحكم في إرادته مؤلف حقيقي هو بالتأكيد هنا الدكتور عبد الحليم عبد الكريم المدني. بقي أن نقف عند(الرواية) لنرى ما المقصود بها في النص السابق؟، الرواية كما وردت أشتاتٌ منها في الكتاب ما رواه أهل بيت السيد، والمقربون منه، وأصدقاؤه عن سيرة السيرة وأقواله،وأفعاله،وما عرف عنه،وهي بمختلف مصادرها في الكتاب قدّمت صورة واضحة عن السيد وطبيعة سيرته. كتاب(الطريق إلى بعقوبا سيرة ومسيرة الإمام السيد عبد الكريم المدني إمام الوحدة وأستاذ المراجع 1320هـ-1411هـ/ 1899م- 1991م)ن وع من الكتابة التي تجمع بين الذكريات، والمذكرات، والسيرة، والرواية بقصد تقديم صورة كاملة عن حياة السيد في طوريها: النجفي، والبعقوبي تتخللها وقفات ذاتيّة تحيل على ذات المؤلّف،فضلا عن وقفات أخرى تحيل على تاريخ العراق الحديث،وتاريخ مدينة بعقوبة الاجتماعي.