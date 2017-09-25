ثقافتنا السلبية

مرحلة جديدة

عند نقطة العبور يتساءل الروائي المصري جمال الغيطاني عن ابي حصيرة ،والضجة التي تقام له كل عام .وحتى لا نغرق في الموضوع ،ويصيبنا الملل نوجز مرافعات الغيطاني عن ابي حصيرة ،ذلك القديس اليهودي الذي يحتفل الوافدون الاسرائيليون الى مصر من باب السياحة ،والسماحة فتكمد بعض نفوس المصريين ،ويظهر الاحتجاج على وجوههم واشارات ايديهم عن بني اسرائيل في الغضب .

وهنا يتساءل الروائي الغيطاني لماذا ؟وما المشكلة ؟ويفتح ابوابا للجواب يقول :اذا كان التطبيع الثقافي قد تعثر منذ ثلاثة عقود ؛فان التطبيع الزراعي في ريف مصر تم على اوسع نطاق مع وجود الخبراء،الزراعيين الاسرائيلين ،والتطبيع الاقتصادي بلغ اعلى درجات له ويبلغ الحد عند الغيطاني ان يقول:ان محاولات اسرائيل للتغلغل في المجتمع المصري لاستثمار اتفاقية كامب ديفيد الى اقصى حد .

هذا ما يحدث من صراع في المجتمع المصري هو اعمق الى الغور ،واجدى ان يظهر للقارئ رغم تفرد القطاع الفني في مصر بالجدارة والتغطية على مستجدات المجتمع المصري بارزةوجديرة بالتغطية ،لا ان يظهر للعراقي في مشهد سينمائي منكسرا مثبورا من الارهاب وخط الطريق الى بغداد سالك للانتهازيين والانتحاريين مع تشويه لثقافة البلد وتماسكه الاحتماعي.اذن هي السياسة التي تقلب القدور وتظهر سوادها ، وتفتش عن الحبة كما يقول المثل لتجعل منها كبة . لماذا لا تعالج بعض الاصوات التطبيع الزراعي رغيف العيش من بذور تغلغلت ،ورسمت من السهل ،والجبل ،وغدران المياه في الواقع المصري.

تطورات جديدة

لقد كان الاعلام العربي يصور مشاهد العنف والارهاب في العراق بانها متجذرة ،وليست من التطورات الجديدة التي ظهرت بعد عام 2003/ وان كثيرا من الافلام المصرية جعلت من الارهاب مادة لها ؛وهذا لا شك فيه لمعالجة ظواهر مدانة في المجتمع،ولكن ان تلغي حق الضحايا من التفجير ،وان تكون مناسبات الملهى المصري خير ما يسئ لنا من ضيوف يدفعون المال وان يضحكون على الكلام الذي يتناول الارهاب عندنا . الان..مايدور في مصر من احداث عن الارهاب في سيناءاستطاعت فيه مصر بعدما دخل الارهاب اليها من محاربة ذلك بفلم (حرب وجود)فيه مشاهد عن بطولة قواتنا العراقية المسلحة قد خفف من اسلوب التعامل الادبي والفني مع اوضاع العراق ،يوم نزلت عليهم ،ليعرفوا بشاعة العنف وفضاعة الارهاب ،حتى اخذنا نسمع الاناشيد الوطنية العسكرية في مناسبات كثيرة من القنوات المصرية ،وبدا بعضهم يميز غايات العمل الفني في الفلم المصري بالضحك والتشفي من الضحية ،وعدم ذكر الحقيقة باسلوب ابتزازي فاضح ،ولماذ يزج اسم العراق بالدمار ،والارهاب دون ذكر سماسرة المنظمات المتعاطفة مع الارهاب ،حتى كشف مؤتمر الرياض عن رهان الارهاب ،والعامل فيه والمتعاون معه من جرائم كثيرة دفع ثمنها الاطفال ،والنساء وما تلاحق من احداث غزو تنظيم داعش في 10/6/2014. كنا نامل ان نجد الاعلام العربي يعمل على تحقيق غاية الابداع ،وتصوير المواطن العربي بصورة الباحث عن الامل ،وليس الملازم للذل والخضوع للفقر .

الان انكشفت صورة الزيف في الاعلام العربي في التعامل بصورتين مختلفتين في تصوير مشاهد مبالغ فيها لدفع المشاهد لان ينظر بسوداوية لذلك المجتمع الذي وقع ضحية منظمات عملت على الارهاب ، واخفاء صورة البطولة والتضحية في صد الاعداء ..من تقنيات العولمة .

سر قوة

ان المؤسسات العسكرية الاجنبية يدرس بعضها عن سر قوة المقاتل العراقي ومن يشاركه من فصائل وسرايا دخلت الحشد الشعبي واصبحت مؤسسات تابعة لوزارة الدفاع العراقية وقدمت تضحيات كثيرة اضافة الى عملها الانساني مع النازحين تقاسمهم ارزاق المعركة .

ان ثقافتنا السلبية والتي تبرز على صفحات جرائدنا هي للتقويم ،والتحليل وهذا امر واجب ،ولكن ان تستغل الاحداث وتطلق العنان لالسنتنا تلوك به في كل محفل ومكان في حين تكون على جهل تام ،وعدم دراية بما يحصل للمجتمعات العربية من استهداف للبنية الاجتماعية والاقتصادية في تلك البلدان فهذا ما لا يمكن ان نقف معه وان الواجب الملقى على ثقافتنا الان هو ان نصدر الابداع ،ان ننتهي من الملازمة المريضة والمحمومة للقنوات تستضيف حسب اهوائها المريضة وان تلمع في الكلام وهي عاجزة عن سلبيات مجتمعاتها ولواقع الفتن فيها والتي لا تحتاج الى الشكوك والظنون .

هي مرحلة جديدة يجب ان نضع لها ما ينفع مجتمعنا في تقدمه ورقيه،رغم الهنات هنا وهناك والتي لا تساوي شيئا امام زوال التحديات المحدقة بنا ثقافة مجتمع يدعو الى السلام .واحسب ان الضجة في مصر عن ابي حصيرةستظل تؤرق المتسائلين عن الغاية من الاحتفال بذلك القديس اليهودي ،ولتكن الثقافة الايجابية هي ما يميزنا في بلادنا.

علي ابراهيم عبود – البصرة