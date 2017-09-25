منح الصفوف المنتهية فرصة لإجراء إمتحانات الدور الثالث

نائب لـ (الزمان): البرلمان يتخذ إجراءات ضد الإستفتاء ويحسم تداعياته غداً

بغداد – الزمان

ناقش مجلس النواب تداعيات الازمة السياسية الخاصة بإستفتاء اقليم كردستان والتصويت على قرار نيابي يتضمن الزام رئيس الوزراء حيدر العبادي بالحفاظ على وحدة العراق ونشر قوات عسكرية في المناطق المتنازع عليها . وقال مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو لـ (الزمان) امس ان (البرلمان صوت برئاسة سليم الجبوري على قرار نيابي تضمن عد اجراء الاستفتاء غير دستوري ومخالف لاحكام المادة 1 والزام العبادي باتخاذ الاجراءات كافة للحفاظ على وحدة العراق واصدار اوامره للقوات العسكرية بالانتشار في المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها محافظة كركوك)، مؤكدا ان (القرار شدد على تنفيذ القرارات المتخذة للمجلس الوزاري للأمن الوطني وتنفيذ إستراتيجية المصالحة الوطنية على قاعدة تغليب الهوية الوطنية للشعب والعمل على اعادة النازحين الى مناطقهم وتهيئة الوسائل لتحقيق هذا الهدف باعادة الاعمار في المناطق المتضررة)، مضيفا (واتخاذ الاجراءات التنفيذية الصادرة من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنها اقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم واستمرار جميع الموظفين الاكراد في المناصب ممن لم يشاركوا في الاستفتاء، وعلى الحكومة استدعاء السفراء والممثلين للدول لمعرفة موقفهم بشأن الاستفتاء وغلق المنافذ الحدودية التي تقع خارج السلطة الاتحادية وعد البضائع التي تدخل منها بضائع مهربة)، مبينا ان (القرار تضمن اعادة الحقول الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها الى وزارة النفط ومنع اي سيطرة لاي قوة تابعة للاحزاب الكردية و الشركات العاملة بالتنقيب ومقاضاتها دوليا لمنع تهريب النفط وعدم السماح بالتصدير الأ من خلال الحكومة المركزية وإعادة النظر في جميع النفقات السيادية والرواتب والتقاعد للموظفين الاتحاديين الذين شاركوا في الاستفتاء).

قرار التربية

وتابع ان (البرلمان صوت ايضا على قرار لجنة التربية النيابية بالتنسيق مع وزارة التربية يتضمن السماح لطلبة الصفوف المنتهية بمنحهم فرصة اداء امتحان الــدور الثالث وتحسيــن المعــدل وكذلك التصويت على الغـاء قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القاضـي بمنـع المستضافيــن للعام 2016-2017 مــن النقـل الـــــى جامعات سكناهـم اسوة بالطلبة الاخرين بالاضافة الى التصـويت على اعضاء اللجنــة التحقيقيــة بشأن المخطوفيــن)، واكد اوغلو ان (مجلس النواب قرر ايضا ارجاء تقريرعمل لجنة الخبراء لاختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكذلك تأجيل تعديل قانون المفوضية)، وتابع ان (جلسة غد ستشهد تضييف العبادي لمناقشة تداعيات الاستفتاء من اجل حسم هذا الملف واتخاذ اجراءات بشأنه). من جهته طالب الجبوري بأتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية وحدة العراق لان مايجري يثير القلق وله اثر كبير على العملية السياسية في البلاد. وقال الجبوري خلال الجلسة انه (رغم المحاولات والتحركات المحلية والدولية للحيلولة دون اقامة الاستفتاء في كردستان الا ان الاقليم مضى به بخلاف الدستور)، مطالبا الحكومة بـ(التحرك الجاد لاتخاذ الاجراءات كافة لحماية وحدة العراق لان مايجري امر يثير القلق وسيكون له اثر كبير على العملية السياسية)، مؤكدا (حرص البرلمان على بقاء الاقليم جزءا من العراق وعدم انجرار الشعب الى قرارات تؤدي الى ازمة)، لافتا الى ان (البرلمان امام موقف تاريخي فرضته الازمة التي تريد ان تعصف بالعراق واستقراره وتاريخه مما يتطلب مساندة الحكومة في اتخاذ قرارات واضحة وجريئة تحافظ على الامن والاستقرار والشراكة كون ما يجري ينذر بمرحلة خطرة الامر الذي يتطلب معالجة ماجرى حتى لايكون سابقة يمكن الارتكاز عليها مستقبلا). فيما اكد عضو لجنة التربية النيابية رياض غالي ان اجراء امتحانات الدور الثالث للسادس الاعدادي وتحسين المعدل لن يشمل طلبة الصفوف المنتهية من الذين لم يؤدوا امتحانات الدور الاول. وقال غالي في تصريح امس ان (قرار الدور الثالث حدث فيه لغط ومناقشات بشأن المشمولين به حيث تم الاتفاق والتصويت على القرار بشمول الصفوف المنتهية للمراحل السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الاعدادي)، واضاف ان (القرار سيشمل الراسبين بالدور الثاني فقط، ولن يشمل الطلبة الذين لم يؤدوا امتحانات الدور الاول).