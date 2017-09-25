نتنياهو أعلن عام 2014 تأييد بلاده لإستقلال كردستان ومظاهرة بالقدس تأييداً للإستفتاء

باحث: إسرائيل ستستفيد إقتصادياً وأمنياً من دعمها للدولة الجديدة

رام الله – الزمان

شارك المئات من الإسرائيليين الأكراد الذين تمّ استجلابهم إلى فلسطين، في مظاهرة بالقدس المُحتلّة، تعبيرًا عن تأييدهم لاستقلال إقليم كردستان العراق، وإقامة الدولة المُستقلّة، ورفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيليّة والكردية خلال المظاهرة، التي نظّمها ما يُطلق عليه في تل أبيب اتحاد مهاجري كردستان.

ونقل مراسل موقع رأي اليوم في الناصرة عن إيدي كوهين وهو باحث إسرائيلياً، ومحاضر في جامعة بار إيلان، وصاحب دراسة تحليلية لكتاب محمود عباس قوله امس إنّ الاستفتاء حول مستقبل إقليم كردستان العراق، سيقرر الشعب من خلال مشاركته بهذا الاستفتاء، إذا ما كان يريد الإنفصال عن العراق وإعلان دولته المستقلة، أمْ البقاء في إطار الدولة العراقية، حيث تعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات لتحقيق حلم طال انتظاره لسنوات طويلة وإعلان دولة كردستان. وتابع قائلاً في فيديو نشره على موقع يوتيوب (لا اعتقد بأنّ هناك أيّ تغيير في موقف الحكومة العراقية الحالية عن موقف الحكومات السابقة بالنسبة لمسألة الاستقلال، فالحكومة المركزية والشخصيات السياسية العراقية التي أعلنت بأنها ضد استقلال إقليم كردستان، يقولون إنّ الكرد مثلهم مثل الآشوري أوْ التركماني أو الإيزيدي هم جزء من المجتمع العراقي ولا يمكن أنْ ينفصلوا عن وطنهم العراق). وبرأيه، فأن (هناك اختلافاً كبيراً بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية حول إدارة نفط كردستان، وهناك خلاف حول إرجاع واردات النفط إلى بغداد من عدمه، وكان هناك دعم غير مسبوق لإقليم كردستان من قبل المملكة العربية السعودية في المدة الأخيرة، واعتقد ان هذه الخطوة قد جاءت للانتقام من تركيا التي تقف بصف دولة قطر في الأزمة الخليجية. أمّا بالنسبة لإسرائيل، فبالرغم من عدم وجود تصريحات رسمية بشأن هذا الموضوع، إلا أنّه لا يوجد أيّ شك بأن تل أبيب تدعم استقلال إقليم كردستان، فقبل ثلاثة سنوات، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو، بأنّ إسرائيل تدعم إنشاء دولة مستقلة في الجزء الذي ينعم به الاكراد بحريتهم) وقال (يجب أنْ ندعم تطلعات الكرد المطالبين بالاستقلال، فهم يستحقون الاستقلال، بحسب تعبيره. وتسبب هذا التصريح، أضاف الباحث الإسرائيليّ، برد فعل قوي من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي آنذاك حينما قال لوسائل الإعلام، إنّ هناك محاولات لجعل كردستان إسرائيل ثانية. وحينما وصل الصحافي الإسرائيلي إلى العراق لتغطية معارك تحرير الموصل من عناصر داعش، لم يتمكن المالكي من إخفاء غضبه من الأمر، وقام الكثير من السياسيين العراقيين بالإضافة إلى المالكي باتهام رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بدعمه لإسرائيل، ودائما يذكرون بأنّ إسرائيل قد قدّمت الدعم للاكراد في سبعينات القرن الماضي في الحرب والوقوف إمام الحكومة المركزية).

دولة كردستان

وشدّدّ كوهين على أنّ (الدول الداعمة لإعلان دول كردستان المستقلة هي قليلة، وإقليم كردستان الذي لا يمتلك أيّ منافذ بحرية له حدود مع العراق وتركيا وإيران وسوريّة، وهذه الدول، وخصوصا تركيا وإيران، تقف وبشدّةٍ ضدّ إعلان دولة كردستان، وهم يفكرون مثل المالكي، ويخافون أنْ تكون كردستان …إسرائيل الثانية). ولذلك، أوضح كوهين، (تحاول إيران وتركيا، إفشال عملية إجراء الاستفتاء، وتحاولون أيضًا زرع التفرقة بين الإطراف الكردية، إلّا أنّ إسرائيل ستستفيد اقتصاديًا وأيضًا امنيًّا من دعمها لدولة كردستان المستقلة، فهي ستضع حدودًا لتحركات الجهاديين في سوريّة والعراق، وعلى تل أبيب أنْ يكون لها دورها في التغييرات بإقليم كردستان، ولهذا فمن مصلحة القوات الإسرائيلية أنْ تقوم بتدريب قوات بيشمركة كردستان، ويمكنها أنْ تقوم بفتح مقرٍّ عسكريٍّ لها في كردستان، لكي يتمكنوا من حماية دولة كردستان، أيضًا قد يساعد إعلان دولة كردستان إلى عودة اليهود الذين كانوا يسكنون هناك أوْ في العراق لمناطقهم ومنازلهم التي أخذتها الدولة العراقية، وقد يؤثر هذا الأمر أيضًا على اتفاقات السلام مع العرب). وأوضح الباحث، (ومع كل هذه المصالح، فالشعب الإسرائيليّ متعاطف مع ثورات الاكراد، وهناك الكثير من النقاط المشتركة بين الشعب الكردي والشعب الإسرائيلي، فقد أصبحا مشتتين في هذا العالم). ولفت إلى أنّ (إيران وتركيا والدول العربية أيضًا لن توافق أبدًا على استقلال إقليم كردستان، وعلى الكرد أنْ لا يضيعوا وقتًا أكثر من ذلك، وعليهم إعلان دولة كردستان والاستقلال عن العراق بعد إجراء الاستفتاء مباشرة، ومن المتوقع أنْ تكون من الدول المستقرة التي تحترم حقوق الإنسان، وهذا سيجعلها مختلفة عن الدول التي تجاورها، وعلى إدارة الرئيس ترامب أنْ تدعم استفتاء واستقلال إقليم كردستان عن العراق، لأنّ هذا التغيير سيصب في مصلحة جميع دول المنطقة). وخلُص إلى القول إنّه (يجب أنْ يكون للاكراد دولتهم أيضًا، وسيكون من الأفضل إذا تمّ ذلك سريًا، وعلى المجتمع المدنيّ أنْ يدعم استقلال دولة كردستان، كما يدعم إعلان الدولة الفلسطينية، فحق تقرير المصير هو حق للجميع ولا يمكن أنْ يكون محصورًا بيد عددٍ من الأشخاص)، وفق تعبيره.