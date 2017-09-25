خواطر – عبد المحسن عبد حطاب

1- غرور..

اتأمل ايقونة اسمك في الفيسبوك كل صباح لارد عليه التحية.. صباح الخير.. تجاهلك لما اكتب في صفحتي وتوالي الردود علي الا انت.. لا يغيظني بل يسعدني.. اخاطب نفسي.. انها تحبني لكنها لاتريد ان تغرق في عشقي..

2-كلما قدموا لها قدح شاي.. نزلت دموعها بصمت.. قالت له في طريق سفرهم بسيارتهم الخاصة.. اريد قدح شاي مادمنا قريبين من استراحة الطريق.. عطف سيارتهم نحو الاستراحة.. نزل مسرعا لجلب قدح الشاي.. بقيت في السيارة لم تنزل.. التفت الى الخلف ناظرا اليها باسما.. لاحظ عينيها ترنو اليه.. كأنها تقول ارجع الي بسرعة.. دوى انفجار خطفه منها..

3- قاعة امتحانية..

– صمت مطبق.. الا من صوت اجهزة التكييف.. ارجل قلقة تتحرك دون توقف.. فتاة انيقة جميلة.. تكتب قليلا.. تضع قلمها.. تتأمل سقف القاعة شاردة الذهن اك.. تضبط هندامها.. شالها.. قلادتها.. علكة صغيرة تقلبها بين اسنانها بحركات بطيئة.. ترجع تكتب في ورقة اجابتها.. الاخرين منهكين لايرفعون رؤوسهم.. تسلم ورقة اجابتها قبل الاخرين.. اقلب اجابتها.. انيقة مرتبة مثلها!!

4- زخات مطر متقطعة..يستجمع قواه ويتجرأ لاول مرة في حياته.. بامكانك المضي معي تحت مظلتي المطرية.. قالها لفتاة جامعية تسير بنفس طريقه الى الجامعة.. قبلت دون تردد وسط دهشته.. في محطة الانتظار يأتي باص صغير يتدافع عليه الطلبه.. يندفع نحو الباص تاركها خلفه حتى يلحق المحاضرة.. الفرص الجميلة لن تعود

5- قالت:الا ليت الشباب يعود يوما

– لو عاد.. لما لقيتك وعرفتك وسعدت بوجودك

قالت: مضت بنا السنين دهرا طويلا ولا مكان للعواطف…

– انت الان بالنسبة لي بلسم شاف وماء وهواء..

قالت: اذن لا اريد العودة الى الشباب ..

الحلة