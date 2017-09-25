لا يستفزنّكم الإستفتاء – سامي الزبيدي

أيها العراقيون الغيورين على وحدة أرضكم ووطنكم وشعبكم ,أيها السياسيون والمسؤولون المضطلعون بقيادة هذا البلد ويا من بيدكم القرار السياسي والسيادي لا يستفزنكم استفتاء إقليم كردستان أو بالأحرى استفتاء البارزاني لأنه لا يغير من واقع العراق الواحد الموحد أي شيء لأسباب منطقية وعملية وقانونية ودستورية فالذي ينظم العلاقة بين العراق الفيدرالي وإقليم كردستان هو الدستور العراقي الذي يؤكد على وحدة العراق كدولة فيدرالية وقد وافق الأكراد على هذه المادة الدستورية وعلى الدستور كله الذي يحدد العلاقة بين الإقليم والدولة المركزية في مواد عديدة ومنها مواد أصر الأكراد على إدخالها في الدستور لأنها تخدمهم سياسياً واقتصادياً وقومياً هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا القانون الدولي ولا الأمم المتحدة ممثلة بمجلس الأمن ومنظماتها الأخرى تسمح بتقسيم العراق الدولة الموحدة ذات السيادة والعضو في هيئة الأمم المتحدة بل من الأعضاء المؤسسين لهذه المنظمة الدولية لأنها تتألف من قوميات متعددة الى عدة دول لمجرد رغبة إحدى القوميات الانفصال لتأسيس كيان قومي خاص بها على حساب أرض العراق ووحدة العراق ومصالح العراق ولو ان كل دولة تتألف من عدة قوميات أو شعوب أو أديان تسمح بانفصال قومياتها وشعوبها الأخرى لمجرد رغبة سياسية أو شخصية وحتى قومية لأصبحت الهند عشرات الدول وكذلك الحال مع بلجيكا وألمانيا وايطاليا وكندا وسويسرا وتركيا وإيران وحتى أمريكا لأصبحت كل من هذه الدول أربع أو خمس دول , ان القانون الدولي والمجتمع الدولي لا يسمحان بتقسيم الدول خارج إرادتها ولرغبات قومية وفئوية واثنية أو شخصية لهذا فان استفتاء كردستان سواء تم إجراءه في موعده أو تم تأجيله أو إلغاءه لا يغير من واقع العراق كدولة فيدرالية موحدة أي شيء بل بالعكس فهو يعتبر خروجا عن الدستور والقانون الاتحادي والقانون الدولي والأعراف الدولية وأقرب مثال مشابه لحالة إقليم كردستان ما حدث في إقليم كاتلونيا الاسباني حيث ألغت الحكومة والقضاء الاسباني قرار الاستفتاء الذي اتخذه بعض قادة الإقليم لأنه يتعارض والدستور الاتحادي و تم توقيف دعاة الانفصال بمذكرات من القضاء الاتحادي الاسباني في حين رفض قادة إقليم كردستان قرارات الحكومة العراقية الاتحادية ومجلس النواب والقضاء العراقي الداعية لإلغاء الاستفتاء في تحد سافر للدولة الفيدرالية والقضاء الاتحادي , فاستفتاء الانفصال لأي إقليم في الدول ذات الأنظمة الفيدرالية يحاول الانفصال عن الدولة بقرار أحادي دون موافقة الدولة الفيدرالية أو رغما ً عنها غير دستوري وغير قانوني ويعرض الإقليم الى عقوبات محلية ودولية ولا يحضى هذا الإقليم الانفصالي بأي اعتراف دولي بل سيتعرض لعقوبات دولية وحصار سياسي واقتصادي وعسكري وربما تضطر الدولة الاتحادية الى استخدام القوة العسكرية لردع هذا الإقليم المنشق وإعادته الى جادة الصواب والتجارب الانفصالية الأحادية دون موافقة الدولة الاتحادية عديدة حدثت في بعض الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية وفشلت فشلاً ذريعاً .

ان أراضي شمال العراق وكما هو معروف تاريخياً هي أراض عراقية تأسست عليها الدولة الآشورية والأكدية كما تبعت هذه الأراضي الدولة البابلية في حقبة تاريخية سيطرت فيها بابل العراقية على أراضي دول وإمبراطوريات مجاورة ولم يكن للأكراد أي وجود في تاريخ العراق القديم في شمال العراق والقبائل الكردية قبائل بدوية نازحة جاءت من دول الجوار في فترات تاريخية متأخرة جداً وسكنت شمال العراق الآشوري والاكدي والكلداني الأصل فالآشوريون والاكديون والكلدان هم سكان شمال العراق الأصليين لا غيرهم ومن يريد أن يؤسس دولة كردية في الشمال العراقي عليه تأسيسها في أراضي الأكراد في دول الجوار لا في أراضي العراق الواحد الموحد تاريخياً وحاضراً وليرجع الأكراد الى تسمية اربيل ما هو اسمها التاريخي القديم ومن هم سكانها الأصليون وحتى في حقب تاريخية متأخرة كانت القومية التركمانية هي الغالبة في أربيل وكركوك والشواهد على ذلك محفوظة في أرشيف العراق وتراثه وتاريخه في متاحف بريطانيا وأمريكا وفرنسا ولا أريد ان أطيل في سرد هذه الحقائق التاريخية التي يعرفها المؤرخون الأكراد والعرب والأجانب ولهذا أقول لشعب العراق بكل قومياته وأديانه وأطيافه ولقادة العراق وسياسييه ان العراق واحد موحد منذ أيام آشور بانيبال وسرجون الاكدي ونبوخذنصر وسيبقى موحداً الى أبد الآبدين ومن يريد ان يؤسس دولة قومية أو اثنية عليه الخروج من أرض العراق والبحث عن موطن قوميته في دول الجوار التي نزحوا منها خلال قرون خلت لعلها تؤويه كما آوى العراق أجداده من قبل وليذهب غير مأسوف عليه كما غادر أجداده موطنهم الأصلي وجاءوا الى العراق فآواهم واحتضنهم وعاشوا على ترابه ونهلوا من خيراته فالعراق واحد موحد بأرضه وشعبه المكون من قوميات واديان وأطياف متعايشة متآخية ومتجانسة منذ آلاف السنين وسيبقى كذلك الى الأبد رغم أنف العملاء والانفصاليين وخدم الأجنبي ولن يكون أي جزء من العراق الأصيل الموحد مرتعاً لهم ولأسيادهم الصهاينة ومن لا يريد عراقاً موحداً فليخرج منه.