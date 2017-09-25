العدل ينفّذ الإعدام بـ 42 مداناً بالإرهاب

العراق يستحصل قراراً أممياً لتوثيق جرائم داعش

بغداد – قصي منذرّ

نفذت وزارة العدل حكم الإعدام بـ 42 مداناً بالإرهاب في سجن الناصرية بذي قار فيما كشف وزير الخارجية إبراهيم الجعفريّ عن الجهود التي بذلها العراق لاستصدار قرار من الأمم المتحدة لجمع الأدلة الجنائيَّة عن الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش. وقالت الوزارة بيان امس (تم تنفيذ حكم الإعدام بـ 42 إرهابيا، بعد صدور المراسيم الجمهورية الخاصة بهم).

وكانت وزارة العدل أعلنت عن تنفيذ 14 حكم إعدام خلال شهر حزيران الماضي، داعيةً رئاسة الجمهورية إلى استكمال التوقيع على مراسيم الإعدام المرسلة من مجلس القضاء الأعلى بعد اكتسابها الدرجة القطعية. ونقل بيان لوزير الخارجية إبراهيم الجعفريّ تلقته (الزمان) امس عن الجعفري القول في تصريحات أدلى بها مع وزير بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت ( عملنا مع المملكة المتحدة على إصدار هذا القرار التاريخيّ لجمع الأدلة الجنائيَّة عن جرائم داعش، ولاسيَّما الإبادة الجماعيَّة، والجرائم ضدّ الإنسانيَّة وبإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن).

وأثنى الجعفريّ على مواقف الدول الداعمة للعراق في هذا القرار (نشكر جميع الدول التي دعمت، واعتمدت هذا القرار، ونـُقدِّر موقفها في الاستجابة لطلب المُساعَدة الدوليَّة الذي قدَّمه العراق إلى مجلس الأمن).

وبين ( تأسَّس هذا القرار على احترام كامل لسيادة العراق، واختصاصه القانونيِّ، والقضائيِّ، وسيُشارك قضاة عراقـيُّون مع الخبراء الدولـيِّين، ونأمل أن تـُساهِم هذه المُبادَرة في تعزيز جُهُودنا في الحملة العالميَّة لجلب داعش إلى العدالة).

مساعدة فريق

واعرب عن (تطلـُّع العراق لقيام الدول الأخرى بمُساعَدة الفريق في عمله، وتزويده بالمعلومات التي بحوزتها، والتي تخصّ إرهابيِّين يحملون جنسيتها ارتكبوا جرائم في العراق).

وتابع (سيتعاون العراق مع المُستشار الخاصِّ للأمين العامِّ، وفريقه التحقيقيِّ بما يضمن نجاح مهمَّته في تحقيق العدالة الجنائيَّة، وإنصاف الضحايا، والناجين من فظائع عصابات داعش، وسندخل في مُشاوَرات مع أمانة الأمم المتحدة لإعداد مشروع اختصاص الفريق ذي الصلة في مجال جمع الأدلة، داعياً: على دول العالم كافة، والمنظمات الدوليَّة دعم القدرات القانونيَّة، والقضائيَّة العراقـيَّة، فلا تـُوجَد جريمة أوضح من جرائم داعش التي ارتكبتها في مُختلِف مناطق العالم).

وبين ان (الفضل كلّ الفضل في تحقيق الانتصارات يعود ابتداءً للتضحيات الكبيرة التي قدَّمها الشعب العراقيّ من كلِّ مُدُن العراق).

مُضيفاً (ما كانت مسيرة الانتصار التي تكلّلت مُؤخـَّراً ضدّ داعش لولا تعاون، وتضافر جُهُود الدول التي وقفت إلى جانب العراق، وكان الدعم الدوليّ واضحاً جدّاً في الوُقوف إلى جانب العراق، ودعم قواته المسلحة، والتدريب، وتوفير الموادِّ اللوجستيَّة لمُواجَهة داعش).

وشدد (نحن ننتظر منهم أن يقفوا إلى جانبنا في مسألة الإعمار والبناء؛ فما من دولة تنهض من حرب طويلة كهذه الحرب، وتتعرَّض مُدُنها للتخريب، وتستطيع وحدها أن تـُعيد بناءها).وتأتي تلك التصريحات على هامش اجتماعات الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة الدورة الـ72 في نيويورك بعد تصويت مجلس الأمن بالإجماع على القرار الذي تقدم به العراق بالتعاون مع المملكة المتحدة لجمع الأدلة الجنائيَّة عن جرائم عصابات داعش الإرهابيَّة في العراق.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (قوة من خلية مكافحة الخطف في القيادة تمكنت من القاء القبض على عصابة للخطف والقتل مكونة من خمس مجرمين في مناطق متفرقة من بغداد).

واضاف ان (هؤلاء اعترفوا بقيامهم بخطف وقتل طفل) مشيرا الى انه (تمت احالتهم الى الجهات المختصة).