دعوات نيابية لتدقيق مواقف النازحين من الحويجة والشرقاط

الحشد والمشتركة ينفيان حدوث إعتداءات بحق المدنيين

بغداد – محمد الصالحي

دعا النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي المؤسسة الأمنية بتدقيق ملفات العوائل المبعدة من كركوك قبل إعطاء إذن دخولها الى أية منطقة، فيما نفى المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي صدور اي توجيه بشأن اخلاء المواطنين من منازلهم في الشرقاط. وقال التميمي في صريح امس ان ( لدينا تقارير محلية تفيد بوصول عشرات الأسر المبعدة من كركوك صوب بعض مدن ديالى خلال الأيام الماضية). مبينا أن (أسباب الإبعاد مختلفة من وفق آراء العوائل ذاتها). وطالب التميمي الأجهزة الأمنية (بتدقيق ملفات العوائل المبعدة قبل إعطاء الإذن بدخولها الى أية منطقة) مؤكدا (ضرورة الانتباه لمنع تسلل متطرفين بين العوائل).

الى ذلك قال عضو مجلس المحافظة عبد الخالق العزاوي في تصريح امس ان (130 اسرة نازحة بدأت بالعودة الى منازلها في قرية البو خيال في اطراف ناحية العظيم بالتنسيق مع القيادات الامنية).

قرى محررة

واضاف ان (نحو 400 اسرة نازحة عادت خلال الساعات الـ 72 الماضية الى عدة قرى محررة في ناحية العظيم في اطار الاسراع بحسم ملف عودة النازحين وانهاء معاناتهم الانسانية).ومن جانبه نفى المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي صدور اي توجيه بشأن اخلاء المواطنين من منازلهم في الشرقاط. وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان تلقته (الزمان) امس ( لا صحة لصدور اي توجيه من قبل القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بشأن اخلاء المواطنين من منازلهم في قاطع الشرقاط).

وقال قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يأمر بابقاء المواطنين في المدن والقرى التي تم تحريرها في شرق الشرقاط حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم الخاصة مع مراعاة اجراء التدقيق الامني لملاحقة الارهابيين).

سرقة المنازل

وتمكنت القوات الأمنية من تحرير أيسر الشرقاط شمالي صلاح الدين. فيما نفى المتحدث باسم الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني الاتهامات التي وجهت لقواته بسرقة المنازل واجبار الاهالي في ايسر الشرقاط على المغادرة. وقال الحسيني في تصريح امس ان (ما يثار حول قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية بشأن سرقة المنازل واجبار اهالي ايسر الشرقاط على مغادرة منازلهم يراد منها النيل من الانتصارات التي تحققت).

وأضاف أن (الاتهامات الاخيرة بأن قوات الحشد الشعبي طردت سكان ايسر الشرقاط لا اساس لها من الصحة). مشيرا إلى أن (هذه الاتهامات هي زوبعة اعلامية تحاول النيل من مقاتلي الحشد ).