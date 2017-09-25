غرق 12 مهاجراً عراقياً في السواحل التركية عند التوجّه إلى رومانيا

انقرة – ماهر أوغلو

توفي 21 مهاجراً أغلبهم عراقيون بعد غرق قارب كان يقلهم باتجاه رومانيا من السواحل التركية.

وقال بيان امس أن (قارب صيد كان يقل نحو 70 مهاجراً غير شرعي، أغلبهم من الجنسية العراقية، غرقوا على بعد نحو 64 ميلا بحريا عن سواحل مدينة كوجا إيلي، شرق مدينة إسطنبول، في البحر الأسود، كان في طريقه باتجاه رومانيا).

واضاف أن (سفناً حربية تركية ومروحيات عسكرية وفرق خفر السواحل توجهت إلى موقع غرق القارب بعد تلقيها نداء استغاثة), واوضح البيان ان (رئاسة الأركان التركية اكدت أنه تم إنقاذ 38 مهاجراً، بينهم جرحى، تم نقلهم إلى المشافي عبر سيارات إسعاف كانت تنتظر في الساحل).

فقدان مهاجرين

فيما أشارت مصادر تركية، إلى (فقدان نحو 20 مهاجراً، وان عمليات البحث مستمرة عنهم حيث عثر على جثث 21 منهم، أغلبهم من العراقيين، فيما لا زال البحث جارياً عن 9 مهاجرين مفقودين حتى الآن).

ويذكر ان آلاف المهاجرين غير الشرعيين يصلون يومياً الى دول أوربا الشرقية ومنها الى داخل القارة العجوز في رحلات باتت تقارب الموت في كلّ فصولها.

واضافت تقارير المنظمات الدولية الانسانية ان (نحو 300 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا خلال العام 2015 الى الشواطئ الاوربيّة، في أرقام باتت الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما جعل العالم وبالأخص الإتحاد الأوربي في حالة استنفار قصوى لمواجهة احدى أكبر الأزمات الإنسانيّة على الإطلاق).

واضافت ان ( الهجرة الى الشمال تمّر عبر معبرين أساسيين، الشواطئ الليبية البلد المشظى بفعل حرب الناتو عليه أو عبر البرّ التركي ومن هناك الى اليونان وهنغاريا ثمّ النمسا والمانيا – فرنسا – اسبانيا – ودول أوربا الشمالية ولا يكاد يمّر يومٌ دون غرق عدد من ضحايا الهجرة غير الشرعيّة الى أوربا، فأحصى المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان غرق شخص كلّ 4 ساعات في البحر المتوسط، وذلك خلال الرحلات بقوارب الصيد من ليبيا الى الجزر الايطالية والفرنسية في البحر).

واوضحت التقارير ان ( طريق الهجرة غير الشرعية سلكها أكثر من 300 الف شخص من سوريا وأفريقيا منذ بداية العام 2015 هربا من الحرب والفقر وبحثا عن حياة فضلى، لكّن الرحلة باتت كالهرب من الموت الى الموت فالزوارق الصغيرة التي يَنقل فيها تجار البشر المهاجرين عبر ليبيا، باتت زوارق موت تغرق نتيجة الاعداد الكثيرة من الاشخاص على متنها، وذلك على بعد مئات الكيلومترات من السواحل وموت المهاجرين في حال لم يكن غرقاً، فإنه يكون اختناقاً نتيجة وضعهم وخاصة الاطفال منهم في غرف مقفلة لا هواء فيها، غالبا ما تكون غرف وضع الحقائب).

صعوبات جمة

وتابعت انه (كما في البحر كذلك البر، فالرحلة من سوريا الى تركيا فاليونان ومنها الى داخل اوربا تعترضها صعوبات جمة، بات أبرزها الاجراءات المشددة التي تتخذها دول شرقي اوربا ومنها إغلاق الحدود ونشر قوات حماية الحدود منعا لتدفق المهاجرين وفي عام 2015 دخل الى أوروبا عبر تركيا أكثر من 200 ألف مهاجر، ونحو 110 الاف عبر البحر من ليبيا وان هذه الظاهرة شكلت كارثة المهاجرين حرّكت الدوائر الاوربية فاجتمع عدد من رؤساء الحكومات في مدينة كاليه الفرنسية، أبرزهم رئيس الوزراء الفرنسي والمستشارة الامريكية انجيلا ميركل مؤكدين ضرورة مساعدة المهاجرين، وعلى أن تتحمل كل الدول الاوروبية مسؤولياتها تجاه أزمات الهجرة غير الشرعية وخاصة جراء موت الآلاف في ظروف انسانية صعبة ومن جهتها دعت أنجيلا ميركل الشعب الالماني الى دعم المهاجرين والتحلي بالصبر لحين حل مشاكلهم). وترى المنظمات الانسانية ان (الهجرة الى أوروبا، رحلة من موت الى موت، فالشواطئ التي رسم عليها المهاجرون أجمل آمالهم لم تستقبلهم كما تمنوا، والبلاد التي كانت لها اليد الطولى في تأجيج الحروب بأوطانهم، ها هي تسهم في زيادة معاناتهم، بانتظار قادم الزمن التي لا تبدو أفضل من التي مرت فرحلات اللجوء والهجرة باتت محفوفة بالموت).