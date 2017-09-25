الجميلي يبحث مع كندا دعم الأستثمار وإعادة الإعمار

التجارة : 180 شركة محلية وأجنبية تشارك في معرض بغداد الدولي

بغداد- شيماء عادل

اعلنت وزارة التجارة عن أن دولاً عظمى وشركات كبيرة ستشارك في معرض بغداد الدولي ضمن دورته الـ 44 التي تنطلق للمدة من 21/10 لغاية 30/10/2017.

وقال مدير عام المعارض العراقية هاشم محمد حاتم في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (دولا عظمى وشركات كبيرة تشارك في دورة المعرض منها اليابان والمانيا وأميركا وكوريا الجنوبية وهولندا وأوكرانيا وهنكاريا ومصر والباكستان وأندونيسيا وايران وفلسطين والسعودية وتونس وسوريا), واضاف أن (العراق أصبح دولة جاذبة للاستثمار وسوقا مفتوحا للعمل بجميع القطاعات وان المعرض يعد فرصة لعقد صفقات مع رجال الأعمال الشركات العالمية لإعادة إعمار المناطق المحررة من عصابات داعش الارهابية وان عدد الشركات المحلية والاجنبية تجاوز الـ180 شركة من مختلف الاختصاصات ولا يزال هناك اقبال واسع من قبل بعض الشركات لغرض المشاركة في الدورة), واشار حاتم الى ان (الشركات الوافدة للعراق والمشاركة في المعرض تعد من الشركات الرصينة والراغبة للعمل في العراق)،.

مرجحا أن (تتعاقد المؤسسات ودوائر الدولة على عقود كثيرة مع هذه الشركات بعد أجراء الحوارات مع هذه الشركات وان الدورة ستتميز بالفعاليات والندوات الاقتصادية والفنية الصباحية والمسائية ومسابقات رياضية خاصة بالسيارات والدراجات النارية وان المعرض سيفتح ابوابه للمواطنين من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء حيث تم اعداد آلية مناسبة لتسهيل دخول المواطنين).

فيما بحث الوزير وكالة سلمان الجميلي القائم باعمال السفارة الكندية في بغداد اندرو تيريزالعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وامكانية مساهمة الشركات الكندية في عمليات اعادة الاعمار في المناطق المحررة), واضاف ان (الجميلي اكد خلال اللقاء ان من اولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة هي عمليات اعادة الاعمار وفقا للوثيقة الوطنية التي اعدتها وزارة التخطيط للعشر سنوات المقبلة والتي تركز على تنمية اقتصادية واجتماعية وبنى تحتية).

واضاف ان (تنفيذ خطة الاعمار بحاجة إلى دعم دولي واسع فضلا عن ماتوفره الحكومة والقطاع الخاص العراقي من امكانات في هذا المجال), واشار الجميلي إلى ان (كندا تعد من الدول الحليفة والصديقة للعراق والتي نعول على دعمها لنا في مجال المنح المالية وتطوير القدرات البشرية وتقديم الخبرات في مجال الاعمار والمصالحة المجتمعية التي تعد احد محاور اعادة الاعمار).

مشددا على ان (التحدي الاكبر الذي يواجهنا بعد التحرير هو كيفية اغلاق المنافذ امام عودة الفكر المتطرف إلى العراق على اعتبار ان الارهاب لم يعد وجوده مقتصرا على العراق ودول المنطقة انما اصبح يهدد المجتمع الدولي باسره وباتت مسؤولية مكافحته تعد مسؤولية دولية). وتابع البيان ان (الجميلي دعا الجانب الكندي إلى تأمين متطلبات العراق من الحنطة الكندية وان الحاجة المحلية تبلغ نحو مليوني طن من الحنطة سنويا وان كندا تعد احدى الدول الاساسية في تجهيز العراق بمادة الحنطة ذات النوعيات الجيدة).

مشيرا إلى ان (العراق يحتاج ايضا دعم الجانب الكندي في تدريب ملاكات وزارة التجارة والحصول على الشهادات العالمية الخاصة بالمختبرات العراقية موضحا ان هناك فرصا استثمارية متاحة في مجال بناء السايلوات لاسيما في المناطق المحررة لان اغلب سايلوات هذه المحافظات تعرضت للتدمير ، فضلا عن حاجة باقي المحافظات إلى مثل هذه السايلوات), ونقل البيان ان (اندرو تيريز حيا العراق حكومة وشعبا بالانتصارات الكبيرة التي تحققت والتي اثمر عنها تحرير جميع الارض العراقية التي كان يحتلها تنظيم داعش الارهابي).

واضاف ان (العراق يتجه إلى حالة من الاستقرار وهذا من شأنه ان يشجع االشركات العالمية على الاستثمار في جميع المجالات وخصوصا في اعادة الاعمار).

معربا عن (استعداد بلاده لتقديم كل انواع الدعم للعراق سواء في مجال تجهيز القمح او تطوير القدرات او فيما يتعلق باعادة الاعمار وبناء السايلوات لان كندا ملتزمة بدعم العراق في جميع المجالات).وعلى صعيد اخر قرر رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي اعفاء الشاحنات العراقية المتوقفة في المنطقة الحدودية على الجانب الاردني من الغرامات المالية المترتبة عليها (بدل ارضيات)، وذلك في اطار الجهود والاجراءات الحكومية لتذليل العقبات امام حركة التجارة مع العراق، وبالتزامن مع افتتاح الحدود البرية بين البلدين.وقال بيان امس ان (القراريسهم في تسهيل وتشجيع الحركة التجارية والمرور عبر حدود الكرامة -طريبيل، وكذلك التسهيل على العاملين وسائقي الشحن وتشجيع حركة التصدير والاستيراد بين البلدين وصولا للارتقاء بالعلاقة التجارية الى افاق ومستويات جديدة، تنعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني الاردني، وتلبي تطلعات البلدين).

واضاف ان (القرار يسهم ايضا بعدم اعاقة تصدير البضائع الاردنية والاسراع في تشغيل اسطول الشحن الاردني الناقل للبضائع باتجاه الحدود العراقية وتفعيل حركة الشحن في ميناء العقبة).