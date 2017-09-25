الرشيد يستعيد نحو 77 مليون دولار من مؤسسة عربية

خبير لـ (الزمان): إقراض طلبة الدراسات والباحثين يرفع المستوى التعليمي

بغداد – شيماء عادل

عد الخبير الاقتصادي عبد الحسين المنذري مبادرة مصرف الرافدين بشأن اقراض طلبة الدراسات العليا والاستاذة والباحثين بالايجابية وان يسهم بتطوير المستوى التعليمي في البلاد, داعيا المصارف الاخرى الى ان تحذو حذو المصرف من اجل مساعدة الطلبة في متابعة مسيرتهم العلمية. وقال المنذري لـ (الزمان) امس ان (هذه المبادرة معمول بها في المصارف العالمية والعربية وان المصرف يعد الاول في العراق يقوم بهذه التجربة), مضيفا (انها تشجع الطلبة ولاسيما اذا كانت اوضاعهم المعيشية ضعيفة في متابعة مسيرتهم التعليمية), واوضح المنذري ان (بعض المصارف تضع تعليمات الاقراض والتسديد بعد تخرج الطالب وتعيينه بمدة اي يكون التسديد من 4 الى 5 سنوات), واصفا (المبادرة بالجيدة كونها تسهم برفع المستوى العلمي في البلاد), مشيرا الى ان (الدراسات العليا تحتاج الى بحوث وتجارب تتطلب مبالغ عالية), ودعا المنذري المصارف الاخرى الى ان (تحذو حذو المصرف من اجل تحسين المستوى التعليمي في البلاد).وكان المصرف قد قرر اقراض الطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا 5 ملايين دينار. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان امس ان (المصرف قرر اقراض الطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا في الجامعات الحكومية والاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 5 ملايين دينار), مشيرا الى ان (القرض يأتي من اجل البحوث العلمية التي تقدمها تلك الشريحة المهمة في المجتمع التي تشكل ركيزة اساس من ركائز البناء العلمي), من جانب اخر نفى المصرف الانباء التي تحدثت عن ايقاف صرف السلف لموظفي دوائر الدولة. وتابع ان (المصرف مستمر بأعطاء السلف لموظفي الوزارات ودوائر الدولة وفق ضوابط اعلن عنها سابقا).

معلومات صحية

داعيا وسائل الاعلام الى (الدقة في نشر المعلومة الصحيحة واعتمادها رسميا من قبل اعلام المصرف).

على صعيد اخر نقضت الهيئة التمييزية الجزائية في رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة الاتحادية قرار الحكم الصادر ضد المدير المفوض لأحد المصارف الأهلية لتلاعبه بمزاد بيع وشراء العملة الأجنبية, فيما استعاد مصرف الرشيد نحو 77 مليون دولار من احدى المؤسسات المالية العربية . وقال بيان لهيئة النزاهة تلقته (الزمان) امس انه (بناءً على طلب الطعن المقدم من قبل رئيس الهيئة حسن الياسري نقضت الهيئة التمييزية الجزائية في رئاسة محكمة استئناف بغداد – الرصافة قرار الحكم الصادر ضد المدير المفوض لأحد المصارف الأهلية لتلاعبه بمزاد بيع وشراء العملة الأجنبية), واضاف إن (الأدلة المتحصلة من وقائع الدعوى كانت كافيةً لتجريم المتهم لثبوت قيامه بتحويل مبلغ ترليونين و543 ملياراً و212 مليون دينار إلى خارج العراق دون إدخال سلعٍ أو بضائع لقاء المبلغ حيث تأيد ذلك بأقوال الممثل القانوني لمصرف الرافدين وكتاب البنك المركزي بشأن مخالفة المصرف لتعليمات البنك), واوضح البيان ان (الهيئةُ التمييزية في المحكمة صادقت على قرار التجريم أمَّا بشأن العقوبة المفروضة، فقد وجدت أنها خفيفة ولا تتناسب مع فعل المتهم وحجم الهدر بالمال العام فضلاً عن أنَّها لا تحقق الردع المطلوب لذا نقض الحكم وإعادة الإضبارة إلى المحكمة لغرض تشديدها إلى الحد المناسب قانوناً). يذكر ان محكمة جنح الرصافة المتخصصة بقضايا النزاهة قد أصدرت حكماً وجاهياً ضد المدان يقضي بالحبس البسيط لمدة 6 أشهرٍ استناداً لأحكام المادة 3/ب من قانون مكافحة غسيل الأموال مع إيقاف تنفيذ العقوبة ضده لمدة ثلاث سنوات. من جهة اخرى استعاد مصرف الرشيد نحو 77 مليون دولار من احدى المؤسسات المالية العربية.وقال بيان امس إن (المصرف نجح من استعادة نحو 77 مليون دولار من احدى المؤسسات المالية العربية التي حاولت الاستحواذ عليه), مشيرا الى انه (قام بتشكيل فريق عمل من القسم الدولي والقانوني وبأشراف المدير العام للمصرف من استعادتها لخزينة الدولة بعد عمل استمر لمدة ثلاث سنوات). وأعلن سوق العراق للاوراق المالية عن اطلاق تداول لمصرف وشركة استثمار مالي خلال جلسات التداول وان مؤشر السوق اس .في 60 ارتفع بنسبة 5،0 بالمئة خلال جلسات السوق للأسبوع الماضي, مشيرا الى ان عدد الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي بلغ 5 مليارات سهم مقابل 43 مليار سهم للاسبوع الذي قبله.

اطلاق تداول

وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام في بيان تلقته (الزمان) امس أنه (كان من المقرر اطلاق تداول اسهم الشركة مصرف اشور وشركة الزوراء للاستثمار المالي ابتداء من جلسة الخميس الحادي والعشرين من ايلول الجاري بعد قرار الهيئة العامة للشركتين والايفاء بمتطلبات الافصاح المالي وقيامهما بتقديم البيانات المالية لكن تم تأجيله الى الاحد بسبب اعلان الخميس عطلة رسمية), واضاف بشان مؤشرات السوق خلال الاسبوع الماضي المنتهي في 20 ايلول ان (السوق نظم اربع جلسات للتداول في السوق النظامي وثلاثة جلسات للتداول في السوق حيث يبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 101 شركة مساهمة، منها 72 شركة مدرجة في السوق النظامي و29 شركة مدرجة في السوق الثاني، وتداولت خلال جلسات الاسبوع الماضي اسهم 43 شركة في السوق النظامي و3 شركات في السوق الثاني ليصبح عدد الشركات المتوقفة عن التداول لعدم التزامها بتقديم الافصاح السنوي والفصلي للهيئة والسوق 24 شركة بعد قرار هيئة الاوراق المالية ايقاف التداول على الشركات التي لم تقدم البيانات المالية السنوية لعام 2016), واوضح عبد السلام انه (بلغ عدد الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي 5 مليارات سهم مقابل 43 مليار سهم للاسبوع الذي قبله منخفضا بنسبة 9،87 بالمئة فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي 3 مليارات دينار مقابل 31 مليون دينار للاسبوع الذي قبله منخفضا بنسبة 88بالمئة), وتابع ان (عدد الصفقات المنفذة للاسبوع الماضي بلغ 1073 صفقة مقابل 1513 صفقة للاسبوع الذي قبله ليقفل مؤشر السوق في أخر جلسة من الاسبوع الماضي بـ 61،583 نقطة مرتفعا بنسبة 0.5 بالمئة عن اغلاقه للاسبوع الذي قبله) .