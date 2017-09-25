مندائيو البصرة يشاركون في إحياء شعائر محرم

يوخنا: العبادي يوجّه بإنزال راية رفعت فوق دير بالموصل

بغداد – الزمان

اعلن النائب الحركة الديمقراطية الاشورية عماد يوخنا عن تنزيل راية للامام الحسين كانت قوة من الجيش قد رفعتها فوق دير مار كوركيس في مدينة الموصل بعد الاتصال بالقائد العام للقوات المسلحة، فيما شارك المندائيون في البصرة المسلمين في احياء شعائر شهر محرم للعام الثامن على التوالي من خلال اقامة موكبين خدميين.

ونقل بيان للاعلام المركزي للحركة الديمقراطية الاشورية تلقته(الزمان) امس عن يوخنا قوله انه جرى تنزيل راية الحسين بعد اتصاله بالعبادي ورئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي (فتم متابعة الموضوع ووجه بتنزيل الرايات من فوق الدير والتي كانت قد رفعت من قبل قطعات من الجيش العراقي والمكلفة بالتمركز في دير مار كوركيس بالجانب الايسر من مدينة الموصل). وأضاف (بالرغم من احترامنا لرموز مختلف مكونات الشعب العراقي الا انه يجب ان لا تفرض على المكونات الأخرى، ولا يجوز رفعها فوق كنائسنا، وزجها- الكنائس – في مواقف محرجة في المحافظة خاصة والوضع الأمني ما زال هشا فيها وممكن ان تستغل هذه الممارسات لاغراض سياسية تؤدي الى الفتنة).

وتابع (كما ليس من واجب الجيش الترويج لمثل هذه الممارسات وانما حماية وحفاظ وحدة البلاد وامن المواطنين بكل مكوناته ورموزه الدينية من دون تمييز)، معرباً عن الشكر والتقدير للقائد العام لقوات المسلحة للاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة خدمة للمصلحة العامة.

رفع راية

يشار الى ان قطعات من الجيش المكلفة بالتمركز في دير مار كوركيس كانت قد رفعت رايات حسينية على اعلى نقطة فيه بمناسبة حلول شهر محرم. وفي البصرة، شارك المندائيون للعام الثامن على التوالي المسلمين في احياء شعائر شهر محرم من خلال اقامة موكب خدمي في مركز المدينة، وموكب آخر في قضاء الزبير.وقال رئيس مجلس شؤون طائفة الصابئة المندائيين في البصرة غازي لعيبي في تصريح إن (الطائفة بادرت بإقامة موكب حسيني خدمي في منطقة الطويسة الواقعة ضمن مركز المحافظة يحمل اسم النبي يحيا بن زكريا)، موضحاً أن (الرسالة المتوخاة من اقامة الموكب هي مشاركة المسلمين أحزانهم منذ اليوم الأول وحتى اليوم العاشر من شهر محرم، حيث اننا أبناء وطن واحد، والمجتمع البصري بطبيعته يتميز منذ مئات السنين بالتسامح والتعايش السلمي).

وتابع أن (ثورة الإمام الحسين – ع – ننظر لها كقضية انسانية تختزل الكثير من المعاني والمبادئ النبيلة)، لافتاً الى أن (أبناء الطائفة لا تقتصر مشاركتهم على إقامة الموكب، وانما بعضهم سوف يتوجه الى كربلاء خلال زيارة الأربعين).

واوضح المتحدث الاعلامي باسم الصابئة المندائيين في المحافظة لؤي الخميسي إن (موكب الطويسة يشارك فيه مواطنون مندائيون ويشرف عليه رجال دين من الطائفة، حيث يستقبلون المعزين، ويحضرون ويقدمون لهم المشروبات الساخنة والأطعمة المختلفة)،

مضيفاً أن (موكباً آخر يشارك فيه أبناء الطائفة اقيم في قضاء الزبير، وقد جرى توسيعه خلال العام الجاري).